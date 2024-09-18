1 kaşığında 1 kutu D vitamini etkisi var! Zengin kalsiyum içeriğiyle kemik erimesini engelliyor
Kemikleri, bağışıklık sistemini güçlendirmek, vücudun ihtiyacı olan vitamin ve minerali karşılamak için beslenme listenizi sağlıklı ve besin değeri zengin gıdalarla oluşturmanız gerekir. Sofraların vazgeçilmezi olan bir besin var ki güçlü kalsiyum ve D vitamini içeriğiyle kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor ve kemik erimesini engelliyor.
Yoğurt, sütü fermente ederek yapılan sağlıklı bir süt ürünüdür. Besin maddeleri, probiyotikler, kalsiyum, B vitamini ve protein sağlar. Yoğurt yapmak için kullanılan bakterilere "yoğurt mayası" denir.
Bu mayalar sütte bulunan doğal şekeri laktik aside dönüştürmeye yardımcı olur ve bu da yoğurda lezzetini ve dokusunu verir. Yoğurt, her çeşit sütten yapılabilir.