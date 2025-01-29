100 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Uzmanı açıkladı: Hangi besinler tüketilmeli?

UZUN YAŞAM ARAŞTIRMALARI SÜRÜYOR

Son verilere göre, İngiltere ve Galler'de yaklaşık 15.000 kişi 100 yaşın üzerinde yaşıyor. Bilim insanları, genetik, yaşam tarzı ve mikrobiyom yapısının yaşam süresi üzerindeki etkilerini incelemeye devam ediyor. Uzun ve sağlıklı bir yaşam için beslenme düzenine dikkat etmek önem taşıyor.



100 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşamak için uzun ömürlü insanların beslenme alışkanlıklarını inceleyen araştırmalara göre, özellikle "Mavi Bölgeler" (Blue Zones) olarak adlandırılan uzun yaşam bölgelerinde tüketilen besinler örnek alınabilir.



İşte uzun ömrü destekleyen temel besinler:



Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, domates, havuç, brokoli, lahana, ıspanak, pancar ve tatlı patates gibi vitamin ve antioksidan bakımından zengin gıdalar tüketilmeli.



Mercimek, fasulye, nohut ve bezelye gibi baklagiller uzun yaşamın temel besinleri arasında. Protein, lif ve antioksidan içerirler.



Ceviz, badem, fındık ve yer fıstığı gibi kuruyemişler kalp sağlığını destekler ve uzun ömürle ilişkilidir.





