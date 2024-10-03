15 dakikada bulaşıp, yayılıyor! Kalabalık alanlar riskli: Gece aniden gelen kaşıntıyı hafife almayın
Sonbahar ve kış aylarıyla birlikte artış gösteren ve son derece bulaşıcı olan uyuz, her yaşta görülebiliyor. Bir tür cilt hastalığı olan ve 15-20 dakika gibi kısa bir süre içinde yakın temasla insandan insana geçen uyuz özellikle kalabalık ortamlarda daha hızlı yayılıyor. Peki, uyuz hastalığı nedir, nasıl korunmak gerekir? İşte yanıtı.
Dünya çapında oldukça yaygın olarak görülen ve deride kaşıntı ve döküntüye neden olan uyuz hastalığı sonbaha ve kış mevsiminde artış gösteriyor.