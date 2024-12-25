10 süper besin göz hastalıklarından koruyor: Katarakt riskini azaltıyor

1. HAVUÇ: GÖRMEYİ GÜÇLENDİRİCİ

Havuçlar, iyi görme için gerekli olan bir A Vitamini türü olan beta karoten ile doludur. Bu besin, gözlerin sağlıklı yüzeyini korumaya yardımcı olur ve kuru gözler ve gece körlüğü gibi durumları önler. Havuçları salatalarda, çorbalarda veya kavrulmuş atıştırmalıklarda besin takviyesi olarak tüketin.