100 yaşına kadar yaşamak ister misiniz? Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırları açıklandı

Ve gözleri kapalı bir şekilde on saniye boyunca tek ayak üzerinde durabilen 53 yaşındakiler, 13 yıl içinde büyük olasılıkla zinde ve iyi durumdaydı.





Testi yapmak için, elleriniz kalçanızda tek ayak üzerinde ne kadar süre durabileceğinizi belirleyin. Kalkmış ayağınız yere veya diğer bacağınıza değdiğinde veya kendinizi sabitlemek için kollarınızı kalçalarınızdan kaldırmanız gerektiğinde saymayı bırakın.





Yaşınız için 'normal' kabul edilen süreler ise şu şekilde;