1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor

HAMUR İŞLERİ

Hamur işlerinin lezzetine kimse hayır diyemiyor. Ancak Simit, poğaça ve açma gibi kahvaltılık hamur işleri sağlıklı sindirimin en büyük düşmanı. Özellikle çalışanlar için pratik bir kahvaltı seçeneği olsa da bu besinleri alışı tüketimi bağırsakları yoruyor.