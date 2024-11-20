1 kaşıkta kemik erimesini bitiriyor: B12, magnezyum, demir zengini
Kış aylarında besleyici özelliği nedeniyle evlerden eksik olmayan ve düzenli tüketildiğinde kansızlığa iyi gelen pekmez, kemik sağlığını korumaya da yardımcı oluyor. Vitamin ve mineral deposuyla besleyici bir besin olan pekmezin düzenli bir şekilde tüketildiğinde sağlık açısından birçok faydası bulunuyor.
Vitamin ve mineral değeri yüksek olan ve her kaşığında binbir şifa bulunan pekmez üzüm, kuşburnu, incir, keçiboynuzu (harnup) veya dut gibi tatlı meyvelerin ya da şeker pancarı, ardıç meyvesi gibi şekere dönüşebilecek tarım ürünlerinin ezilerek kaynatılması ile üretilen, yoğun ve tatlı bir şuruptur.