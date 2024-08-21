11 dakikalık yürüyüşün 11 faydası! Hareketsiz yaşamın panzehiri

Kısa süreli yürüyüşlerin gücünü hafife almayın çünkü 11 dakikalık yürüyüş bile sizi erken ölümden ve bir dizi kronik hastalıktan koruyabilir. Alıştığımız hareketsiz yaşam tarzına karşı bir panzehir olan yürüyüş, kalp sağlığından tip 2 diyabetin yönetimine kadar birçok fiziksel sağlık faydası sağlamasının yanı sıra beyin gücünü ve yaratıcılığı da artırabilir.

11 dakikalık yürüyüşün 11 faydası! Hareketsiz yaşamın panzehiri - 1

British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan bir araştırma, her gün en az 11 dakika yürümenin erken ölüm riskinizi neredeyse yüzde 25 oranında azaltabileceğini gösteriyor.

SAĞLIK HABERLERİ

11 dakikalık yürüyüşün 11 faydası! Hareketsiz yaşamın panzehiri - 2

Geniş çaplı araştırma, 30 milyondan fazla insanın sağlık verilerini analiz ederek insanların ne kadar hareket ettiği ile ne kadar uzun ve iyi yaşadıkları arasındaki korelasyonları araştırdı.

Mikro egzersiz kavramı, içinde yaşadığımız giderek daha yoğun dünyada hızla yaygınlaşıyor.

İşte 11 dakikalık yürüyüşün 11 faydası

11 dakikalık yürüyüşün 11 faydası! Hareketsiz yaşamın panzehiri - 3

YARATICILIĞI ARTIRIR

Yürüyüş, yaratıcı düşüncenin kilidini açabilir ve aksi takdirde zor olan sorunlara çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.

Farkındalığı ve açık düşünmeyi teşvik eden kısa süreli yürüyüşler, yaratıcılığınızın serbestçe akmasına izin verme konusunda harikalar yaratabilir. Çalışmalar, dans veya bisiklet sürme gibi her türlü hareketin yaratıcılığı artırmada faydalarını göstermiştir.

11 dakikalık yürüyüşün 11 faydası! Hareketsiz yaşamın panzehiri - 4

KALORİ YAKAR

11 dakika yürümek güvenilir bir kilo verme yöntemi olmayabilir, ancak ek kalori yakmanıza yardımcı olur. Çok az zamanınız olduğunda tempolu yürüyüş faydalı olabilir, çünkü yürüyüşlerinizin yoğunluğunu artırarak kilo verme yolculuğunuz için daha fazla fayda elde edersiniz.

11 dakikalık yürüyüşün 11 faydası! Hareketsiz yaşamın panzehiri - 5

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Uygun bir fitness rutini oluşturamıyorsanız, günde 11 dakika yürümek bile fayda sağlayabilir. NHS UK'ye göre, günde 10 dakikalık tempolu yürüyüşün birçok sağlık faydası vardır. Yürüyüş, kan dolaşımını artırmaya yardımcı olabilir, bu da organlarınıza ve kalbinize daha fazla oksijen ve besin sağlayabilir ve kalp hastalığı riskini azaltabilir.

11 dakikalık yürüyüşün 11 faydası! Hareketsiz yaşamın panzehiri - 6

STRESİ YÖNETİR

Yürümek sinir sisteminizi sakinleştirebilir ve ruh halinizi iyileştiren endorfinler salgılayabilir, bu da stresten kurtulmanıza ve günlük stres faktörlerinizden uzaklaşmanıza yardımcı olabilir.

11 dakikalık yürüyüşün 11 faydası! Hareketsiz yaşamın panzehiri - 7

RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİR


Yürüyüş, nefes almayı düzenlediği, dikkatinizi stresli bir durumdan uzaklaştırdığı ve doğayla bağlantı kurmanıza yardımcı olduğu için ruh halini iyileştirebilir, bu da rahatlamayı teşvik edebilir.

11 dakikalık yürüyüşün 11 faydası! Hareketsiz yaşamın panzehiri - 8

EKLEM AĞRILARINI AZALTIR

Yürüyüş, kasları güçlendirdiği ve eklemlerdeki baskıyı azaltmaya ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olduğu için artrit yönetiminde faydalı olabilir. Günlük 11 dakikalık yürüyüşler dizlerinizdeki kıkırdakları sıkıştırır ve serbest bırakır, oksijen getiren ve eklemlerinizi besleyen sinovyal sıvının dolaşımına yardımcı olur.

11 dakikalık yürüyüşün 11 faydası! Hareketsiz yaşamın panzehiri - 9

YAĞ YAKAR

Tempolu yürüyüş ve yavaş yürüyüşün veya daha kısa süreli bile olsa yokuş yukarı yürüyüşün birleşimi inatçı yağların yakılmasına yardımcı olabilir.

11 dakikalık yürüyüşün 11 faydası! Hareketsiz yaşamın panzehiri - 10

DİYABET RİSKİNİ AZALTIR

Tempolu bir hızda yürümek, tip 2 diyabet riskini düşürmeye yardımcı olabilir. British Journal of Sports Medicine'de çevrimiçi olarak yayınlanan bir araştırmaya göre, saatte 4 km veya daha fazla hızla yürümek, tip 2 diyabet riskini önemli ölçüde azaltıyor. Diabetes care'de yayınlanan başka bir çalışma, tempolu yürüyüş gibi orta düzeyde egzersizin tip 2 diyabet riskini azalttığını söylüy

11 dakikalık yürüyüşün 11 faydası! Hareketsiz yaşamın panzehiri - 11

UYKUYU DÜZENE SOKAR

Yürüme, uyku kalitesini, depresif semptomları, uyku verimliliğini artırabilirken, gece uyanıklığını ve ertesi gün yorgunluğunu azaltabilir. Sport Sciences for Health'te yayınlanan bir çalışmada, yürüyüşün yaşlı popülasyonda ve klinik ortamlardaki hastalarda uyku kalitesinin artmasıyla bağlantılı olduğu görülmüştür.

11 dakikalık yürüyüşün 11 faydası! Hareketsiz yaşamın panzehiri - 12

BEYİN SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Yürümenin yeni beyin hücreleri ürettiği bilinmektedir, çünkü orta tempolu yürüyüşler beyinden türetilen nörotrofik faktör veya BDNF adı verilen bir proteinin salınımını uyarır.

11 dakikalık yürüyüşün 11 faydası! Hareketsiz yaşamın panzehiri - 13

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DÜZENLER

Yemekten sonra 11 dakika yürümek kan şekeri seviyelerini düzenleyebilir ve sindirimi artırabilir. Ayrıca asitlik ve şişkinliği gidermeye yardımcı olabilir.

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