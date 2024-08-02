1 kaşığı doğal öksürük şurubu! Uykudan önce tüketince enfeksiyondan eser bırakmıyor
En tatlı, lezzetli ve şifa deposu gıdalar arasında yer alan bal, sağlık için oldukça faydalı. İçerisinde bulunan doğal şekerler, vitamin ve mineraller bağışıklığı güçlendirmeye fayda sağlıyor. Ardahan’da coğrafi işaretli bal hasadı da başladı. Bu yıl 450 ton bal üretimi bekleniyor. Ardahan’ın coğrafi işaretli balı tam bir şifa kaynağı ve bu yılki kilogram ücreti 1000 TL olarak belirlendi.
Bal, arıların çiçeklerin nektarını toplayıp işledikten sonra ürettikleri doğal bir tatlandırıcıdır. Tatlı ve lezzetli bir madde olup, sağlık açısından birçok faydası olduğu düşünülür.