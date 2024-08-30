1 kaşığı kemiklere demir yüklüyor! Vücuda girdiği anda kana karışıyor
Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılamak için sağlıklı ve dengeli beslenmelisiniz. Kalsiyum ve demir zengini besinleri tüketerek vücut direncinizi artırabilmeniz mümkün. Şeker ve diğer katkı maddeleri kullanılmadan Anadolu’da binlerce yıldır geleneksel olarak yapılan bir besin var ki demir eksiliğine iyi geliyor.
Vücutta yeteri kadar demir bulunmadığında pek çok sağlık sorunu ortaya çıkabilir. Demir eksikliği yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı, çarpıntı, soluk bir cilt olarak kendini gösterebilir.