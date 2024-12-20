10 binde 1 görülen hastalık: Dünyaya gözünü açtı, ameliyata alındı

Bebeğin zamanında doğduğunu belirten Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz, “2 kilo 600 gramdı. Bebeğimizin karın duvarının bir bölümü gelişmediği için bağırsaklarının bir kısmı karın dışında gelişmişti. Karın dışında gelişen bağırsakların üzerini de amniyon kesesi örtmüştü. Bu durum çok nadir görülür. En kısa zamanda ameliyat olması gerekiyor. Ameliyat edilmeden yaşaması mümkün olmayan bir hastalık. Biz buna omfalosel diyoruz. Omfaloselin daha komplike olan hallerini de ameliyat ettik. Bu bebeğimizde gerçekten doğduktan sonra 12 saatinde 2 saat süren bir cerrahi operasyon geçirdi. Şu anda bebeğimizin genel durumu iyi ve besleniyor. Bebeğimiz anne karnındayken hastanemizde takipliydi. Bu hastalıkların yüzde 90'nından fazlası anne karnında tanı konuyor. Anne karnında, bebeğin doğduktan sonra omfalosel olacağı bildirilmiş. Dolasıyla kadın doğum kliniğini de kutluyorum. Onlarla her zaman temas halindeydik” dedi.