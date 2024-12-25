10 süper besin göz hastalıklarından koruyor: Katarakt riskini azaltıyor
Kış, göz sağlığını etkileyerek kuruluğa ve tahrişe yol açabilir. Havuç, ıspanak, turunçgiller, badem, yağlı balık, yumurta, tatlı patates, yeşil çay, meyveler ve çekirdekler gibi yiyecekleri diyetinize dahil etmek, görme yetinizi korumanıza yardımcı olur. Bu besin açısından zengin seçenekler, daha soğuk aylarda gözlerinizi korumak ve beslemek için gerekli vitaminleri ve antioksidanları sağlar.
Kış başladığında, sıcaklıktaki düşüş ve kuru hava, gözleriniz de dahil olmak üzere genel sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.