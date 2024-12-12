1 kaşığı iltihabı kökünden kurutuyor: Bu vitamin deposunu tüketen kışın grip bile olmaz
Hava sıcaklıkları düştükçe hastalıklardan korunmak için besin açısından zengin diyetler ve kapalı alanda egzersiz yapmak önemli hale geliyor. Evde bulunan doğal malzemelerle hazırlayacağınız içecekler sayesinde bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Bu içecekler detoks etkisi sağlar, akciğer fonksiyonlarını iyileştirir ve genel sağlığı güçlendirir. Su içmek ve sağlıklı bir diyet de kirliliğe ve mevsimsel rahatsızlıklara karşı korunmak için hayati önem taşır.
Kışın soğuk hava ve hava kirliliği nedeniyle bağışıklığınız daha hızlı düşer ve hastalanma riskiniz artar.