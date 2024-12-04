1 hafta ekmek yemezseniz ne olur? Vücuttaki bu etkisi çok az biliniyor
Ekmek, en sık tüketilen besinlerden biri. Her evde olan ve sofraların baş tacı olan ekmeği kararında tüketmek sağlık için önemli. Uzmanlar özellikle sağlık için beyaz ekmek tüketiminin azaltılması gerekiğini ve bunun yerine tahıllı ekmeklerin tercih edilmesini öneriyor. Peki, 1 hafta ekmek yemezseniz ne olur?
Türkiye, ekmek tüketiminde dünya sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, kişi başına düşen yıllık ekmek tüketimi yaklaşık 200 kilogramı buluyor. Bu oran, Avrupa ülkelerinin ortalamasının neredeyse iki katı.