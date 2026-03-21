110 yaşını görmenin sırrını açıkladılar. Her gün yedikleri tek besin var

Uzun ve sağlıklı bir yaşamla ilgili araştırmalar sürüyor. Şüphesiz ki sağlıklı bir ömrün altın kurallarından biri doğru ve dengeli beslenmek.

Özellikle sağlıklı besinler tüketmek vücudun hastalıklara karşı direncini artırarak uzun bir yaşamında kapısını aralıyor.

Kayseri'de yaşayan 110 yaşındaki Şemsi Kılıç ve Kütahya'da yaşayan 106 yaşındaki Dudu Candan, uzun yaşamlarının yanı sıra sağlıklı olmalarıyla da dikkat çekiyor. İki isminde de beslenme listesinde ortak olarak yer alan bir besin var. Peki, Dudu nine ve Şemsi ninenin uzun yaşamının sırrı ne?

UZUN YAŞAMIN ÜÇ KURALI

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; 110 yaşındaki Şemsi Kılıç; "Eskiden böyle bolluk yoktu. Yoğurdu çok severdim. Yoğurdu çok yerdim, hep yanıma koyardım. Biz hazır yoğurt yemezdik. Sütü pişirip yoğurdu kendimiz yapardık. Şimdi dükkandan hazır alıyorlar, getiriyorlar, tadı bile yok. Bizim zamanımızda çay yoktu, yoğurt yer, ayran içerdik" diyor.

Ayrıca uzun yaşam için "Yoğurdu çok yiyeceksin, tereyağı yiyeceksin ve çalışacaksın." diyor.