13 işaret kolon kanseri habercisi: Kimse fark etmiyor ama aylar öncesinden gözlerde ortaya çıkıyor

Kolon kanseri ya da kalın bağırsak kanseri en yaygın görülen kanser türleri arasında yer alır. Kolon kanseri, kolon veya rektumun iç yüzeyinde anormal hücre büyümesi ile başlayan kanser türüdür. Kolon kanseri yaşamı tahdit eden bir hastalık türüdür ve sinsi ilerler. Bu nedenle erken tanı büyük önem taşır. Kolon kanserinin yaygın görülen pek çok belirtisi var. Bu 13 işaret kalın bağırsak kanserinin işareti olabilir ve vakit kaybetmeden bir uzmana danışmak önemlidir.

13 işaret kolon kanseri habercisi: Kimse fark etmiyor ama aylar öncesinden gözlerde ortaya çıkıyor - 1

Kolon kanseri, kalın bağırsağın (kolon) iç yüzeyini kaplayan hücrelerin anormal bir şekilde büyüyerek tümör oluşturmasıyla ortaya çıkan bir kanser türüdür.

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13 işaret kolon kanseri habercisi: Kimse fark etmiyor ama aylar öncesinden gözlerde ortaya çıkıyor - 2

Genellikle polip adı verilen iyi huylu doku büyümeleriyle başlar ve zamanla kansere dönüşebilir. Kolon kanseri, sindirim sisteminin önemli bir parçasını etkiler ve erken teşhis edilirse genellikle tedavi edilebilir.

13 işaret kolon kanseri habercisi: Kimse fark etmiyor ama aylar öncesinden gözlerde ortaya çıkıyor - 3

Kolon kanserini tetikleyen etkenler arasında aşırı yağlı beslenme, kırmızı et ağırlıklı beslenme, fazla kilo, sigara ve alkol kullanımı yer alır.

13 işaret kolon kanseri habercisi: Kimse fark etmiyor ama aylar öncesinden gözlerde ortaya çıkıyor - 4

Meme ve yumurtalık kanseri olan kişilerde de 50 yaşını beklemeden kolon kanseri açısından tarama yapılması önerilmektedir. Kalın bağırsak diğer adıyla kolon kanseri 50 yaş üzeri için riskli olsada son yıllarda gençler arasında da yaygın görülen kanser türleri arasında.

13 işaret kolon kanseri habercisi: Kimse fark etmiyor ama aylar öncesinden gözlerde ortaya çıkıyor - 5

Genellikle vücutta sinsi seyreden kolon kanseri de erken tanı hayati önem taşır. Görmezden geldiğiniz bazı belirtiler bu hastalığın sinyalini veriyor olabilir.

13 işaret kolon kanseri habercisi: Kimse fark etmiyor ama aylar öncesinden gözlerde ortaya çıkıyor - 6

KOLON KANSERİ ERKEN BELİRTİLERİİ

  • Devamlı ishal ya da kabız olma gibi dışkılamada değişiklik
  • Dışkıda kan ve/veya rektal bölgede kanama
  • Kansızlık (anemi)
  • Yorgunluk ve halsizlik
  • Dışkının kalem gibi ince ve uzun olması
  • Dışkıda yumurta akı görünümlü salgı


13 işaret kolon kanseri habercisi: Kimse fark etmiyor ama aylar öncesinden gözlerde ortaya çıkıyor - 7

  • Karın ağrısı ya da pelvik ağrı
  • Kilo kaybı
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Göz akında ve ciltte sararma
  • Dışkılamaya rağmen bağırsakların boşalmadığı hissi
  • Yutma güçlüğü
  • Yemek yerken çok çabuk doyma hissi
13 işaret kolon kanseri habercisi: Kimse fark etmiyor ama aylar öncesinden gözlerde ortaya çıkıyor - 8

KARIN BÖLGESİNDEKİ AĞRIYI HAFİFE ALMAYIN

Kolon veya rektal tümörün sıvı veya katı atık ya da gazın geçişini engellemesine bağlı oluşan bağırsak tıkanıklığı karında ağrı, kramp ve şişkinliğe neden olur.

Yine ayrıca bağırsağın sağ tarafını tutan kolon kanseri ile sol tarafını tutan kolon kanseri farklı belirtiler verebilir.

13 işaret kolon kanseri habercisi: Kimse fark etmiyor ama aylar öncesinden gözlerde ortaya çıkıyor - 9

Bağırsağın sol tarafı daha dar bir bölge olması nedeni ile bu bölgenin kanserlerinde daha çok dışkıda incelme, kanama, dışkı düzeninde değişme gibi şikayetler görülürken, sağ tarafta ise bağırsak daha geniş olduğundan, kanser burada sinsi bir şekilde ilerlemekte, belirti vermesi daha uzun sürmektedir.

13 işaret kolon kanseri habercisi: Kimse fark etmiyor ama aylar öncesinden gözlerde ortaya çıkıyor - 10

Bu belirtileri yaşıyorsanız uzman bir doktora başvurmanız erken tanı için önemlidir.

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