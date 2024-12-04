1 hafta ekmek yemezseniz ne olur? Vücuttaki bu etkisi çok az biliniyor

Tam tahıllı ekmeklerde B vitamini, demir, magnezyum ve çinko gibi besin öğeleri bulunur. Bu maddeler, enerji üretiminden bağışıklık sistemine kadar birçok fonksiyonda görev alır.



Ekmek, hem ekonomik hem de kolayca ulaşılabilir bir besindir. Hızlı bir kahvaltı ya da atıştırmalık için ideal bir tercihtir.