122 yaşına kadar yaşayan kadının sırrı: Bu 2 besin vazgeçilmeziymiş
Uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenler için beslenme alışkanlıkları büyük önem taşıyor. Genel kanı, meyve ve sebze tüketimini artırmak ve şeker ile yağ oranı yüksek yiyecekleri azaltmak gerektiği yönünde. Ancak dünyanın en uzun yaşayan kadını olarak bilinen Jeanne Louise Calment'in şaşırtıcı bir beslenme sırrı var.
Fransa doğumlu Jeanne Louise Calment, 1997 yılında 122 yaşında hayatını kaybetti. Hayatı boyunca sağlıklı ve enerjik kalmayı başaran Calment’in uzun yaşam sırrı sorulduğunda cevabı oldukça basitti: Çikolata ve zeytinyağı.