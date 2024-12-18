13 işaret kolon kanseri habercisi: Kimse fark etmiyor ama aylar öncesinden gözlerde ortaya çıkıyor
Kolon kanseri ya da kalın bağırsak kanseri en yaygın görülen kanser türleri arasında yer alır. Kolon kanseri, kolon veya rektumun iç yüzeyinde anormal hücre büyümesi ile başlayan kanser türüdür. Kolon kanseri yaşamı tahdit eden bir hastalık türüdür ve sinsi ilerler. Bu nedenle erken tanı büyük önem taşır. Kolon kanserinin yaygın görülen pek çok belirtisi var. Bu 13 işaret kalın bağırsak kanserinin işareti olabilir ve vakit kaybetmeden bir uzmana danışmak önemlidir.
Kolon kanseri, kalın bağırsağın (kolon) iç yüzeyini kaplayan hücrelerin anormal bir şekilde büyüyerek tümör oluşturmasıyla ortaya çıkan bir kanser türüdür.