10 yıldır hiçbir şey yiyemiyordu: 24 yaşındaki kadın ölümcül hastalığın belirtilerini paylaştı

Holland, TPN sistemi sayesinde hayatta kalıyor, ancak bu tedaviyle birlikte ciddi sağlık riskleri de taşıyor. IV beslenme için kullanılan tüpün kan dolaşımına bakterilerin sızarak ciddi enfeksiyonlara yol açma riski bulunuyor. Buna rağmen, Annie, "Evde kendi hemşirem oldum," diyerek, TPN sistemini steril bir şekilde kurmayı öğrendiğini belirtti.



TPN tedavisinin kritik damarlar üzerinde yarattığı riskler nedeniyle Holland, mevcut kan damarını kaybetmesi durumunda yaşamını yitirebileceğini ifade etti. Ancak, buna rağmen kendisi gibi hastalıkla mücadele eden diğer insanlara yardımcı olmayı kendine bir hedef edindi.