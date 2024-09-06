100 yaşını geçmiş insanların sırrı buymuş! 5 alışkanlık ömrü uzatıyor

1. MEDİTASYON

Meditasyon yaparak dikkatinizi iç dünyanıza odaklayıp, bir süreliğine dış dünyadan uzaklaşarak, sakinlik ve huzur duygusuna kavuşursunuz. Bu durumda kaygı ve stresle mücadele etmek daha kolay hale gelir ve bu durum fiziksel sağlığınız üzerinde bile olumlu bir etkiye sahiptir.

Düzenli olarak meditasyon yapan kişiler daha uzun yaşarlar. Frontiers in Psychology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, meditasyonun uzun ömür ve hücresel yaşlanmayı geciktirme ile bağlantılı olan plazma telomeraz seviyesi üzerinde potansiyel olarak faydalı etkileri vardır.