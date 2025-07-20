1 lokması migreni tetikliyor: Bu besinleri tüketirken dikkat!

Kadınlarda daha sık görülen migrenin, genetik yatkınlık, hormonal değişiklikler, çevresel faktörler ve yaşam tarzıyla bağlantılı olduğu biliniyor. Ancak dikkat çeken bir diğer unsur ise bazı yiyeceklerin migren ataklarını doğrudan tetikleyebilmesi.



Araştırmalar, migren hastalarının belirli gıdalara karşı daha hassas olduğunu ortaya koyuyor. Tiramin, nitratlar, histamin, kafein ve lezzet artırıcılar gibi bileşenler, beyindeki damar yapısını ve sinir sistemini etkileyerek atağı tetikleyebiliyor. Bu nedenle evrensel bir migren diyeti olmasa da, bazı yiyeceklerden kaçınmak ya da sınırlı tüketmek büyük önem taşıyor.





