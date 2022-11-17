137 gün sonra mutlu son

Bu süreçte yaşadıklarını unutamayacağını dile getiren Sevim, şunları anlattı:



"Kızımın kalbi durdu, beyin kanaması geçirdi ve ameliyat oldu. O içeride ne yaşadıysa, ben de kapısında aynı şeyleri yaşadım. Çok şükür o günden sonra kızım toparlandı. Çocuğumu alıp çıkacağım zaman Allah'a şükrettim. Allah, doktor ve hemşirelerimizden binlerce kere razı olsun. Çok şükür kızımı kucağıma aldım. Hastaneden mutlulukla, sevinçle, alkışlarla çıktık. Bu anı bekliyorduk. Çocuklarım her gün kardeşlerini soruyorlardı. Sürekli onları bırakıp hastaneye geliyordum. Onlar da şimdi mutluluktan havalara uçuyor. Ailemiz çok mutlu, şu an çok iyiyiz."