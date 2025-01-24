112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı: Haftada 1 kez bu besini tüketmiş

Uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek, pek çok insanın ulaşmayı arzuladığı bir hedef. John Alfred Tinniswood ise bu hayali gerçeğe dönüştürmüş, uzun ömrüyle dikkatleri üzerine çekmişti. John Alfred Tinniswood'un uzun yaşamında en merak edilen konulardan biri de beslenme düzeniydi.







