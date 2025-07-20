1 lokması migreni tetikliyor: Bu besinleri tüketirken dikkat!

Migren, basit bir baş ağrısından çok daha fazlasıdır. Genellikle başın bir tarafında zonklayıcı ağrıya neden olan bu nörolojik rahatsızlık; bulantı, kusma, ışık ve sese karşı hassasiyet gibi semptomlarla birlikte seyreder. Peki, hangi besinler migreni tetikliyor?

1 lokması migreni tetikliyor: Bu besinleri tüketirken dikkat! - 1

Kadınlarda daha sık görülen migrenin, genetik yatkınlık, hormonal değişiklikler, çevresel faktörler ve yaşam tarzıyla bağlantılı olduğu biliniyor. Ancak dikkat çeken bir diğer unsur ise bazı yiyeceklerin migren ataklarını doğrudan tetikleyebilmesi.

Araştırmalar, migren hastalarının belirli gıdalara karşı daha hassas olduğunu ortaya koyuyor. Tiramin, nitratlar, histamin, kafein ve lezzet artırıcılar gibi bileşenler, beyindeki damar yapısını ve sinir sistemini etkileyerek atağı tetikleyebiliyor. Bu nedenle evrensel bir migren diyeti olmasa da, bazı yiyeceklerden kaçınmak ya da sınırlı tüketmek büyük önem taşıyor.


SAĞLIK HABERLERİ

1 lokması migreni tetikliyor: Bu besinleri tüketirken dikkat! - 2

1. FERMENTE GIDALAR

Parmesan, çedar gibi eskitilmiş ürünler ile kimçi ve lahana turşusu gibi fermente gıdalar, yüksek oranda tiramin içerir. Tiramin, beyindeki damarları etkileyerek migrenin başlamasına neden olabilir. Amerikan Migren Vakfı’na göre, bu tür yiyecekler en sık bildirilen tetikleyiciler arasında yer alıyor.

Ne Yapmalı?

Taze süt ürünlerini ya da bitki bazlı alternatifleri tercih edin. Mozzarella veya lor gibi taze peynirler daha güvenli seçeneklerdir. Hangi gıdaların sizi tetiklediğini anlamak için bir beslenme günlüğü tutmanız faydalı olabilir.


1 lokması migreni tetikliyor: Bu besinleri tüketirken dikkat! - 3

2. İŞLENMİŞ ETLER

Sucuk, salam, sosis ve pastırma gibi işlenmiş et ürünleri; nitrat, nitrit ve tiramin içerikleriyle migreni tetikleyebiliyor. Özellikle aura tipi migren hastalarında bu ilişki daha belirgin.

Ne Yapmalı?

İşlenmiş etlerden uzak durarak taze ve doğal protein kaynaklarına yönelin. Etiketleri okuyarak katkı maddesi içermeyen ürünleri tercih edin.


1 lokması migreni tetikliyor: Bu besinleri tüketirken dikkat! - 4

3. ALKOL

Özellikle kırmızı şarap, içerdiği histamin, tiramin, sülfit ve tanen nedeniyle ataklara yol açabilir. 2018’de yapılan bir araştırmaya göre, migren hastalarının %35’i alkolü tetikleyici olarak tanımlarken, kırmızı şarap bu oran içinde %77’lik paya sahip.

Ne Yapmalı?

Alkol tüketiminizi sınırlayın. Dehidrasyon riski yüksekse alkolden tamamen kaçınılmalı.


1 lokması migreni tetikliyor: Bu besinleri tüketirken dikkat! - 5

4. KAFEİN

Kafein kısa vadede baş ağrısını hafifletebilir. Ancak aşırı tüketimi ya da ani bırakılması, damarlarda geri tepme etkisi yaratıp migreni şiddetlendirebilir.

Ne Yapmalı?

Kafeini ölçülü tüketin. Günlük 1-2 fincan kahve çoğu hasta için güvenli kabul edilir. Ani bırakmalardan kaçının.


1 lokması migreni tetikliyor: Bu besinleri tüketirken dikkat! - 6

5. ÇİKOLATA

Kafein, tiramin ve beta-feniletilamin içeren çikolata da migreni tetikleyebilir. Ancak bazı uzmanlar, migren atağından önce gelişen iştah artışının bu ilişkiyi karmaşıklaştırdığını savunuyor.

Ne Yapmalı?

Beyaz çikolata gibi kakao içeriği düşük ürünler deneyin. Alternatif olarak keçiboynuzu gibi doğal ürünlere yönelebilirsiniz.


1 lokması migreni tetikliyor: Bu besinleri tüketirken dikkat! - 7

6. MONOSODYU GLUTAMAT (MSG)

Lezzet artırıcı olarak kullanılan MSG, özellikle hazır gıdalar ve bazı restoran yemeklerinde yaygındır. Sinir sistemi üzerindeki etkileri nedeniyle bazı kişilerde atağa yol açabilir.

Ne Yapmalı?

Doğal baharatlarla yemeklerinizi tatlandırın. Etiketlerde MSG veya "glutamat" ibaresine dikkat edin.

7. YAPAY TATLANDIRICILAR

Aspartam gibi yapay tatlandırıcılar, bazı migren hastalarında nörolojik reaksiyonlara neden olabilir.

Ne Yapmalı?

Bir süre yapay tatlandırıcılardan uzak durarak vücudunuzun tepkisini gözlemleyin. Tatlandırma için bal ya da akçaağaç şurubu gibi doğal ürünler tercih edilebilir.


1 lokması migreni tetikliyor: Bu besinleri tüketirken dikkat! - 8

8. NARENCİYE VE SOĞUK GIDALAR

Portakal, limon ve greyfurt gibi turunçgiller; bazı hastalarda aura ile ilişkili atakları tetikleyebilir.

Ne Yapmalı?

Asidik meyveleri ölçülü tüketin. Soğuk içecek veya dondurma yerken yavaş olun ve ani soğuk temaslardan kaçının.


1 lokması migreni tetikliyor: Bu besinleri tüketirken dikkat! - 9

Migrenin tetikleyicileri kişiden kişiye değişiklik gösterse de, beslenme alışkanlıklarının bu süreçte önemli rol oynadığı yadsınamaz. Hangi yiyeceklerin sizde atağa neden olduğunu belirlemek için günlük tutmak ve doktorunuza danışarak bireysel bir plan oluşturmak, migrenle baş etmenin etkili yollarından biri olabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER