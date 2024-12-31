1 kaşığı kanser savaşçısı: Meme, kolon ve pankreastaki kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor

Zerdeçal, zencefil, sarımsak, tarçın, kırmızı biber, karanfil ve safran gibi baharatlar güçlü kanser karşıtı özelliklere sahiptir. Kanser hücrelerinin büyümesini azaltmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan kurkumin, gingerol, allisin ve kapsaisin gibi bileşikler içerirler. Peki, kanser savaşçısı baharatlar hangisidir?

1 kaşığı kanser savaşçısı: Meme, kolon ve pankreastaki kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor - 1

Baharatlar, belirgin bir tat ve aroma eklemenin yanı sıra, birden fazla rahatsızlığa karşı sert bir şekilde savaşır. Bazı baharatlar, birçok rahatsızlığı önlemek için geleneksel tıbbın vazgeçilmezi.

SAĞLIK HABERLERİ

1 kaşığı kanser savaşçısı: Meme, kolon ve pankreastaki kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor - 2

Baharatlar antioksidanlar ve anti-inflamatuar bileşikler açısından zengindir ve kanserin önlenmesine ve tedavisine yardımcı olmak için bağışıklık sistemini uyarmaya yardımcı olurlar.

1 kaşığı kanser savaşçısı: Meme, kolon ve pankreastaki kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor - 3

İŞTE KANSERLER SAVAŞMAYA YARDIMCI OLAN BAHARATLAR

ZERDEÇAL

Kurkumin, zerdeçalda güçlü anti-inflamatuar ve antioksidan etkilere sahip aktif bir polifenol bileşiğidir. Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, meme, kolon ve pankreastaki kanser hücrelerinin büyümesini azaltmaya yardımcı olur.

1 kaşığı kanser savaşçısı: Meme, kolon ve pankreastaki kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor - 4

Uzun zamandır geleneksel tıpta çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılır ve zerdeçal ayrıca sağlıklı hücreleri radyasyon tedavisinin neden olduğu hasardan korumaya yardımcı olabilir.

1 kaşığı kanser savaşçısı: Meme, kolon ve pankreastaki kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor - 5

ZENCEFİL

Zencefil, antikanser özelliği olan biyoaktif bileşikler gingerol ve shogaol içerir. Kanser hücrelerinin ölümünü teşvik ederek kanseri önler ve kanser hücrelerinin yayılmasını engeller. Food Science & Nutrition dergisinde yayınlanan bir incelemeye göre, zencefil özütü tüketimi kolorektal kanseri önleme ve tedavi etme potansiyeline sahiptir ancak bu yetenek zayıftır. Ayrıca mide bulantısı, gastrointestinal sorunlar ve mide bulantısı için bitkisel bir ilaç olarak kullanılır.

1 kaşığı kanser savaşçısı: Meme, kolon ve pankreastaki kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor - 6

SARIMSAK

Sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve mide, kolon ve prostatta kanser riskini azaltmaya yardımcı olan yüksek miktarda kükürt bileşiği allisin içerir. Sarımsak bileşikleri ayrıca DNA onarımına yardımcı olur ve kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatır. Bir Author Mauscript çalışmasına göre sarımsak ve soğanın kanser karşıtı özelliklere sahip olduğu söylenmektedir.

1 kaşığı kanser savaşçısı: Meme, kolon ve pankreastaki kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor - 7

TARÇIN

Tarçın antioksidanlar açısından zengindir ve içindeki anti-inflamatuar özellikler kanser hücrelerinin büyümesini azaltmaya yardımcı olur. Kanser hücrelerinin büyümesini engeller ve tarçın ayrıca tümör boyutunu baskılayan uçucu yağı içerir.

1 kaşığı kanser savaşçısı: Meme, kolon ve pankreastaki kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor - 8

KARANFİL VE SAFRAN

Karanfil, özellikle akciğerlerde ve karaciğerde kanseri önlemede yardımcı olan öjenol içerir. Dünyanın en pahalı baharatlarından biri olan safran, kanser büyümesini engellemeye yardımcı olan bir kanser karşıtı özellik olan safranal içerir.

1 kaşığı kanser savaşçısı: Meme, kolon ve pankreastaki kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor - 9

Kanseri azaltabilen, önleyebilen ve tedavisine yardımcı olabilen diğer baharatlar arasında tarçın, karabiber, kekik, biberiye, fesleğen ve kekik bulunur.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER