10-3-2-1-0 kuralı: Daha iyi uykunun altın anahtarı

10-3-2-1-0 uyku kuralı, uykudan 10 saat önce kafein alımını durdurmayı, 3 saat önce yiyecek ve alkol alımını durdurmayı, 2 saat önce çalışmayı bırakmayı, yatmadan 1 saat önce ekranlardan uzak durmayı ve sabah uyku kalitesini artırmak için erteleme düğmesine basmamayı önerir.

10-3-2-1-0 kuralı: Daha iyi uykunun altın anahtarı - 1

Daha iyi ruh hali, daha fazla üretkenlik ve azalan stresle birlikte, daha iyi uyku aynı zamanda daha yüksek bir yaşam kalitesine de dönüşür. Uykuyla ilgili gerginliği ve kaygıyı azaltmak için, yeni bir uyku programına uyum sağlamak zor olsa bile, kusursuz bir rejimden ziyade küçük, kalıcı iyileştirmelere odaklanmak daha iyidir. Bu tavsiye rahatlamanıza ve uykuya dalmanızın ve iyi bir gece uykusu çekmenizin daha kolay olmasına yardımcı olmalıdır. Yatakta dönüp durmak yerine 10-3-2-1-0 uyku rejimini denemeyi düşünün. Başlamak için bilmeniz gereken her şey şunlardır:

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10-3-2-1-0 kuralı: Daha iyi uykunun altın anahtarı - 2

10-3-2-1-0 UYKU KURALI NEDİR?

10-3-2-1-0 kuralı adlı uyku öncesi rutin, uyku kalitesini iyileştirmeyi amaçlar. Bu uyku kuralı, yatmadan önce belirli aktiviteleri zamanlamaya odaklanarak uyku kalitesini iyileştirmek için basit bir rutin sunar.

10-3-2-1-0 kuralı: Daha iyi uykunun altın anahtarı - 3

Kural, uyarıcı etkileri ve uzun yarı ömrü nedeniyle kafein alımını uykudan 10 saat önce durdurmayı önerir. Buna kahve, çay, enerji içecekleri ve çikolata (eser miktarda bile olsa kafein içeren hemen hemen her şey) dahildir. Sindirime ve uyku döngülerine yardımcı olmak için yemek ve alkol tüketimi yatmadan 3 saat önce durdurulmalıdır.

10-3-2-1-0 kuralı: Daha iyi uykunun altın anahtarı - 4

Kaygıyı ve aşırı uyarılmayı azaltmak için çalışma yatmadan 2 saat önce durdurulmalıdır. Mavi ışık maruziyetini ve zihinsel uyarımı en aza indirmek için yatmadan 1 saat önce ekranlardan kaçınılmalıdır. Son olarak, sıfır, kişinin erteleme düğmesine basması gereken zaman sayısını ifade eder. Kural, REM uykusunu bozduğu için erteleme düğmesine basmayı ortadan kaldırmayı önerir.

10-3-2-1-0 kuralı: Daha iyi uykunun altın anahtarı - 5

YATMADAN ÖNCE KAHVE İÇMEYİ BIRAKMAK İÇİN EN UYGUN ZAMAN

Kahve tüketimini azaltmak, akla gelen ilk uykuyla ilgili öneri olabilir. Tüketimden 30 ila 60 dakika sonra kan dolaşımınıza ulaşmaya başlar. Yarı ömrü üç ila beş saattir. Uyuşukluğa neden olan adenozin reseptörleri, yavaş dalga uykusunu da azaltan kafein tarafından bloke edilir. Ek olarak, huzursuzluğu ve kaygıyı şiddetlendirebilir. 10-3-2-1-0 kuralı, kafeinden tamamen uzak durmanızı gerektirmez. Bunun yerine, yatmadan önce sisteminizden çıkması için zaman olması için ne zaman aldığınıza dikkat edin.

10-3-2-1-0 kuralı: Daha iyi uykunun altın anahtarı - 6

UYKU ÖNCESİ YEMEK VE ALKOL

Yatmadan hemen önce alkol içmek rahatlatıcı hissettirse bile, sıklıkla uykuyu engeller. Gece boyunca çok sayıda uyanmaya ve daha düşük kalitede uykuya neden olur ve bu da sonunda ertesi gün kendinizi bitkin hissetmenize neden olur.

Bazı yemekler mide ekşimesine (asit reflü) neden olabileceği ve uykuyu etkileyebileceği için, yatmadan üç saat önce bunları yemekten kaçınmak da faydalı olabilir. Kızarmış, baharatlı ve yüksek yağlı yiyecekler birkaç örnektir. Ayrıca uyku kalitenizin düşmesine de neden olabileceğinden, çok fazla ilave şeker içeren şekerlemeler, kurabiyeler ve tatlılar gibi yiyeceklerden uzak durmak isteyebilirsiniz.

10-3-2-1-0 kuralı: Daha iyi uykunun altın anahtarı - 7

BİLİMSEL OLARAK ZORLAYICI ŞEYLERİ BIRAKIN

Yatmadan hemen önce duygusal veya bilişsel olarak zorlayıcı bir şey yapmak iyi bir fikir değildir. Uyku, açıp kapatabileceğiniz bir ışık anahtarı gibi değildir. "Rahatlamak için biraz zamana ihtiyacınız var." Daha sakin bir zihin durumuna ulaşmak için, bu, çalışmayı, ders çalışmayı ve hatta yatmadan iki saat önce stresli filmler, sporlar veya haberler izlemeyi bırakmayı gerektirir. Ayrıca, yatmadan hemen önce uyarıcı aktivitelerde bulunmanız önerilmez.


10-3-2-1-0 kuralı: Daha iyi uykunun altın anahtarı - 8

1 SAAT ÖNCE EKRAN SÜRESİNİ KISITLAYIN

Yatmadan bir saat önce tüm bilgisayarlarda, televizyonlarda ve telefonlarda ekran süresini ortadan kaldırmak, yatmadan önceki son adımdır. Sirkadiyen ritminiz, gece yapay ışığa maruz kalmanızdan olumsuz etkilenebilir. Beyniniz, yatmadan hemen önce melatonin hormonunu salgılayarak vücudunuza uyku zamanının geldiğini söyler. Yatmadan hemen önce akıllı telefon gibi mavi ışık yayan bir cihaz kullanırsanız doğal uyku döneminiz gecikebilir.

Bu uyku kuralına göre, yatmadan önceki son saat, sizi uyandırabilecek yoğun yapay ışıktan uzak, öncelikle sessizlikte geçirilmelidir. Telefonunuzu gece moduna alın, yatak odanızı ekran içermeyen bir bölge haline getirin ve sakinleştirici bir uyku vakti rutini oluşturun.

10-3-2-1-0 kuralı: Daha iyi uykunun altın anahtarı - 9

ÇALAR SAATİN ERTELEME DÜĞMESİNE BASMAYIN


Çalar saatinizdeki erteleme düğmesine çok sık basmaktan kaçının, çünkü bu sadece uyku-uyanıklık-uyku döngünüzün daha düzensiz hale gelmesine neden olur. Uyku tam ve kesintisiz olduğunda, sağlığımız için daha canlandırıcıdır. Her sabah erteleme düğmesine uzandığınızı fark ederseniz, ilk alarm çaldıktan sonra sabah birkaç dakika daha uyumaya çalışmaktansa daha erken yatağa gitmeyi deneyin.

10-3-2-1-0 kuralı: Daha iyi uykunun altın anahtarı - 10

10-3-2-1-0 uyku kuralı, vücudu ve zihni uykuya hazırlamaya yardımcı olur. 10-3-2-1-0 kuralı "aslında bir kural değil, bir rutindir." Tutarlı bir uyku öncesi programı için yönergeler sunar. Bu rutin, uykuya hazırlanmak için yapılandırılmış bir yaklaşım sunarak uyku hijyeni alışkanlıklarını potansiyel olarak iyileştirebilir. Garantili bir çözüm olmasa da, tutarlı bir uyku vakti rutini oluşturmak için bir çerçeve sunuyoruz.

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