1 kaşığı kemiklere demir yüklüyor! Vücuda girdiği anda kana karışıyor

Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılamak için sağlıklı ve dengeli beslenmelisiniz. Kalsiyum ve demir zengini besinleri tüketerek vücut direncinizi artırabilmeniz mümkün. Şeker ve diğer katkı maddeleri kullanılmadan Anadolu’da binlerce yıldır geleneksel olarak yapılan bir besin var ki demir eksiliğine iyi geliyor.

1 kaşığı kemiklere demir yüklüyor! Vücuda girdiği anda kana karışıyor - 1

Vücutta yeteri kadar demir bulunmadığında pek çok sağlık sorunu ortaya çıkabilir. Demir eksikliği yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı, çarpıntı, soluk bir cilt olarak kendini gösterebilir.

SAĞLIK HABERLERİ

1 kaşığı kemiklere demir yüklüyor! Vücuda girdiği anda kana karışıyor - 2

Demir eksikliğini önlemek ve vücuda kalsiyum yüklemek için bazı gıdaların tüketimini artırabilirsiniz. Özellikle kış mevsimi geldiğinde mutfaklardan eksik olmayan pekmez, güçlü demir kaynaklarından biri.

1 kaşığı kemiklere demir yüklüyor! Vücuda girdiği anda kana karışıyor - 3

Anadolu’da binlerce yıldır geleneksel olarak yapılan, katkı maddesi ve şeker kullanılmadan hazırlanan pekmez , genelde şeker bakımından zengin meyve sularının kaynatılıp konsantre edilmesiyle üretilen yoğun ve tatlı bir şuruptur.

1 kaşığı kemiklere demir yüklüyor! Vücuda girdiği anda kana karışıyor - 4

Pekmez, taze üzüm ve ihraç şansı olmayan kuru üzümden üretilmekle birlikte keçiboynuzu, elma, dut, kayısı, erik, karpuz, incir ve şeker pancarından da yapılır.

1 kaşığı kemiklere demir yüklüyor! Vücuda girdiği anda kana karışıyor - 5

Yüksek şeker içeriği nedeniyle iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olan pekmez; kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi mineralleri de içermektedir. Pekmezin, yapıldığı meyveye göre besin içeriği değişmektedir.

1 kaşığı kemiklere demir yüklüyor! Vücuda girdiği anda kana karışıyor - 6

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Pekmez, içerdiği fenolik bileşikler sayesinde antioksidan özelliklere sahiptir. Bu özellikleriyle hücresel hasarı azaltabilir ve vücutta serbest radikallerin neden olduğu zararları önleyebilir.

1 kaşığı kemiklere demir yüklüyor! Vücuda girdiği anda kana karışıyor - 7


İçerdiği bazı vitaminler ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

1 kaşığı kemiklere demir yüklüyor! Vücuda girdiği anda kana karışıyor - 8

ENERJİ VERİR

İçerdiği doğal şekerler sayesinde hızlı enerji sağlar. Özellikle sporcular ve enerji gereksinimi fazla olan kişiler için tercih edilen bir besindir.

1 kaşığı kemiklere demir yüklüyor! Vücuda girdiği anda kana karışıyor - 9

PEKMEZ HIZLI KANA KARIŞIYOR

Pekmez çok hızlı bir şekilde kana karışabiliyor. Karbonhidrattan zengin bir enerji kaynağı olan pekmez, glikoz ve fruktoz içeriği nedeniyle sindirime gerek kalmadan tüketildikten kısa bir süre sonra kana karışır.

1 kaşığı kemiklere demir yüklüyor! Vücuda girdiği anda kana karışıyor - 10

Pekmez B (B1,B2,B3) vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, magnezyum, krom, demir zenginliğiyle de yüksek düzeyde vitamin ve mineral kaynağıdır

1 kaşığı kemiklere demir yüklüyor! Vücuda girdiği anda kana karışıyor - 11

KANSIZLIĞA İYİ GELİYOR

Pekmez kan yapımını artırıyor. Kansızlığa iyi gelen bir besin olarak biliniyor. Süt ve süt ürünlerinden sonra, kalsiyum içeriği açısından en iyi kaynaklardan olan pekmez, kemik gelişimi ve sağlığı için çok önemlidir. Pekmez tüketimi vücut direncini de artırıyor. Hastalıklara karşı koruyucu bir etki gösteriyor.

1 kaşığı kemiklere demir yüklüyor! Vücuda girdiği anda kana karışıyor - 12

TANSİYONU DA DENGELİYOR

Özellikle büyüme çağındaki küçük çocukların, kilo alamayanların, iştahsızlık ve halsizlik şikayetleri olanların beslenmesinde pekmeze yer verilmelidir.

1 kaşığı kemiklere demir yüklüyor! Vücuda girdiği anda kana karışıyor - 13

Pekmez, egzama, sedef, akne ve diğer cilt hastalıklarının tedavisinde de yardımcı besin olarak kullanılmaktadır. İçeriğindeki potasyum sayesinde, tansiyonu dengeleyici özelliği bulunmaktadır. Zengin besin içeriği olan pekmezi yetişkinlerin günde 1-2 yemek kaşığı, çocukların ise 1-2 tatlı kaşığı tüketmesi önerilmektedir.

1 kaşığı kemiklere demir yüklüyor! Vücuda girdiği anda kana karışıyor - 14

ÖNEMLİ! Eğer herhangi bir sağlık probleminiz, şeker diyabet gibi kronik rahatsızlığınız varsa pekmez tüketmeye başlamadan önce mutlaka bir uzmanada danışmanız önerilir.

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