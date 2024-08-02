1 kaşığı doğal öksürük şurubu! Uykudan önce tüketince enfeksiyondan eser bırakmıyor

Bal sezonunda havaların yağışlı olması nedeniyle bal verimini yüzde yirmi azalmasına neden oluyor. Bunun sebebi de hasat döneminde bal akışının sağlandığı dönemde yağışların etkili olmasıdır. 2023 yılı çok zayıf geçmişti. Ama 2024 yılı şu anda iyi geçiyor.