1 kaşığında 1 kutu D vitamini etkisi var! Zengin kalsiyum içeriğiyle kemik erimesini engelliyor

Yoğurt, sütü fermente ederek yapılan sağlıklı bir süt ürünüdür. Besin maddeleri, probiyotikler, kalsiyum, B vitamini ve protein sağlar. Yoğurt yapmak için kullanılan bakterilere "yoğurt mayası" denir.

Bu mayalar sütte bulunan doğal şekeri laktik aside dönüştürmeye yardımcı olur ve bu da yoğurda lezzetini ve dokusunu verir. Yoğurt, her çeşit sütten yapılabilir.