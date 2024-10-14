100 yaşını geçenlerin tükettiği 4 besin: Sofrasından eksik etmeyen uzun yaşıyor

Uzun ve sağlıklı bir ömür sürmenin yolu günlük sağlıklı alışkanlıklar edinmekten geçiyor. Özellikle sağlıklı beslenme sağlıklı ve dayanıklı bir vücudun altın anahtarı. Uzun yaşamın sırrı her ne kadar genetik özelliklerinize bağlı olsa da bazı besinleri tüketerek daha güçlü ve sağlıklı olabilirsiniz. Yapılan bir araştırma 100 yaşını geçmiş insanların tükettiği 4 besin açıklandı.

100 yaşını geçenlerin tükettiği 4 besin: Sofrasından eksik etmeyen uzun yaşıyor - 1

100 yaşını geçen insanların sırrı herkes tarafından araştırılıyor. Uzun yaşamla ilgili çalışmalar yapan bilim insanları, 100 yaşını geçen kişilerin tükettiği 4 faydası besini buldu. Uzun ve sağlıklı bir ömür sürmek için bu besinleri tüketmek gerekiyor.

SAĞLIK HABERLERİ

100 yaşını geçenlerin tükettiği 4 besin: Sofrasından eksik etmeyen uzun yaşıyor - 2

European Food Safety Authority ve MDPI yayımlanan araştırmalara göre 100 yaşını geçen kişilerin sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmelerine katkı sağlayan 4 besin belirlendi.

100 yaşını geçenlerin tükettiği 4 besin: Sofrasından eksik etmeyen uzun yaşıyor - 3


Fasulye, tatlı patates, zeytinyağı ve yaban mersini gibi gıdalar, yaşlanmayı geciktiren ve vücut sağlığını koruyan temel besinler olarak dikkat çekiyor.

100 yaşını geçenlerin tükettiği 4 besin: Sofrasından eksik etmeyen uzun yaşıyor - 4

1- ZEYTİNYAĞI

Sağlıklı yağlar denildiğinde akıllara ilk olarak zeytinyağı geliyor. Akdeniz tipi beslenmeyle özdeşleşen zeytinyağı, sağlıklı yağlar açısından zengindir ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

100 yaşını geçenlerin tükettiği 4 besin: Sofrasından eksik etmeyen uzun yaşıyor - 5

Zeytinyağının anti-enflamatuvar etkiler gösterdiğini ve beyin sağlığını destekler. Ayrıca sindirim sisteminin rahatlmasına ve bağırsakların çalışmasına yardımcı olur.

100 yaşını geçenlerin tükettiği 4 besin: Sofrasından eksik etmeyen uzun yaşıyor - 6

2- TATLI PATATES

Tatlı patates, Japonya Okinawa'da uzun ömürlü insanların diyetinde yer alan temel besin maddelerin biri. Tatlı patates, düşük glisemik indeksi, yüksek antioksidan içeriği ve beta-karoten açısından zenginliğiyle vücut sağlığını ciddi anlamda koruyor. Tatlı patate tüketimi bağışıklığı güçlendiriyor ve kronik hastalık riskini azaltıyor.

100 yaşını geçenlerin tükettiği 4 besin: Sofrasından eksik etmeyen uzun yaşıyor - 7

3- FASULYE

Fasulye özellikle Akdeniz diyetinde sıklıkla yer alan besinlerden biri. Yüksek lif kaynağı olan fasulye, güçlü bitkisel protein kaynaklarından. Düzenli olarak fasulye tüketmek kalp sağlığını destekler. Yüksek lif kaynağı olduğu için bağırsak sağlığını da iyileştirir.

100 yaşını geçenlerin tükettiği 4 besin: Sofrasından eksik etmeyen uzun yaşıyor - 8

4- YABAN MERSİNİ

Yüksek antioksidan içeriği ile bilinen yaban mersini, yaşlanma karşıtı özellikleri ve hücre hasarını onarıcı etkileriyle uzun yaşamın bir parçası olarak gösterilmektedir. Yaban mersini tüketiminin özellikle beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu bulunmuştur​.

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