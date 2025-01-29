100 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Uzmanı açıkladı: Hangi besinler tüketilmeli?
100 yaşına kadar yaşamanın sırrı herkes tarafından merak ediliyor. Uzun yaşamla ilgili yapılan çalışmalarda bilim insanları,100 yaş ve üzeri yaşayan kişileri inceleyerek herkesin uygulayabileceği basit bir beslenme değişikliğini ortaya çıkardı.
100 yaşına kadar yaşamanın sırrı herkes tarafından merak ediliyor. Uzun yaşamla ilgili yapılan çalışmalarda bilim insanları,100 yaş ve üzeri yaşayan kişileri inceleyerek herkesin uygulayabileceği basit bir beslenme değişikliğini ortaya çıkardı.
Bilim insanları, 100 yaş ve üzeri yaşayan kişileri inceleyerek herkesin uygulayabileceği basit bir beslenme değişikliğini ortaya çıkardı. Harvard Üniversitesi'nden Dr. William Li, sindirim sisteminde bulunan bakterilerin uzun yaşam üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.