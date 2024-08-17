1 kaşığı antioksidan hazinesi! Doğanın güç tohumu olarak biliniyor, derman olmadığı dert yok
Küçük boyutlarıyla bilinen ancak mucizevi faydaları olan chia tohumları, besin açısından zengin lif, antioksidan ve omega-3 yağ asitleriyle dolu küçük, güç merkezleridir. Bu tohumlar, sindirim sağlığını destekledikleri, enerjiyi artırdıkları ve kilo yönetimine yardımcı oldukları için sağlıklı diyetlerde yaygın bir süper besindir.
BESİNSEL GÜÇ MERKEZİ
Besin açısından zengin bir süper besin olan chia tohumları, çok sayıda sağlık faydasına sahiptir ve bu da onları her diyete değerli bir katkı haline getirir.
Yüksek lif içeriği, protein bolluğu, omega-3 yağ asitleri, kemik güçlendirici mineraller ve antioksidanlarla bilinen chia tohumları, kiloyu yönetmeye, sindirim sağlığını desteklemeye ve diyabetli bireyleri desteklemeye yardımcı olur.