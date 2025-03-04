10 yıldır hiçbir şey yiyemiyordu: 24 yaşındaki kadın ölümcül hastalığın belirtilerini paylaştı
Avustralya'da yaşayan 24 yaşındaki Annie Holland, on yıldır yemek yiyemediği ve nadir görülen ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiği zorlu yaşamını paylaştı. Holland, hastalığının semptomlarını ilk kez 12 yaşında fark etmeye başladığını ve o zamandan beri baş dönmesi, bayılma nöbetleri, sindirim sorunları ve şiddetli mide bulantısı ile başa çıkmak zorunda kaldığını belirtti.
"Yemek yediğimde aşırı ağrı, kusma ve bağırsak tıkanıklıkları yaşıyorum," diyen Holland, yaşadığı sağlık sorunlarının bir sonucu olarak organ yetmezliği gelişti ve cerrahlar, sindirim sisteminin 3 metrelik bir bölümünü kesmek zorunda kaldılar. Bu durum, bağırsak yetmezliğine yol açarak, vücudunun besinleri ve sıvıları emememesine neden oldu. Hayatta kalabilmesi için Annie’ye intravenöz (IV) beslenme tedavisi uygulandı.