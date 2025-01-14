10-3-2-1-0 kuralı: Daha iyi uykunun altın anahtarı

UYKU ÖNCESİ YEMEK VE ALKOL

Yatmadan hemen önce alkol içmek rahatlatıcı hissettirse bile, sıklıkla uykuyu engeller. Gece boyunca çok sayıda uyanmaya ve daha düşük kalitede uykuya neden olur ve bu da sonunda ertesi gün kendinizi bitkin hissetmenize neden olur.

Bazı yemekler mide ekşimesine (asit reflü) neden olabileceği ve uykuyu etkileyebileceği için, yatmadan üç saat önce bunları yemekten kaçınmak da faydalı olabilir. Kızarmış, baharatlı ve yüksek yağlı yiyecekler birkaç örnektir. Ayrıca uyku kalitenizin düşmesine de neden olabileceğinden, çok fazla ilave şeker içeren şekerlemeler, kurabiyeler ve tatlılar gibi yiyeceklerden uzak durmak isteyebilirsiniz.