15 dakikada bulaşıp, yayılıyor! Kalabalık alanlar riskli: Gece aniden gelen kaşıntıyı hafife almayın

DOĞAL ÖNERİLERİ UYGULAMAK RİSKLİ OLABİLİR

Uyuz hastalığını tedavi etmek için evlerde uygulanan bazı doğal yöntemler var. Ancak bu yöntemler uyuz hastalığının tedavisinde bazı zorluklara yol açabilir.



Uyuz tedavisinde sadece şikayetleri olan kişinin tedavisinin yeterli olmadığı unutulmamalı. Kişisel olarak uygulanan, yeterli bilimsel kanıta sahip olmayan bu tarz uygulamalar ile hastalar başlangıçta kısmen rahatlasa bile, doğru ve yeterli bir tedavi almadıkları için zaman kaybetmekte ve hastalığın çevrelerinde bulunan, temas halindeki diğer kişilere yayılmasına neden olmaktadır.