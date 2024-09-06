100 yaşını geçmiş insanların sırrı buymuş! 5 alışkanlık ömrü uzatıyor

100 yaşını geçmiş kişilerin paylaştığı uzun yaşamın sırlarından biri, stressiz, mutlu ve amaçlı bir hayat sürmektir. Hayatınızda uyurgezer gibi dolaşmak yerine, hayatın arayışlarının farkında olmak ve kişisel refah için biraz zaman ayırmak, uzun ömürlülüğü artırmada çok faydalı olabilir. Birkaç dakikalık farkındalık bile bilişsel sağlık için faydalı olabilir ve olumlu psikolojik değişiklikler getirebilir.

100 yaşını geçmiş insanların sırrı buymuş! 5 alışkanlık ömrü uzatıyor - 1

Stres hayatınızın bir parçası haline gelmiş olsa da, daha dikkatli olduğunuzda bununla başa çıkmak daha kolay olabilir. Yayınlanan bir çalışmada, psikoloji araştırmacıları MBCT (Farkındalık temelli Bilişsel terapi) alan kişilerin stres zamanlarında olumsuz düşüncelerle veya yardımcı olmayan duygusal tepkilerle tepki verme olasılıklarının daha düşük olduğunu buldular.

İşte refahınızı dönüştürebilecek ve daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilecek farkındalık alışkanlıkları:

SAĞLIK HABERLERİ

100 yaşını geçmiş insanların sırrı buymuş! 5 alışkanlık ömrü uzatıyor - 2

1. MEDİTASYON

Meditasyon yaparak dikkatinizi iç dünyanıza odaklayıp, bir süreliğine dış dünyadan uzaklaşarak, sakinlik ve huzur duygusuna kavuşursunuz. Bu durumda kaygı ve stresle mücadele etmek daha kolay hale gelir ve bu durum fiziksel sağlığınız üzerinde bile olumlu bir etkiye sahiptir.

Düzenli olarak meditasyon yapan kişiler daha uzun yaşarlar. Frontiers in Psychology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, meditasyonun uzun ömür ve hücresel yaşlanmayı geciktirme ile bağlantılı olan plazma telomeraz seviyesi üzerinde potansiyel olarak faydalı etkileri vardır.

100 yaşını geçmiş insanların sırrı buymuş! 5 alışkanlık ömrü uzatıyor - 3

2. FARKINDALIK

Yiyeceklerle toksik bir ilişki kurmak, duygusal yemeye veya bilinçsizce yemeye yol açabileceğinden sağlığınız için zararlı olabilir. Yiyeceklerle olumlu bir ilişki kurmak, aç olup olmadığınızı gözlemlemek ve yemeğinizin her lokmasının tadını çıkarmak anlamına gelir.

Farkındalıklı yeme, yemeğinize tam dikkat etmek ve her lokmada tadını çıkarmakla ilgilidir. Taze hazırlanmış bir yemeğin aromasının tadını çıkarmak ve tadını çıkarmak, vücudun ne zaman durması gerektiğine dair ipuçlarını anlamak, farkındalıklı yiyenlerin yaptığı bir şeydir. Bu tür beslenme iyi sindirim, tokluk, kilo kaybı ve rahatlama ile ilişkilendirilir.

100 yaşını geçmiş insanların sırrı buymuş! 5 alışkanlık ömrü uzatıyor - 4

3. AKIŞ İÇİNDE OLMAK

Akış içinde olmak son derece ödüllendirici olabilir ve refahınızı artırabilir. Akış, bir göreve veya bir angaryaya tamamen odaklandığınızda, benlik ve zaman duygunuzu kaybettiğinizde ve aktiviteleri içsel olarak ödüllendirici bulduğunuzda gerçekleşir.

100 yaşını geçmiş insanların sırrı buymuş! 5 alışkanlık ömrü uzatıyor - 5

Uzmanlar "insanların bir aktiviteye o kadar dahil olduğu bir durum ki başka hiçbir şey önemli görünmüyor; deneyimin kendisi o kadar keyifli ki insanlar bunu sadece yapmak uğruna büyük bir bedel ödeyerek bile yapacaklardır." şeklinde tanımlıyor. 'Akışta' olmak son derece ödüllendirici olabilir ve sizi daha mutlu ve daha tatmin olmuş bir insan yapabilir. Stresi azaltabilir, duygusal düzenlemeye yardımcı olabilir ve kendinizi motive etmenizi sağlayabilir.

100 yaşını geçmiş insanların sırrı buymuş! 5 alışkanlık ömrü uzatıyor - 6

4. YÜRÜYÜŞ

Bu farkındalık yürüyüşü şekli, sadece eklemleriniz için iyi olmakla kalmayıp aynı zamanda sakinliği ve bağlantıyı teşvik ederek iç dünyanızla bağlantı kurmanıza yardımcı olduğu için popüler hale geliyor.

100 yaşını geçmiş insanların sırrı buymuş! 5 alışkanlık ömrü uzatıyor - 7

Yürürken, bacağınızın nasıl kalktığına ve yere nasıl değdiğine ve kollarınızın nasıl hareket ettiğine dikkat edin. Uygulamanın kaygıyı ve depresyonu azalttığı ve şimdiki anla bağlantı kurmanıza yardımcı olduğu söylenir.

100 yaşını geçmiş insanların sırrı buymuş! 5 alışkanlık ömrü uzatıyor - 8

5. DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLÜ

Farkındalıkla uyumak, farkındalıkla yaşamak kadar önemlidir, çünkü yorgun bir vücutla uykuya dalmak ancak huzursuz bir zihin günlük stresinizi uykunuza da taşıyacaktır, bu da dinlendirici olarak kabul edilen derin uykunun sizden kaçabileceği anlamına gelir.

100 yaşını geçmiş insanların sırrı buymuş! 5 alışkanlık ömrü uzatıyor - 9

Vücut taraması meditasyonunda, vücudunuzun her bir noktasına dikkatinizi odaklarsınız, bu da gizli stresi serbest bırakmanıza yardımcı olur ve daha derin bir ve daha dinlendirici bir uyku. İyi uyumak, kronik hastalıkları uzak tutmaya ve genel refahınızı artırmaya yardımcı olabileceği için artan uzun ömürle ilişkilendirilir

100 yaşını geçmiş insanların sırrı buymuş! 5 alışkanlık ömrü uzatıyor - 10

Strese karşı bir panzehir varsa, o da farkındalıktır, çünkü bizi hem iç hem de dış dünyaya bağlar ve zihni rahatlatır. Stres, kalp hastalığı, hipertansiyon ve felç dahil olmak üzere günümüzdeki çoğu kronik hastalığın başlıca risk faktörlerinden biridir. Farkındalığı benimsemek, bir kişinin daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmesine yardımcı olabilir.

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