112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı: Haftada 1 kez bu besini tüketmiş

Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı en çok merak edilen konuları başında geliyor. Guinness Dünya Rekorları'na göre 3 Nisan 2024'te "Yaşayan En Yaşlı Adam" unvanını almış John Alfred Tinniswood, 112 yaşında hayatını kaybetmişti. Peki, 112 yaşına kadar yaşayan John Alfred Tinniswood'ın sırrı neydi?

112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı: Haftada 1 kez bu besini tüketmiş - 1

Uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek, pek çok insanın ulaşmayı arzuladığı bir hedef. John Alfred Tinniswood ise bu hayali gerçeğe dönüştürmüş, uzun ömrüyle dikkatleri üzerine çekmişti. John Alfred Tinniswood'un uzun yaşamında en merak edilen konulardan biri de beslenme düzeniydi.



SAĞLIK HABERLERİ

112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı: Haftada 1 kez bu besini tüketmiş - 2

Beslenme düzeni ile ilgili sorulan sorulara, ne yemek varsa herkesle aynı şekilde onu yediğini ifade etmişti. Ancak küçük bir ayrıntıyı da paylaşmıştı.


112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı: Haftada 1 kez bu besini tüketmiş - 3

112 yaşında hayatını kaybeden John Alfred Tinniswood'un her cuma düzenli olarak tükettiği bir besin vardı.


112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı: Haftada 1 kez bu besini tüketmiş - 4

Guinness Dünya Rekorları'na göre 3 Nisan 2024'te "Yaşayan En Yaşlı Adam" unvanını almış John Alfred Tinniswood, 112 yaşında hayatını kaybetmişti. Peki, 112 yaşına kadar yaşayan John Alfred Tinniswood'ın sırrı neydi?


112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı: Haftada 1 kez bu besini tüketmiş - 5

Uzun ve sağlıklı bir ömür sürmek herkesin hayâli. Bunun için sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve stresten uzak durmak gerekiyor.


112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı: Haftada 1 kez bu besini tüketmiş - 6

25 Kasım 2024'te hayatını kaybeden John Alfred Tinniswood, Guinness Dünya Rekorları'na göre 3 Nisan 2024'te "Yaşayan En Yaşlı Adam" unvanını almıştı. Bu unvan, Venezuelalı Juan Vicente Pérez'in 114 yaşında ve 311 günlükken 2 Nisan'da vefat etmesinin ardından ona geçmişti.


112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı: Haftada 1 kez bu besini tüketmiş - 7

Guinness Dünya Rekorları'na göre 3 Nisan 2024'te "Yaşayan En Yaşlı Adam" unvanını almış olan John Alfred Tinniswood'un uzun yaşamının sırrı herkes tarafından merak ediliyor.


112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı: Haftada 1 kez bu besini tüketmiş - 8

Hayatını kaybetmeden önce, ölçülü bir yaşam tarzının değerine vurgu yapan Tinniswood, her hafta cuma günü düzenli olarak tükettiği besinin de sağlığına katkıda bulunduğunu ifade etmişti.


112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı: Haftada 1 kez bu besini tüketmiş - 9

HAFTADA 1 KEZ TÜKETTİĞİ BESİN

Nisan 2024'te Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en yaşlı adamı olarak giren Tinniswood, vefatından önce uzun yaşamı için özel bir beslenme programı olmadığını ve uzun ömrünün 'şansa' bağlı olduğuna inandığını söyledi.


112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı: Haftada 1 kez bu besini tüketmiş - 10

Beslenme düzeni ile ilgili sorulan sorulara, ne yemek varsa herkesle aynı şekilde onu yediğini ifade etti. Ancak bunun yanı sıra, her cuma balık ve patates yediğini de anlattı.

112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı: Haftada 1 kez bu besini tüketmiş - 11

ÖLÇÜLÜ BESLENME ÖNEMLİ

Ölçülü olmanın önemine değinen Tinniswood, herhangi bir şeyi ne kadar fazla yapılırsa sonunda kötü bir dönüş alınabileceği fikrinden bahsetti.

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