100 yıl yaşamak için yapmanız gerekenler: Ömrü uzatmanın altın anahtarı buymuş
Sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirerek uzun ve sağlıklı bir ömür geçirebilmeniz mümkün. Beslenme düzeni, egzersiz rutini, düzenli uyku alışkanlığıyla her yaşta daha dinamik ve güçlü hissedebilirsiniz. 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı da herkes tarafından merak ediliyor. İşte 100 yıl yaşayabilmek için alışkanlık haline getirmeniz gereken günlük ipuçları.
Daha uzun bir yaşam sürmek için günlük rutinlerine sağlıklı yaşamı dahil etmek gerekir. Birçok kişi yaşam beklentisinin büyük ölçüde genetik tarafından belirlendiğini düşünür. Ancak genler, başlangıçta düşünüldüğünden çok daha küçük bir rol oynar. Diyet ve yaşam tarzı gibi çevresel faktörlerin sağlıklı yaşam için anahtar olduğu ortaya çıktı.