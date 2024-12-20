10 binde 1 görülen hastalık: Dünyaya gözünü açtı, ameliyata alındı

Elazığ'da bir bebek 10 binde bir görülen omfalosel hastalığıyla dünyaya geldi. Bağırsakları karın duvarı dışında doğan bebek, dünyaya gelişinin 12'nci saatinde ameliyata alınarak sağlığına kavuştu.

10 binde 1 görülen hastalık: Dünyaya gözünü açtı, ameliyata alındı - 1

Bebeğin zamanında doğduğunu belirten Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz, “2 kilo 600 gramdı. Bebeğimizin karın duvarının bir bölümü gelişmediği için bağırsaklarının bir kısmı karın dışında gelişmişti. Karın dışında gelişen bağırsakların üzerini de amniyon kesesi örtmüştü. Bu durum çok nadir görülür. En kısa zamanda ameliyat olması gerekiyor. Ameliyat edilmeden yaşaması mümkün olmayan bir hastalık. Biz buna omfalosel diyoruz. Omfaloselin daha komplike olan hallerini de ameliyat ettik. Bu bebeğimizde gerçekten doğduktan sonra 12 saatinde 2 saat süren bir cerrahi operasyon geçirdi. Şu anda bebeğimizin genel durumu iyi ve besleniyor. Bebeğimiz anne karnındayken hastanemizde takipliydi. Bu hastalıkların yüzde 90'nından fazlası anne karnında tanı konuyor. Anne karnında, bebeğin doğduktan sonra omfalosel olacağı bildirilmiş. Dolasıyla kadın doğum kliniğini de kutluyorum. Onlarla her zaman temas halindeydik” dedi.

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10 binde 1 görülen hastalık: Dünyaya gözünü açtı, ameliyata alındı - 2

Neonatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Meral Alagöz, “Omfalosel yaklaşık 10 binde bir ve iki sıklığında görülen karın duvarı defektinden bağırsaklar, karaciğer ve mide gibi organların dışarı çıkıntı yaptığı cerrahi bir patolojidir. 38 hafta 2 bin 600 gram doğan bebeğin anne karnında omfalosel olduğu tespit edilmişti. Buna genetik bazı bulgular eşlik edebiliyor. Bizim bebeğimizin sendromik ve genetik altyapısının olmaması büyük bir şanstı. Güzel bir cerrahi sonrası bebeğimizi hayata bağlamış olduk” diye konuştu.

10 binde 1 görülen hastalık: Dünyaya gözünü açtı, ameliyata alındı - 3

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İlkay Evrim Özden ise “Bebeğimiz kadın doğum ekibi tarafından anne karnında tanısı konduğu için sezaryene gittik ve önlemleri aldık. Omfalosel olarak doğdu. Tetkiklerini tamamladıktan sonra çocuk cerrahımız Dr. Fikret Ersöz tarafından ameliyata alındı. Özel serumla beslenen bebeğimiz şu anda annesini emiyor. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Yakın bir zamanda taburcu olacak” şeklinde konuştu.

10 binde 1 görülen hastalık: Dünyaya gözünü açtı, ameliyata alındı - 4

OMFALOSEL NEDİR, NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Omfalosel, doğumsal bir anomali olup, karın duvarının anne karnında gelişim sürecinde tam olarak kapanmaması sonucu bağırsaklar, karaciğer veya diğer organların göbek deliği bölgesinden dışarı çıkması durumudur. Organlar ince bir zarla kaplıdır ve genellikle göbek kordonuna bağlı halde dışarıda yer alır. Bu durum, doğum öncesi ultrason sırasında tespit edilebilir.

NEDENLERİ NELER?

Omfaloselin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik faktörler ve çevresel etkenler etkili olabilir. Bazen şu durumlarla ilişkili olabilir:

  • Genetik sendromlar (örneğin Trizomi 13, Trizomi 18 gibi)
  • Kalp ve diğer organlarla ilgili doğuştan gelen anomaliler
  • Beslenme yetersizlikleri veya annenin hamilelikte maruz kaldığı toksinler
10 binde 1 görülen hastalık: Dünyaya gözünü açtı, ameliyata alındı - 5

DOĞUM SIRASINDA GÖRÜLEBİLİR: İŞTE BELİRTİLERİ

Omfalosel genellikle doğum sırasında görülebilir ve belirtileri şunlardır:

  • Göbek bölgesinde dışarı çıkan bir kitle
  • Kitlenin üzerini ince bir zarın kaplaması
  • Zarın rüptüre olması durumunda organların enfeksiyon veya kuruma riski
10 binde 1 görülen hastalık: Dünyaya gözünü açtı, ameliyata alındı - 6

OMFALOSEL TEDAVİSİ

Tedavi, durumun ciddiyetine bağlı olarak değişir:

Küçük Omfalosel: Sadece bir veya birkaç bağırsak parçası dışarıda ise cerrahi müdahaleyle düzeltilebilir.
Büyük Omfalosel: Karaciğer gibi daha büyük organlar dışarıda olduğunda tedavi daha karmaşık olabilir. Cerrahi işlem birden fazla aşamada yapılabilir.

Omfalosel tedavi edilmediğinde enfeksiyon, dehidrasyon veya organ hasarı gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Ayrıca, eşlik eden diğer doğuştan gelen anomaliler yaşam kalitesini etkileyebilir.

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