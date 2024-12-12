1 kaşığı iltihabı kökünden kurutuyor: Bu vitamin deposunu tüketen kışın grip bile olmaz

Hava sıcaklıkları düştükçe hastalıklardan korunmak için besin açısından zengin diyetler ve kapalı alanda egzersiz yapmak önemli hale geliyor. Evde bulunan doğal malzemelerle hazırlayacağınız içecekler sayesinde bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Bu içecekler detoks etkisi sağlar, akciğer fonksiyonlarını iyileştirir ve genel sağlığı güçlendirir. Su içmek ve sağlıklı bir diyet de kirliliğe ve mevsimsel rahatsızlıklara karşı korunmak için hayati önem taşır.

1 kaşığı iltihabı kökünden kurutuyor: Bu vitamin deposunu tüketen kışın grip bile olmaz - 1

Kışın soğuk hava ve hava kirliliği nedeniyle bağışıklığınız daha hızlı düşer ve hastalanma riskiniz artar.

SAĞLIK HABERLERİ

1 kaşığı iltihabı kökünden kurutuyor: Bu vitamin deposunu tüketen kışın grip bile olmaz - 2

Kış mevsiminin olumsuz etkileriyle mücadele etmek için uzmanlar besin açısından zengin diyetler ve kapalı alanda egzersiz yapmanızı öneriyor.

1 kaşığı iltihabı kökünden kurutuyor: Bu vitamin deposunu tüketen kışın grip bile olmaz - 3

Çocuklar mevsimsel hastalıklar açısından en büyük riskle karşı karşıyadır. Mevsimsel griple mücadele etmenin en iyi yollarından biri bağışıklık içecekleri tüketmektir. Kış hastalığı depresyonunu yenebilecek bağışıklık içeceklerinden bazıları şunlardır:

1 kaşığı iltihabı kökünden kurutuyor: Bu vitamin deposunu tüketen kışın grip bile olmaz - 4

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN ÇORBALAR

Lahana, ıspanak, balkabağı, havuç, zencefil ve mercimek gibi çorbalar, vücudun temiz ve sağlıklı kalmasını sağlarken tam bir detoks sunar. Bu büyülü çorbalar sadece gerekli besinleri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda olası sağlık hasarlarını uzak tutacak özelliklere de sahiptir. Ayrıca iltihap giderici özelliklere sahip oldukları için zencefil ve zerdeçal da ekleyebilirsiniz.

1 kaşığı iltihabı kökünden kurutuyor: Bu vitamin deposunu tüketen kışın grip bile olmaz - 5

LİMONLU YEŞİL ÇAY

Limon yeşil çayı, detoksifikasyon ve iyi sağlığı korumak için birinci sınıf bir seçenektir. Limonlu yeşil çayda bulunan antioksidanlar kirleticilerin neden olduğu oksidatif stresle savaşırken, asetik asidi karaciğeri temizler ve sindirimi iyileştirir. Bu da toksinleri ortadan kaldırır.

1 kaşığı iltihabı kökünden kurutuyor: Bu vitamin deposunu tüketen kışın grip bile olmaz - 6

PANCAR SUYU

Pancar içeceği obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda akciğer fonksiyonunu iyileştirebilir. Pancar çayı yapmak için bir çaydanlık alın ve 1 limonun suyunu, 1 tatlı kaşığı zencefil ezmesi veya rendelenmiş zencefili ve 1/2 rendelenmiş pancarı ekleyin. İyice karıştırın ve sıcak su ekleyin. Çayı 10 dakika demlenmeye bırakın. Süzün ve ekstra bir tat için bir tutam bal ekleyin.

1 kaşığı iltihabı kökünden kurutuyor: Bu vitamin deposunu tüketen kışın grip bile olmaz - 7

PORTAKAL SUYU

Folat ve vitamin açısından zengin portakal suyu, iltihabı azaltmak ve genel sağlık için harika olan ve kış hastalıklarını önleyen flavonoidler sağlamak için en iyi bahistir. Ayrıca grip ve soğuk algınlığını yenmede de iyidir. Lif açısından zengin olan portakal suyu ayrıca farklı kanser türlerini, kalp hastalıklarını, diyabet ve diğerlerini de yener.

1 kaşığı iltihabı kökünden kurutuyor: Bu vitamin deposunu tüketen kışın grip bile olmaz - 8

LİMON VE NANE İÇECEĞİ

Limon ve nane içeceği hücreleri oksidatif stresten korur, C vitamini açısından zengin bir kaynaktır ve toksinleri atmak için harikadır. Bu içeceklerin yanı sıra, doktorlar su tüketimini artırarak ve besin ve lif açısından yoğun öğünlerle birlikte yeşil sebzeler yiyerek sürekli sıvı alımınızı şiddetle tavsiye eder.

1 kaşığı iltihabı kökünden kurutuyor: Bu vitamin deposunu tüketen kışın grip bile olmaz - 9

Sabahları zencefil ve nane ile limon suyu içmek akciğerler için harikadır ve genel bağışıklığı artırır. İşlenmiş gıdalar ve atıştırmalıklar kesinlikle yasaktır ve tatlı limon, greyfurt ve galgal gibi turunçgil suları tüketmeniz önerilir.

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