1 günde 2 yumurta yerseniz vücudunuzda neler olacağını biliyor musunuz?

Yumurtaların temel protein kaynağı olarak alınması, lif eksikliğinin yanı sıra çeşitli besin kaynaklarının bir parçası olan yeterli demir ve diğer temel mikro besinlerden yoksun oldukları için besin boşluklarına neden olabilir.

Örneğin, büyük bir yumurta yaklaşık 6-7 gram protein içerir, bu nedenle iki yumurta yaklaşık 12-14 gram protein sunar. Bu çok fazla değildir ancak çoğu yetişkin için günlük protein ihtiyacının bir parçası olarak yeterlidir. Ortalama hareketsiz bir yetişkinin vücut ağırlığının kilogramı başına yaklaşık 0,8 gram proteine ​​ihtiyacı vardır. Örneğin, 70 kg ağırlığındaki bir kişi için bu, günlük yaklaşık 56 gram protein anlamına gelir; bu da iki yumurtanın sağladığından önemli ölçüde daha fazladır.





