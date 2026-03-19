110 yaşındaki Şemsi nineden sağlıklı yaşam tavsiyesi: En çok tükettiği iki şeyi açıkladı

Çalışmaktan hiç vazgeçmediğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"- Eskiden böyle bolluk yoktu. Yoğurdu çok severdim. Yoğurdu çok yerdim, hep yanıma koyardım. Biz hazır yoğurt yemezdik. Sütü pişirip yoğurdu kendimiz yapardık. Şimdi dükkandan hazır alıyorlar, getiriyorlar, tadı bile yok. Bizim zamanımızda çay yoktu, yoğurt yer, ayran içerdik.

- Sağlıklı yaşamak için yoğurdu çok yiyeceksin, tereyağı yiyeceksin ve çalışacaksın. Çalışmayana ekmek var mı? Vallahi şu an çalışmak istiyorum. Elim tutsa çalışırım. Ömrüm çalışarak geçti."

Kılıç, 109 yaşına kadar ramazan ayında oruç tuttuğunu ancak bu yıl tutamadığı için üzgün olduğunu dile getirdi.