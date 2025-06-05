10 adımda kanser riskini azaltmak mümkün: Sağlık için büyük fark yaratıyor

1. TÜTSÜ VE MUM KULLANIMI

Tütsü veya mumların sık kullanımı, havaya zararlı ince parçacıklar ve kimyasallar salabilir. Araştırmalar, bu maddelerin özellikle akciğer kanseri riskini artırabileceğine işaret ediyor. Daha güvenli olmak için doğal, kokusuz ve yüksek kaliteli mumlar tercih edilmeli; kullanım sırasında mutlaka ortam iyi havalandırılmalı.