110 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Araştırmacılar ömrü uzatan 6 alışkanlığı açıkladı

ZORLUKLARLA MÜCADELE EDEBİLMEK

Hayat uzun soluklu bir yolculuk. Bu yolculukta olumlu ya da olumsuz pek çok şey ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Complutense Üniversitesi'nde 2023 yılında gerçekleştirilen bir araştırmada da "Her işte bir hayır vardır" düşüncesinin ve zorluklar karşısında yılmamanın asırlık insanların ortak özellikleri arasında olduğuna dikkat çekilmişti.