100 yaşını geçmiş insanların sırrı buymuş! 5 alışkanlık ömrü uzatıyor
100 yaşını geçmiş kişilerin paylaştığı uzun yaşamın sırlarından biri, stressiz, mutlu ve amaçlı bir hayat sürmektir. Hayatınızda uyurgezer gibi dolaşmak yerine, hayatın arayışlarının farkında olmak ve kişisel refah için biraz zaman ayırmak, uzun ömürlülüğü artırmada çok faydalı olabilir. Birkaç dakikalık farkındalık bile bilişsel sağlık için faydalı olabilir ve olumlu psikolojik değişiklikler getirebilir.
Stres hayatınızın bir parçası haline gelmiş olsa da, daha dikkatli olduğunuzda bununla başa çıkmak daha kolay olabilir. Yayınlanan bir çalışmada, psikoloji araştırmacıları MBCT (Farkındalık temelli Bilişsel terapi) alan kişilerin stres zamanlarında olumsuz düşüncelerle veya yardımcı olmayan duygusal tepkilerle tepki verme olasılıklarının daha düşük olduğunu buldular.
İşte refahınızı dönüştürebilecek ve daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilecek farkındalık alışkanlıkları: