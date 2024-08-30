1 kaşığı kemiklere demir yüklüyor! Vücuda girdiği anda kana karışıyor

KANSIZLIĞA İYİ GELİYOR

Pekmez kan yapımını artırıyor. Kansızlığa iyi gelen bir besin olarak biliniyor. Süt ve süt ürünlerinden sonra, kalsiyum içeriği açısından en iyi kaynaklardan olan pekmez, kemik gelişimi ve sağlığı için çok önemlidir. Pekmez tüketimi vücut direncini de artırıyor. Hastalıklara karşı koruyucu bir etki gösteriyor.