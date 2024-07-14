110 yaşına kadar yaşamanın sırrı! Araştırmacılar ömrü uzatan 6 alışkanlığı açıkladı
Uzun ve sağlıklı bir ömür sürmenin basit yolları herkes tarafından merak ediliyor. Araştırmacılar, 100 yaşını ve sonrasını gören kişilerin yaşamlarını inceliyor. Genellikle uzun yaşayan kişilerin ne yiyip içtikleri, genetik yapıları ve günlük yaşam tarzları ayrıntılarıyla araştırılıyor. Yıllardır 100 hatta 110 yaşını aşmış kişilerle araştırmalar yapan bir bilim insanı da sağlıklı ve uzun bir ömür için izlenmesi gereken adımları anlattı.
Uzun ve sağlıklı yaşam her insanın ortak hayâli. Özellikle 100 yaşını görmüş kişilerin yaşamları herkes tarafından merak ediliyor. Daha uzun yaşamak ve her zaman genç kalmak için çeşitli ipuçları bulunur