110 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Araştırmacılar ömrü uzatan 6 alışkanlığı açıkladı

Uzun ve sağlıklı bir ömür sürmenin basit yolları herkes tarafından merak ediliyor. Araştırmacılar, 100 yaşını ve sonrasını gören kişilerin yaşamlarını inceliyor. Genellikle uzun yaşayan kişilerin ne yiyip içtikleri, genetik yapıları ve günlük yaşam tarzları ayrıntılarıyla araştırılıyor. Yıllardır 100 hatta 110 yaşını aşmış kişilerle araştırmalar yapan bir bilim insanı da sağlıklı ve uzun bir ömür için izlenmesi gereken adımları anlattı.

110 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Araştırmacılar ömrü uzatan 6 alışkanlığı açıkladı - 1

Uzun ve sağlıklı yaşam her insanın ortak hayâli. Özellikle 100 yaşını görmüş kişilerin yaşamları herkes tarafından merak ediliyor. Daha uzun yaşamak ve her zaman genç kalmak için çeşitli ipuçları bulunur

SAĞLIK HABERLERİ

110 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Araştırmacılar ömrü uzatan 6 alışkanlığı açıkladı - 2

Bilim insanları genellikle uzun yaşamın sırrı ile ilgili çeşitli araştırmalar yapar. Doğru ve dengeli beslenmeli alışkanlık haline getirerek, spor yaparak her zaman dinç kalabilirsiniz.

110 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Araştırmacılar ömrü uzatan 6 alışkanlığı açıkladı - 3

Zararlı alışkanlıklar çeşitli hastalıklara ve tehlikeli durumlara yol açarak ömrümüzün kısalmasına neden olurken uzmanların açıkladığı bazı alışkanlıklar uzun yaşamın sırrı olarak görülüyor.

110 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Araştırmacılar ömrü uzatan 6 alışkanlığı açıkladı - 4

Dünyanın en yaşlı kişilerinin yaşlarını teyit eden bir kuruluş olan LongeviQuest'in bilim danışmanı olan Lindberg'in uzmanlık alanını 110 yıl ve ötesini görebilen insanlar oluşturuyor.

110 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Araştırmacılar ömrü uzatan 6 alışkanlığı açıkladı - 5

Kariyeri boyunca binlerce asırlık insanla çalışmalar yaptığını belirten Lindberg, geçtiğimiz günlerde Business Insider'a yaptığı açıklamada, 110 yaşını aşmış kişilerin ortak sırlarını paylaştı.

110 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Araştırmacılar ömrü uzatan 6 alışkanlığı açıkladı - 6

Bu özelliklerden bazıları maalesef bizim kontrolümüzün dışında olan şeyler: Uzun yaşayan akrabalara sahip olmak, kış aylarında sıcak bir yerde doğmuş olmak ve kadın olmak (2015 tarihli bir araştırma, 110 yaşını aşmış kişilerin yüzde 95'inin kadın olduğunu gösteriyordu) önemli birer avantaj.

110 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Araştırmacılar ömrü uzatan 6 alışkanlığı açıkladı - 7

Bunun yanı sıra kişinin gelir düzeyi de kaç yaşına kadar yaşayacağını belirleyen faktörler arasında. Yüksek gelir grubundaki kişiler, finansal güvenlik ve sağlık hizmetlerine erişim gibi açılardan bakıldığında, düşük gelir grubundakilere kıyasla daha önde.

110 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Araştırmacılar ömrü uzatan 6 alışkanlığı açıkladı - 8


Ancak Lindberg, uzun ve sağlıklı bir hayat için yaşam tarzının katkısının da çok büyük olduğunu belirtti ve 110 yaşını aşmış kişilerin bazı özelliklerinin öne çıktığını vurguluyor. İşte ömrü uzatan 6 alışkanlık

110 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Araştırmacılar ömrü uzatan 6 alışkanlığı açıkladı - 9

ZORLUKLARLA MÜCADELE EDEBİLMEK

Hayat uzun soluklu bir yolculuk. Bu yolculukta olumlu ya da olumsuz pek çok şey ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Complutense Üniversitesi'nde 2023 yılında gerçekleştirilen bir araştırmada da "Her işte bir hayır vardır" düşüncesinin ve zorluklar karşısında yılmamanın asırlık insanların ortak özellikleri arasında olduğuna dikkat çekilmişti.

110 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Araştırmacılar ömrü uzatan 6 alışkanlığı açıkladı - 10

KİLO KONTROLU

Sağlıklı ve uzun bir ömür için yediğiniz ve içtiğiniz her şey önemlidir. Çünkü beslenmeniz vücut sağlığınızı doğrudan etkiler. Sağlıksız beslenme ve aşırı kilolu olmak ömrü kısaltan bir detay. Bu sebeple araştırmacılar kilo kontrolünün uzun yaşamı etkilediğini söylüyor.

110 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Araştırmacılar ömrü uzatan 6 alışkanlığı açıkladı - 11


"110 yaşına gelmiş obez çok fazla kişi yok" diyen Lindberg, uzun yaşayan kişilerin hayatları boyunca sağlıklı bir kiloda kaldıklarını vurguladı.

110 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Araştırmacılar ömrü uzatan 6 alışkanlığı açıkladı - 12

DOKTOR KONTROLÜ VE KRONİK HASTALIKLARI ÖNLEME

Kalp hastalığı, kanser, Alzheimer ve diyabet gibi kronik hastalıklar, dünya genelinde en sık görülen ve ölümcül hastalıklar olarak tanımlanabiliyor. Kronik hastalıklara yakalanma olasılığımızın belirlenmesinde genlerimiz ve çevresel koşullar da etkili elbette ancak riski azaltmak için dikkat etmeniz gereken çok şey var.

110 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Araştırmacılar ömrü uzatan 6 alışkanlığı açıkladı - 13

Bunlar arasında sigara içmemek, sebze ve meyvelerden zengin sodyumdan ve doymuş yağlardan fakir bir beslenme modeli benimsemek, fiziksel aktiviteyi ihmal etmemek ve çok fazla alkol tüketmemek öne çıkıyor.

110 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Araştırmacılar ömrü uzatan 6 alışkanlığı açıkladı - 14


Özellikle Akdeniz diyetiyle beslenmenin kronik hastalık riskini azaltmakta büyük rol oynadığını gösteren çok sayıda çalışma var.

110 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Araştırmacılar ömrü uzatan 6 alışkanlığı açıkladı - 15

GÜÇLÜ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

Sosyalleşmek, sevdiğiniz insanlarla dolu dolu vakit geçirmek ruh sağlığınızı iyileştirir. Harvard'da yapılan araştırmanın baş yazarı Dr. Robert Waldinger, daha önce Business Insider'a yaptığı açıklamada, sağlıklı ilişkiler kurmanın uzun yaşama ihtimali üzerindeki etkisinin çok büyük olduğunu söylüyor. Yani sevdiğiniz insanlarla hayatınızı paylaşmak onlarla vakit geçirmek ömrünüzü uzatan etkenler arasında yer alıyor.

110 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Araştırmacılar ömrü uzatan 6 alışkanlığı açıkladı - 16

DAHA FAZLA SU İÇİN

Su yaşam kaynağıdır. Vücudunuz her zaman suya ihtiyaç duyar. Araştırmalar , yeterli miktarda su içmenin kolon kanseri ve mesane kanseri riskinizi azaltabileceğini gösteriyor.

110 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Araştırmacılar ömrü uzatan 6 alışkanlığı açıkladı - 17

Ayrıca eklemleri yağlamaya, hücreleri nemlendirmeye ve toksinleri karaciğeriniz ve böbreklerinizden atmaya yardımcı olur. Her gün 8-10 bardak su içmek sindirim sisteminin düzenli çalışmasına da yardımcı oluyor. Vücutta biriken ödem ve toksinleri kısa sürede atıyor. Ayrıca cilt sağlığını koruyor. Cildi neme doyurarak daha geç yaşlanmasına destek oluyor.

110 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Araştırmacılar ömrü uzatan 6 alışkanlığı açıkladı - 18

ZİHNİNİZİ ÇALIŞTIRIN

Her zaman yaptığınız şeyi yapın. Yaptığınız ve yapmaktan keyif aldığınız, size “amaç” duygusu veren bir şeyi bıraktığınızda hızla yokuş aşağı gidersiniz. Zihninizi her zaman çalıştırın. Kitap okuyun, yeni yerler görün ya da bulmaca çözüm. Sevdiğiniz aktiviteler beyninizi geliştirir.

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