1 kaşığında 1 kutu D vitamini etkisi var! Zengin kalsiyum içeriğiyle kemik erimesini engelliyor

Kemikleri, bağışıklık sistemini güçlendirmek, vücudun ihtiyacı olan vitamin ve minerali karşılamak için beslenme listenizi sağlıklı ve besin değeri zengin gıdalarla oluşturmanız gerekir. Sofraların vazgeçilmezi olan bir besin var ki güçlü kalsiyum ve D vitamini içeriğiyle kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor ve kemik erimesini engelliyor.

1 kaşığında 1 kutu D vitamini etkisi var! Zengin kalsiyum içeriğiyle kemik erimesini engelliyor - 1

Yoğurt, sütü fermente ederek yapılan sağlıklı bir süt ürünüdür. Besin maddeleri, probiyotikler, kalsiyum, B vitamini ve protein sağlar. Yoğurt yapmak için kullanılan bakterilere "yoğurt mayası" denir.

Bu mayalar sütte bulunan doğal şekeri laktik aside dönüştürmeye yardımcı olur ve bu da yoğurda lezzetini ve dokusunu verir. Yoğurt, her çeşit sütten yapılabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

1 kaşığında 1 kutu D vitamini etkisi var! Zengin kalsiyum içeriğiyle kemik erimesini engelliyor - 2

Hatta süte biraz yoğurt veya bir miktar limon suyu eklenerek evde bile yapılabilir ve bu da Lactobacillus olarak bilinen laktik asit bakterilerini verir. Smoothielerden,soslara kadar yoğurt çeşitli tariflerde kullanılabilir. Sağlıklı yaşam tutkunları kilo verme diyetleri için az yağlı yoğurdu tercih ediyor.

1 kaşığında 1 kutu D vitamini etkisi var! Zengin kalsiyum içeriğiyle kemik erimesini engelliyor - 3

Yoğurt, iyi bir protein, kalsiyum ve probiyotik kaynağıdır ve kilo vermeye, kemik sağlığına ve ayrıca bağırsak sağlığına yardımcı olabilir.

Çalışmalar, yoğurt tüketiminin kolon mimarisinin mikrobiyomunu değiştirerek kilo kaybıyla bağlantılı olduğunu göstermiştir. Kalsiyum ve D vitamini açısından zengin bir kaynak olması nedeniyle yüksek tansiyonu da yönetebilir.

1 kaşığında 1 kutu D vitamini etkisi var! Zengin kalsiyum içeriğiyle kemik erimesini engelliyor - 4

Sağlık Uzmanı Profesör Paul Jacques'e göre, "Bildiğimiz bir şey var ki, yoğurt iyi bir besin kaynağıdır." Yoğurdun vitamin ve mineral açısından yoğun bir yüksek kaliteli protein kaynağı olduğunu ve bu durumun yoğurt yiyenlerin B2 ve B12 vitaminleri, kalsiyum, magnezyum ve çinko eksikliği yaşama olasılığının neden daha düşük olduğunu açıklayabileceğini ekliyor.

1 kaşığında 1 kutu D vitamini etkisi var! Zengin kalsiyum içeriğiyle kemik erimesini engelliyor - 5

HER GÜN YOĞURT YEMENİN FAYDALARI

1. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ İYİLEŞTİRİR

Çalışmalar, her gün yoğurt yemenin bağışıklık sisteminizi iyileştirebileceğini göstermiştir. Her gün yoğurt tüketen yaşlıların süt içenlere kıyasla soğuk algınlığı geliştirme riski daha düşüktü. Yoğurt, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan probiyotikler ve D vitamini içerir.

1 kaşığında 1 kutu D vitamini etkisi var! Zengin kalsiyum içeriğiyle kemik erimesini engelliyor - 6

2. KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Araştırmacılara göre, her gün yoğurt tüketmek kalp sağlığını iyileştirebilir. Yoğurt, probiyotikler, besinler ve protein açısından zengindir ve bunların hepsi daha iyi kalp sağlığına katkıda bulunur. NHS'ye göre, daha yüksek yoğurt tüketimi MI (miyokard enfarktüsü) riskini %30 oranında azaltmaktadır.

1 kaşığında 1 kutu D vitamini etkisi var! Zengin kalsiyum içeriğiyle kemik erimesini engelliyor - 7

3. KİLO YÖNTEMİNE YARDIMCI OLUR

Araştırmalar, haftada üç porsiyondan fazla yoğurt tüketenlerin kilolarını daha iyi yönetebildiklerini göstermektedir. Yoğurt, bağırsak sağlığına fayda sağlayan laktik asit bakterileri içerir ve zengin besin matrisi istekleri azaltır. Sağladığı besinler ayrıca sürekli enerji sunar.

1 kaşığında 1 kutu D vitamini etkisi var! Zengin kalsiyum içeriğiyle kemik erimesini engelliyor - 8

4. KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Yoğurt, kalsiyum, D vitamini ve protein açısından zengin bir diyet güç merkezidir. Osteoporosis International'da yayınlanan İrlandalı yetişkinler üzerinde yapılan bir çalışma, yoğurt tüketen kişilerin daha güçlü kemik sağlığına sahip olduğunu bulmuştur.

1 kaşığında 1 kutu D vitamini etkisi var! Zengin kalsiyum içeriğiyle kemik erimesini engelliyor - 9

5. KAN ŞEKERİNİ İYİLEŞTİRİR

Araştırmacılar yoğurt yiyenlerin kan basıncının daha düşük olma olasılığının daha yüksek olduğunu buldular.

1 kaşığında 1 kutu D vitamini etkisi var! Zengin kalsiyum içeriğiyle kemik erimesini engelliyor - 10

Yoğurt kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve kalsiyum, protein, magnezyum, potasyum ve D vitamini açısından zengindir. Bu besinler gerektiğinde kan damarlarının gevşemesine ve sıkılaşmasına yardımcı olur.

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