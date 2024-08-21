11 dakikalık yürüyüşün 11 faydası! Hareketsiz yaşamın panzehiri

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Uygun bir fitness rutini oluşturamıyorsanız, günde 11 dakika yürümek bile fayda sağlayabilir. NHS UK'ye göre, günde 10 dakikalık tempolu yürüyüşün birçok sağlık faydası vardır. Yürüyüş, kan dolaşımını artırmaya yardımcı olabilir, bu da organlarınıza ve kalbinize daha fazla oksijen ve besin sağlayabilir ve kalp hastalığı riskini azaltabilir.