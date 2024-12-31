1 kaşığı kanser savaşçısı: Meme, kolon ve pankreastaki kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor

ZENCEFİL

Zencefil, antikanser özelliği olan biyoaktif bileşikler gingerol ve shogaol içerir. Kanser hücrelerinin ölümünü teşvik ederek kanseri önler ve kanser hücrelerinin yayılmasını engeller. Food Science & Nutrition dergisinde yayınlanan bir incelemeye göre, zencefil özütü tüketimi kolorektal kanseri önleme ve tedavi etme potansiyeline sahiptir ancak bu yetenek zayıftır. Ayrıca mide bulantısı, gastrointestinal sorunlar ve mide bulantısı için bitkisel bir ilaç olarak kullanılır.