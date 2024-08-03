1 parçası bağırsakları çürütmeye yetiyor! Sofranızdan acil kaldırmanız gereken besinler, sindirim sağlığını bitiriyor
Sağlıklı bir sindirim sisteminin altın kuralı doğru ve dengeli beslenmekten geçiyor. Tamamen sağlıklı besinlerden oluşan bir diyet programıyla bağırsaklarınızın düzenli çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ancak aşırı işlenmiş, sağlıksız ve vücudu yoran besinleri tüketmek bağırsaklarınız için çok kötü bir seçim olabilir. İşte bağırsak sağlığınız için sofranızdan uzak tutmanız gereken o besinler...
Tükettiğiniz her besin vücudunuz için ya faydalı ya da zararlıdır. Sindirim sisteminin normal çalışması ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesin için lifli gıdaları diyet listenize eklemeniz şart.