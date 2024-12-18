112 yaşına kadar yaşayan adamın 2 favori gıdası: Düzenli olarak her Cuma yiyormuş
Sağlıklı ve uzun bir ömür sürmenin yolları bilim insanları tarafından yıllardır araştırılan konularında başında geliyor. Sağlıklı bir vücut ve yaşam için sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmeniz gerekiyor. Guinness Dünya Rekorları'na göre 3 Nisan 2024'te "Yaşayan En Yaşlı Adam" unvanını almış John Alfred Tinniswood, 112 yaşında hayatını kaybetmişti. Peki, 112 yaşına kadar yaşayan John Alfred Tinniswood'ın sırrı neydi?
Uzun ve sağlıklı bir ömür sürmek herkesin hayâli. Bunun için sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve stresten uzak durmak gerekiyor.