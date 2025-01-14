10-3-2-1-0 kuralı: Daha iyi uykunun altın anahtarı
10-3-2-1-0 uyku kuralı, uykudan 10 saat önce kafein alımını durdurmayı, 3 saat önce yiyecek ve alkol alımını durdurmayı, 2 saat önce çalışmayı bırakmayı, yatmadan 1 saat önce ekranlardan uzak durmayı ve sabah uyku kalitesini artırmak için erteleme düğmesine basmamayı önerir.
Daha iyi ruh hali, daha fazla üretkenlik ve azalan stresle birlikte, daha iyi uyku aynı zamanda daha yüksek bir yaşam kalitesine de dönüşür. Uykuyla ilgili gerginliği ve kaygıyı azaltmak için, yeni bir uyku programına uyum sağlamak zor olsa bile, kusursuz bir rejimden ziyade küçük, kalıcı iyileştirmelere odaklanmak daha iyidir. Bu tavsiye rahatlamanıza ve uykuya dalmanızın ve iyi bir gece uykusu çekmenizin daha kolay olmasına yardımcı olmalıdır. Yatakta dönüp durmak yerine 10-3-2-1-0 uyku rejimini denemeyi düşünün. Başlamak için bilmeniz gereken her şey şunlardır: