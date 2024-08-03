1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor

Sağlıklı bir sindirim sisteminin altın kuralı doğru ve dengeli beslenmekten geçiyor. Tamamen sağlıklı besinlerden oluşan bir diyet programıyla bağırsaklarınızın düzenli çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ancak aşırı işlenmiş, sağlıksız ve vücudu yoran besinleri tüketmek bağırsaklarınız için çok kötü bir seçim olabilir. İşte bağırsak sağlığınız için sofranızdan uzak tutmanız gereken o besinler...

1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor - 1

Tükettiğiniz her besin vücudunuz için ya faydalı ya da zararlıdır. Sindirim sisteminin normal çalışması ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesin için lifli gıdaları diyet listenize eklemeniz şart.

SAĞLIK HABERLERİ

1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor - 2

Lifli besinler ve bol su tüketimi bağırsaklarda biriken fazlalıkları dışarı atar ve ödem, toksin gibi zararlı maddelerden vücudunuzu arındırır.

1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor - 3

Ancak bunun tam tersi olarak severek tükettiğiniz ve zararını bilmediğiniz bazı besinler metabolizmanızı yavaşlatır. Zamanla bağırsakların çalışmasını bozar.

1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor - 4

Yeme alışkanlıklarını sağlıklı bir düzeyde tutmak, sindirim sorunlarını azaltmak için çok önemlidir.Bazı besinler bağırsaklarınızı ve genel sağlığı önemli ölçüde bozabilir. Uzmanların "kesinlikle uzak durulmalı" dediği besinlerin listesi.

1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor - 5

HAMUR İŞLERİ

Hamur işlerinin lezzetine kimse hayır diyemiyor. Ancak Simit, poğaça ve açma gibi kahvaltılık hamur işleri sağlıklı sindirimin en büyük düşmanı. Özellikle çalışanlar için pratik bir kahvaltı seçeneği olsa da bu besinleri alışı tüketimi bağırsakları yoruyor.

1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor - 6

Bu besinlerin üretiminde kullanılan ilave şeker, bağırsak bakterilerinde dengeyi bozarak sağlığı önemli ölçüde bozar. Bazı besinler, bağırsak florasındaki bakteri dengesini bozarak kötü bağırsak bakterileri için aranan ortam ve beslenme şeklini oluşturabilir.

1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor - 7

YAĞLI VE KIZARTMALAR

Nefis bir patates kızartmasına karşı koymak zordur. Ancak kızartılmış yiyecekler bağırsak sağlığını olumsuz etkiliyor.

1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor - 8

Bu besinler, kötü bağırsak bakterilerinin gelişmesi için uygun bir ortam oluşturan mideniz üzerinde de aynı zararlı etkileri olabilir.

1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor - 9

Izgara ve fırında pişirilmiş yiyecekler, kızarmış yiyeceklerden çok daha uygun olabilir.

1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor - 10

DÜŞÜK KALORİLİ BESLENME

"Diyet" veya düşük kalorili etiketleri gördüğünüzde besinleri "sağlıklı" olarak algılamaya yatkınızdır. Bununla birlikte, bu büyük bir yanılgıdır ve bu tür gıdaların kalori ve şeker içeriğini azaltmak için sıklıkla yapay tatlandırıcılar kullanılır. Bu durum ise bağırsak florasını bozulmasına sebebiyet verir.

1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor - 11

Bu nedenle diyet yoğurt, diyet içecek gibi besinler yerine "doğal" formdaki ve ilave şeker bulunmayan besinleri tercih edebilirsiniz.

1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor - 12

İŞLENMİŞ GIDALAR

Uzun zamandır bilindiği gibi, beyaz makarna, cipsler, tatlılar, salam, sosis ve sucuk gibi yiyeceklerin yüksek kalori içermesi kilo almaya neden olabilir. İşlenmiş gıdaların bağırsak sağlığı üzerinde de önemli bir etkisi vardır.

1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor - 13

İşlenmiş gıdaların bağırsak bakterilerini ve bağırsak sağlığını iyileştirmek için gerekli liflerin olmaması, bağırsakları çok zarar verir.

1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor - 14

Atıştırmalık olarak cips yerine meyve ve çiğ kuruyemişler tüketmek, işlenmiş yiyecekler yerine daha doğal şeyler tüketmek vücudunuza iyi gelir.

1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor - 15

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

1- DİYETİNİZİ ÇEŞİTLENDİRİN

Diyetinize çeşitli lif bakımından zengin sebzeler, meyveler, kepekli tahıllar vb. Ne kadar çok çeşit yerseniz (elbette sağlıklı seçimler), bağırsak mikrobiyomunda o kadar fazla çeşitlilik olacaktır. Bağırsak sağlığınıza dikkat etmek, evde sağlıklı yemekler yemek kadar basit olabilir.

1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor - 16

2- YEMEKLERİNİZİ YAVAŞ YİYİN

Yemeklerinizi huzur içinde, sakin ve dinlenmiş olarak yiyin. Yemeklerinizi televizyondan, sosyal medyadan vb. uzakta ve belirlenmiş bir yemek alanında gerçekten tatmak için zaman ayırın, böylece yemeklerin gerçekten tadını çıkarabilirsiniz, yemeklerinizi iyi çiğneyin, yemeklerden önce mırıldanın ve mide asidi üretiminizi destekleyin.

1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor - 17

Sakin bir durumda yediğinizde, daha iyi sindirim sağlar ve bağırsak sağlığıyla ilgili komplikasyonları önlersiniz.

1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor - 18

3- STRESTEN KAÇININ

Stres, yemeğinizi düzgün bir şekilde çiğnemeden, aceleyle yemek yemenize neden olabilir. Vücudunuz stresli bir durumdayken, sindirim sisteminizde yiyeceklerin geçişi de yavaşlar.

Bu da bağırsak sağlığıyla ilgili sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, özellikle yemek yerken stresten kaçınmak, bağırsak sağlığınızı kontrol altında tutmanıza uzun bir yol kat etmenize yardımcı olabilir.

1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor - 19

4- DÜZENLİ EGZERSİZ

Günlük yaşam tarzınıza ağırlık çalışması, yürüyüş, koşu, koşma, bisiklete binme veya yoga gibi aktiviteleri dahil etmek, optimal vücut işleyişini ve genel refahı destekler. Böylece daha iyi bağırsak sağlığı teşvik edilir.

1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor - 20

5- DOĞRU TAKVİYELERDEN YARARLANIN

Önce bunlardan kaçınmak için gıda tetikleyicilerinizi, hassasiyetlerinizi, alerjenlerinizi ve intoleranslarınızı anlayın ve mide astarınızı, pariyetal hücreleri ve sıkı bağlantıyı iyileştirin.

Bağırsakları iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca vücudunuza, mide asidinin endojen üretimini destekleyen Çinko, Gentian Bitters, Bağlayıcılar vb. gibi doğru takviyeleri sağlayın.

1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor - 21

6- PROBİYOTİK FERMENTE GIDALAR

Diyetinize yoğurt, kefir, kombu çayı gibi probiyotik açısından zengin besinler eklemek, bağırsak mikrobiyomuna iyi bakteriler ekleyebilir ve daha iyi bağırsak dengesi sağlayabilir. Ancak bu yiyecekler, yalnızca bağırsak sağlığı sorunlarınızın temel nedenini ele aldıktan sonra sizin için yararlı olacaktır.

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