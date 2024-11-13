1 lokması tansiyonu fırlatıyor: Sessizce ilerleyip, ölüme yol açabilir

TANSİYONU YÜKSELTEN BESİNLER

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve kronik hastalıkları engellemek için sağlıklı beslenmeyi önemsemelisiniz. Bazı besinler vücut sağlığınızı olumsuz yönde etkileyerek yüksek tansiyona neden olabilir.





Kafein içeren içecekler

Tuz ve tuzlu yiyecekler

Fastfood ürünleri

Tatlılar

Aşırı çay tüketimi

Margarin ve diğer yağlar

Sık alkol tüketimi

Şarküteri ürünleri

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.