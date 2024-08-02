1 kaşığı doğal öksürük şurubu! Uykudan önce tüketince enfeksiyondan eser bırakmıyor

En tatlı, lezzetli ve şifa deposu gıdalar arasında yer alan bal, sağlık için oldukça faydalı. İçerisinde bulunan doğal şekerler, vitamin ve mineraller bağışıklığı güçlendirmeye fayda sağlıyor. Ardahan’da coğrafi işaretli bal hasadı da başladı. Bu yıl 450 ton bal üretimi bekleniyor. Ardahan’ın coğrafi işaretli balı tam bir şifa kaynağı ve bu yılki kilogram ücreti 1000 TL olarak belirlendi.

1 kaşığı doğal öksürük şurubu! Uykudan önce tüketince enfeksiyondan eser bırakmıyor - 1

Bal, arıların çiçeklerin nektarını toplayıp işledikten sonra ürettikleri doğal bir tatlandırıcıdır. Tatlı ve lezzetli bir madde olup, sağlık açısından birçok faydası olduğu düşünülür.

SAĞLIK HABERLERİ

1 kaşığı doğal öksürük şurubu! Uykudan önce tüketince enfeksiyondan eser bırakmıyor - 2

İçeriğinde doğal şekerler, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bulunur. Ardahan’da coğrafi işaretli bal hasadı başladı.

1 kaşığı doğal öksürük şurubu! Uykudan önce tüketince enfeksiyondan eser bırakmıyor - 3

Kafkas arılarının eşsiz floralara sahip yüksek rakımlı dağlarda yetişen çiçeklerden alınan polenlerle elde edilen Ardahan balı, süzüldükten sonra eşsiz bir şifa ortaya çıkarıyor.

1 kaşığı doğal öksürük şurubu! Uykudan önce tüketince enfeksiyondan eser bırakmıyor - 4

Ardahan’da Arı Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı 620 arıcının 35 bin kovanda bal hasadına başladığını ve yaklaşık 450 ton bal üretimi bekleniyor. Bal sezonunda yağışların etkili olması nedeniyle bal veriminde yüzde 20 azalma var ancak yağışlara rağmen yine de önceki yıla oranla bal rekoltesinde büyük artış yaşanabilir.

1 kaşığı doğal öksürük şurubu! Uykudan önce tüketince enfeksiyondan eser bırakmıyor - 5

Arıcılar Birliği Başkanı İlhanEvliyaoğlu, ’’2024 yılı hasat dönemimiz başladık. Yaklaşık olarak bir buçuk ay önce koymuş olduğumuz ballıkları yeni çekiyoruz. Şu anda çerçevenin 3’te 2’si sırlanmış durumda. Ama bal gittikçe olgunlaşıyor ve bu tür çerçeveler hasat dönemimin başlangıcı olarak görülüyor.

1 kaşığı doğal öksürük şurubu! Uykudan önce tüketince enfeksiyondan eser bırakmıyor - 6

Bal sezonunda havaların yağışlı olması nedeniyle bal verimini yüzde yirmi azalmasına neden oluyor. Bunun sebebi de hasat döneminde bal akışının sağlandığı dönemde yağışların etkili olmasıdır. 2023 yılı çok zayıf geçmişti. Ama 2024 yılı şu anda iyi geçiyor.

1 kaşığı doğal öksürük şurubu! Uykudan önce tüketince enfeksiyondan eser bırakmıyor - 7

Şu anda yüzde sensenlere varan bal verimi elde etmeyi hedefliyoruz. Şu anda flora halen zengin ve bal akışı devam ediyor. Yağışlı havalar ve iklim şartları arıcıları gittikçe olumsuz etkiliyor. Ve her yıl bir sonraki yılı arar duruma geliyor. Doğa şartları, küresel ısınma verimi etkileyen sebeplerdendir’’ dedi.

1 kaşığı doğal öksürük şurubu! Uykudan önce tüketince enfeksiyondan eser bırakmıyor - 8

EŞSİZ BİR ŞİFA ORTAYA ÇIKIYOR

Kafkas arılarının eşsiz floralara sahip yüksek rakımlı dağlarda yetişen çiçeklerden alınan polenlerle elde edilen Ardahan balı, süzüldükten sonra eşsiz bir şifa ortaya çıkarıyor.

1 kaşığı doğal öksürük şurubu! Uykudan önce tüketince enfeksiyondan eser bırakmıyor - 9

KİLOSU BİN TL

Evliyaoğlu, tam bir şifa kaynağı olan balın bu yılki kilogram ücreti 1000 TL olarak belirlendiğini söyledi. Başkan Evliyaoğlu, Ardahan’da 3 satış noktası belirlediklerini ve üreticiler tarafından üretilen balların bu noktalarda tüketiciye sunulacağını söyledi.

1 kaşığı doğal öksürük şurubu! Uykudan önce tüketince enfeksiyondan eser bırakmıyor - 10

BAKTERİYEL ENFEKSİYONLARI BİTİREBİLİR

Bal tüketmenin sağlık açısından pek çok yararı bulunuyor. Bal, flavonoidler ve fenolik asitler gibi antioksidanlar içerir. Bu maddeler, serbest radikalleri nötralize ederek hücresel hasarı önlemeye yardımcı olabilir. Bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkili olabilir. Özellikle, manuka balı gibi bazı bal türlerinin antibakteriyel özellikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

1 kaşığı doğal öksürük şurubu! Uykudan önce tüketince enfeksiyondan eser bırakmıyor - 11

ÖKSÜRÜĞÜ KESİYOR

Bal, sindirim sistemini rahatlatabilir ve sindirim problemlerine iyi gelebilir. Ayrıca, prebiyotik özellikleri sayesinde bağırsak sağlığını destekleyebilir. Boğazı yumuşatabilir ve öksürükle mücadelede yardımcı olabilir. Özellikle sıcak su ile karıştırıldığında rahatlatıcı etkisi olabilir.

1 kaşığı doğal öksürük şurubu! Uykudan önce tüketince enfeksiyondan eser bırakmıyor - 12

UYKUYU DÜZENLER

Bal, doğal şekerler içerdiği için hızlı bir enerji kaynağıdır. Sporcular ve enerji ihtiyacı duyanlar tarafından sıklıkla tercih edilir. Melatonin üretimini teşvik ederek uykuya yardımcı olabilir. Gece yatmadan önce bir tatlı kaşığı bal tüketmek bazı insanlar için uyku kalitesini artırabilir.

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