1 kaşığı iltihabı kökünden kurutuyor: Bu vitamin deposunu tüketen kışın grip bile olmaz

PORTAKAL SUYU

Folat ve vitamin açısından zengin portakal suyu, iltihabı azaltmak ve genel sağlık için harika olan ve kış hastalıklarını önleyen flavonoidler sağlamak için en iyi bahistir. Ayrıca grip ve soğuk algınlığını yenmede de iyidir. Lif açısından zengin olan portakal suyu ayrıca farklı kanser türlerini, kalp hastalıklarını, diyabet ve diğerlerini de yener.