10 adımda kanser riskini azaltmak mümkün: Sağlık için büyük fark yaratıyor
Kanser, dünya genelinde en önemli ölüm nedenlerinden biri. Ancak, yaşam tarzı ve çevresel faktörlerde yapılacak bazı değişikliklerle risk önemli ölçüde azaltılabilir. İşte evlerinizde ve günlük yaşamınızda farkına varmadan kanser riskinizi artırabilecek 10 kritik faktör ve bunlarla başa çıkmanın yolları.
1. TÜTSÜ VE MUM KULLANIMI
Tütsü veya mumların sık kullanımı, havaya zararlı ince parçacıklar ve kimyasallar salabilir. Araştırmalar, bu maddelerin özellikle akciğer kanseri riskini artırabileceğine işaret ediyor. Daha güvenli olmak için doğal, kokusuz ve yüksek kaliteli mumlar tercih edilmeli; kullanım sırasında mutlaka ortam iyi havalandırılmalı.