1 kaşıkta kemik erimesini bitiriyor: B12, magnezyum, demir zengini

Kış aylarında besleyici özelliği nedeniyle evlerden eksik olmayan ve düzenli tüketildiğinde kansızlığa iyi gelen pekmez, kemik sağlığını korumaya da yardımcı oluyor. Vitamin ve mineral deposuyla besleyici bir besin olan pekmezin düzenli bir şekilde tüketildiğinde sağlık açısından birçok faydası bulunuyor.

1 kaşıkta kemik erimesini bitiriyor: B12, magnezyum, demir zengini - 1

Vitamin ve mineral değeri yüksek olan ve her kaşığında binbir şifa bulunan pekmez üzüm, kuşburnu, incir, keçiboynuzu (harnup) veya dut gibi tatlı meyvelerin ya da şeker pancarı, ardıç meyvesi gibi şekere dönüşebilecek tarım ürünlerinin ezilerek kaynatılması ile üretilen, yoğun ve tatlı bir şuruptur.

SAĞLIK HABERLERİ

1 kaşıkta kemik erimesini bitiriyor: B12, magnezyum, demir zengini - 2

Kırmızı pancar pekmezi keçiboynuzu pekmezi çok bilinmese de biraz acımsı bir tada sahip olduğu için fazla yemek yiyemeyenlere tavsiye edilir.

1 kaşıkta kemik erimesini bitiriyor: B12, magnezyum, demir zengini - 3

En az keçiboynuzu kadar kan oluşturur. Hem üzüm hem de dut pekmezi demir ve B12 vitamini bakımından çok yüksektir

1 kaşıkta kemik erimesini bitiriyor: B12, magnezyum, demir zengini - 4

PEKMEZİN BESİN DEĞERİ

Kalori:58
Yağ: 0 g
Sodyum: 7.4 mg
Karbonhidratlar: 15 g
Lif: 0 g
Şekerler: 15 g
Protein: 0 g
Magnezyum: %12
Demir: %5
Kalsiyum: %3
Potasyum: %6

1 kaşıkta kemik erimesini bitiriyor: B12, magnezyum, demir zengini - 5

Genellikle kansızlığa iyi geldiği için kış aylarında sıklıkla tüketilen ve bağışıklığı da güçlendiren pekmez, obezite, depresyon, cilt ve kemik sağlığının iyileşmesi konusunda oldukça faydalı bir besindir.

1 kaşıkta kemik erimesini bitiriyor: B12, magnezyum, demir zengini - 6

Ancak özellikle şeker ve diyabet hastasıysanız pekmezi doktor kontrolünde tüketmeniz önerilir.

1 kaşıkta kemik erimesini bitiriyor: B12, magnezyum, demir zengini - 7

Antioksidan özelliğiyle birlikte vitamin ve mineral deposu olan pekmez, bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı kişiyi daha güçlü bir hale getiren pekmez, boğaz yollarını yumuşatarak öksürüğün kesilmesine yardımcı olur.

1 kaşıkta kemik erimesini bitiriyor: B12, magnezyum, demir zengini - 8

Yüksek besin değerleri sayesinde düzenli pekmez tüketmek kişiyi tok tutar. Vücuda enerji verir. Pekmezin faydaları sadece bununla da sınırlı değildir. Özellikle kemik sağlığının güçlenmesine yardımcı olur ve bir kaşığı bile kemik erimesiyle mücadele edebilir.

1 kaşıkta kemik erimesini bitiriyor: B12, magnezyum, demir zengini - 9

Pekmez size günlük ihtiyacınız olan enerjiyi vereceği gibi kalsiyum bakımından da iyi bir kaynak olarak tüketilebilir. Ayrıca içerisinde bulunan B vitaminleri, magnezyum, krom ve demir ile oldukça sağlıklı bir besindir. 1 yemek kaşığı pekmezde ortalama olarak 40 mg kalsiyum bulunmaktadır.

1 kaşıkta kemik erimesini bitiriyor: B12, magnezyum, demir zengini - 10

HER GÜN 1 KAŞIK PEKMEZ TÜKETMEK

Her gün bir kaşık pekmez yemenin vücuda pek çok faydası bulunur. Pekmez, çok iyi bir kan yapıcıdır. Demir eksikliği olanların, günde 1 kaşık pekmez içmesinde fayda var. Özellikle keçi boynuzu pekmezi kansızlık için çok etkili.

Her gün içeceğiniz 1 kaşık pekmez, potasyum kaynağı olduğu için kan basıncınızı destekleyecek ve kalp sağlığınızı da koruyacak.

Yapılan araştırmalarda, pekmezin iyi huylu kolesterol olan HDL'ye de iyi geldiği gösterilmiş.


1 kaşıkta kemik erimesini bitiriyor: B12, magnezyum, demir zengini - 11

Pekmezin karbonhidrat içerek, yemeklerle birlikte 1 kaşık tüketiminde kan şekeri ve insülin seviyesini düşürdüğü gözlemlenmiş.

1 kaşıkta kemik erimesini bitiriyor: B12, magnezyum, demir zengini - 12

Kan şekeri kontrolünüz zayıf ise pekmez tüketebilirsiniz. Şeker alımını sınırlandırarak, günlük alacağınız şeker miktarını aşmayacak şekilde olmasına özen göstererek.

1 kaşıkta kemik erimesini bitiriyor: B12, magnezyum, demir zengini - 13

Ayrıca Diyet yapanlar, şeker ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde pekmezden karşılayabilirler.

1 kaşıkta kemik erimesini bitiriyor: B12, magnezyum, demir zengini - 14

B vitaminleri, kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olması sebebiyle serotonin seviyelerinin yükselmesine destek olur ve bu sayede, ruh hali ile savaşmaya yardımcı olarak kaygılı, stresli ve gerginlikten sizi kurtarır.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. 

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