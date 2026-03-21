110 yaşını görmenin sırrını açıkladılar. Her gün yedikleri tek besin var
21.03.2026 10:50
Son Güncelleme: 21.03.2026 10:52
AA, İHA
Uzun ve sağlıklı bir yaşamla ilgili araştırmalar sürüyor. Şüphesiz ki sağlıklı bir ömrün altın kurallarından biri doğru ve dengeli beslenmek.
Özellikle sağlıklı besinler tüketmek vücudun hastalıklara karşı direncini artırarak uzun bir yaşamında kapısını aralıyor.
Kayseri'de yaşayan 110 yaşındaki Şemsi Kılıç ve Kütahya'da yaşayan 106 yaşındaki Dudu Candan, uzun yaşamlarının yanı sıra sağlıklı olmalarıyla da dikkat çekiyor. İki isminde de beslenme listesinde ortak olarak yer alan bir besin var. Peki, Dudu nine ve Şemsi ninenin uzun yaşamının sırrı ne?
UZUN YAŞAMIN ÜÇ KURALI
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; 110 yaşındaki Şemsi Kılıç; "Eskiden böyle bolluk yoktu. Yoğurdu çok severdim. Yoğurdu çok yerdim, hep yanıma koyardım. Biz hazır yoğurt yemezdik. Sütü pişirip yoğurdu kendimiz yapardık. Şimdi dükkandan hazır alıyorlar, getiriyorlar, tadı bile yok. Bizim zamanımızda çay yoktu, yoğurt yer, ayran içerdik" diyor.
Ayrıca uzun yaşam için "Yoğurdu çok yiyeceksin, tereyağı yiyeceksin ve çalışacaksın." diyor.
DOĞAL BESLENME, BOL YEŞİLLİK
İHA'da yer alan habere göre; 106 yaşındaki Dudu Candan, yaşamını Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Efir köyünde sürdürüyor. 3 çocuk ve 11 torun sahibi olan ve torununun torununu da gören Dudu Candan'ın uzun yaşam sırrı da dikkat çekiyor.. Uzun ömrünü sade bir yaşam tarzına bağlayan Dudu Candan, az yemek yediğini belirtiyor.
Dudu nine, "Sofradan doymadan kalkıyorum. Yoğurt ve yeşilliği bolca tüketiyorum. Doğal besleniyorum" diyor.
HER GÜN YOĞURT YEMENİN FAYDALARI NELER?
Yoğurt, hem lezzetli hem de sağlıklı besinler arasında yer alıyor. Güçlü bir probiyotik kaynağı olan yoğurt, sindirim sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirerek de vücudun hastalıklara karşı direncini artırıyor.
Kalsiyum açısından zengin olan yoğurt, güçlü kemiklere sahip olmanıza da yardımcı oluyor. Yüksek oranda D vitamini içerdiği için kalsiyumun vücutta daha iyi emilmesine de yardımcı oluyor.
Yoğurt, iyi bir protein kaynağıdır. Özellikle kas gelişimi ve onarımı için de faydalıdır. İçeriğindeki probiyotikler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı vücudu korur.
Düzenli yoğurt yemek, ağızda zararlı bakterilerin çoğalmasını engeller ve diş çürümelerini önlemeye yardımcı olabilir. Cilt bakımında da kullanılır. Cilt maskesi olarak uygulandığında, nemlendirici özellik gösterir ve cildin pürüzsüz olmasına katkı sağlar.
Yoğurt, uzun süre tok tutma özelliğine sahiptir, bu da aşırı yemenin önüne geçer. Ayrıca düşük kalorili seçenekleri de mevcuttur.
