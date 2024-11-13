1 lokması tansiyonu fırlatıyor: Sessizce ilerleyip, ölüme yol açabilir
İleri yaşla birlikte ortaya çıkan tansiyon yüksekliği kalp, böbrek, akciğer ve beyin gibi organları da etkileyen ciddi bir sağlık problemi. Tansiyon yükseliği çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Özellikle de beslenme biçimi ve tükettiğiniz gıdalar yüksek tansiyonla doğrudan ilişkili olabiliyor. Severek tükettiğiniz bazı besinler yüksek tansiyona neden olabiliyor.
Dünya genelinde en sık görülen hastalıklardan biri olan hipertansiyon (yüksek tansiyon) ülkemizde de yaklaşık olarak her 3 erişkin kişiden 1’inde görülür. Yetişkinlik döneminde kronik hastalık risk faktörü olan hipertansiyon aynı zamanda belirtisiz ve gizli bir şekilde oluşabildiği için sessiz bir şekilde ölüme yol açabilir.