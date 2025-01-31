1 günde 2 yumurta yerseniz vücudunuzda neler olacağını biliyor musunuz?
Kahvaltıda en sık tercih edilen besinler biri yumurta. Güçlü protein kaynaklarından olan yumurta son derece besleyicidir. Peki, her gün 2 yumurta yemek protein ihtiyacını karşılar mı?
Kahvaltıda iki yumurta sağlam bir protein temeli sağlar ancak çoğu yetişkinin, özellikle de yüksek aktivite seviyelerine sahip olanların günlük protein ihtiyacını karşılamayabilir. Yumurtalar besleyicidir ancak optimum beslenmeyi sağlamak için yoğurt baklagiller ve kuruyemişler gibi diğer protein açısından zengin yiyeceklerle eşleştirilmelidir. Sağlık sorunları olan kişiler yumurta tüketimi konusunda tıbbi tavsiye almalıdır.