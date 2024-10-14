100 yaşını geçenlerin tükettiği 4 besin: Sofrasından eksik etmeyen uzun yaşıyor

100 yaşını geçen insanların sırrı herkes tarafından araştırılıyor. Uzun yaşamla ilgili çalışmalar yapan bilim insanları, 100 yaşını geçen kişilerin tükettiği 4 faydası besini buldu. Uzun ve sağlıklı bir ömür sürmek için bu besinleri tüketmek gerekiyor.