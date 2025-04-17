10 binde bir görülüyor köpeklerin dilini kaybetmesine neden oluyor: Çam tırtılı nedir, zararları neler?

Türkiye'nin ormanlık bölgelerinde yaygın olarak görülen çam tırtılı (Thaumetopea pityocampa), yalnızca ağaçlara zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda evcil hayvanlar için de ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Son yıllarda veteriner kliniklerine başvuran bazı köpeklerde, çam tırtılıyla temas sonucu dilde nekroz ve hatta dil kaybı vakaları bildirildi.

10 binde bir görülüyor köpeklerin dilini kaybetmesine neden oluyor: Çam tırtılı nedir, zararları neler? - 1

Son yıllarda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaygınlaşan çam tırtılı (Thaumetopea pityocampa), yalnızca orman ekosistemine değil, evcil hayvanların sağlığına da ciddi tehdit oluşturuyor. Özellikle bahar aylarında aktif hale gelen bu tırtıllar, köpeklerde nadir de olsa dil kaybına neden olabiliyor.

Çam tırtılı, özellikle kızılçam ağaçlarında görülen ve iğne yapraklarla beslenen bir zararlıdır. Tırtılların vücutlarında bulunan urtikant (yakıcı) tüyler, temas halinde hem insanlar hem de hayvanlar için sağlık sorunlarına yol açabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

10 binde bir görülüyor köpeklerin dilini kaybetmesine neden oluyor: Çam tırtılı nedir, zararları neler? - 2

KÖPEKLERDE DİL KAYBI RİSKİ

Çam tırtılıyla temas eden köpeklerde, tırtılın toksik tüyleri nedeniyle ağız içinde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Bu durum, nadir de olsa, dilde nekroz (doku ölümü) ve sonucunda dilin bir kısmının kaybıyla sonuçlanabilir. Veteriner hekimler, bu tür vakaların genellikle çam tırtılının yoğun olarak bulunduğu ormanlık alanlarda meydana geldiğini belirtmektedir.

10 binde bir görülüyor köpeklerin dilini kaybetmesine neden oluyor: Çam tırtılı nedir, zararları neler? - 3

KORUNMA YÖNTEMİ 

Dikkatli Gezin: Özellikle ilkbahar aylarında ormanlık alanlarda köpeğinizi gezdirirken dikkatli olun.

Gözlemleyin: Köpeğinizin ağız bölgesinde şişlik, salya artışı veya davranış değişiklikleri fark ederseniz, derhal veteriner hekime başvurun.

Bilgilendirme: Bölgenizde çam tırtılıyla ilgili bir artış gözlemliyorsanız, yerel yetkililere bildirin.​


10 binde bir görülüyor köpeklerin dilini kaybetmesine neden oluyor: Çam tırtılı nedir, zararları neler? - 4

Çam tırtılı, hem doğa hem de evcil hayvanlar için potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle, özellikle riskli dönemlerde ve bölgelerde gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır.

DAHA FAZLA GÖSTER