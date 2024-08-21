11 dakikalık yürüyüşün 11 faydası! Hareketsiz yaşamın panzehiri
Kısa süreli yürüyüşlerin gücünü hafife almayın çünkü 11 dakikalık yürüyüş bile sizi erken ölümden ve bir dizi kronik hastalıktan koruyabilir. Alıştığımız hareketsiz yaşam tarzına karşı bir panzehir olan yürüyüş, kalp sağlığından tip 2 diyabetin yönetimine kadar birçok fiziksel sağlık faydası sağlamasının yanı sıra beyin gücünü ve yaratıcılığı da artırabilir.
British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan bir araştırma, her gün en az 11 dakika yürümenin erken ölüm riskinizi neredeyse yüzde 25 oranında azaltabileceğini gösteriyor.