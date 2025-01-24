112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı: Haftada 1 kez bu besini tüketmiş
Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı en çok merak edilen konuları başında geliyor. Guinness Dünya Rekorları'na göre 3 Nisan 2024'te "Yaşayan En Yaşlı Adam" unvanını almış John Alfred Tinniswood, 112 yaşında hayatını kaybetmişti. Peki, 112 yaşına kadar yaşayan John Alfred Tinniswood'ın sırrı neydi?
Uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek, pek çok insanın ulaşmayı arzuladığı bir hedef. John Alfred Tinniswood ise bu hayali gerçeğe dönüştürmüş, uzun ömrüyle dikkatleri üzerine çekmişti. John Alfred Tinniswood'un uzun yaşamında en merak edilen konulardan biri de beslenme düzeniydi.