100 yıl yaşamak için yapmanız gerekenler: Ömrü uzatmanın altın anahtarı buymuş

Blue Zone araştırmaları şu an için 5 bölgeyi kapsıyor. Ikarya, Sardinya, Nikoya, Loma Linda, Okinawa. İlk olarak İtalya’nın Sardinya Adası’ndaki 100 yaşının üstünde insan sayısının çok fazla olduğu fark ediliyor. Bu bölgeleri belirleyen ve yaptıkları demografik araştırmalar ile Mavi Bölge terimini ilk oluşturanlar ise bilim insanları Gianni Pes, Michel Poulain ve Dan Buettner. Araştırmacılardan Dan Buetnerr, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, 100 yılı aşkın 263 kişiyle konuştuğunu söylüyor.



Çoğunlukla bitki bazlı olan Mavi Bölge Diyeti, vücudu ve zihni daha sağlıklı tutmak için etkili ve faydalı olması nedeniyle popülerlik kazanmıştır.