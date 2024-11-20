1 kaşıkta kemik erimesini bitiriyor: B12, magnezyum, demir zengini

B vitaminleri, kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olması sebebiyle serotonin seviyelerinin yükselmesine destek olur ve bu sayede, ruh hali ile savaşmaya yardımcı olarak kaygılı, stresli ve gerginlikten sizi kurtarır.

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