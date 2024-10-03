15 dakikada bulaşıp, yayılıyor! Kalabalık alanlar riskli: Gece aniden gelen kaşıntıyı hafife almayın

Sonbahar ve kış aylarıyla birlikte artış gösteren ve son derece bulaşıcı olan uyuz, her yaşta görülebiliyor. Bir tür cilt hastalığı olan ve 15-20 dakika gibi kısa bir süre içinde yakın temasla insandan insana geçen uyuz özellikle kalabalık ortamlarda daha hızlı yayılıyor. Peki, uyuz hastalığı nedir, nasıl korunmak gerekir? İşte yanıtı.

15 dakikada bulaşıp, yayılıyor! Kalabalık alanlar riskli: Gece aniden gelen kaşıntıyı hafife almayın - 1

Dünya çapında oldukça yaygın olarak görülen ve deride kaşıntı ve döküntüye neden olan uyuz hastalığı sonbaha ve kış mevsiminde artış gösteriyor.

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15 dakikada bulaşıp, yayılıyor! Kalabalık alanlar riskli: Gece aniden gelen kaşıntıyı hafife almayın - 2

Uyuz hastalığı, sarcoptes scabiei von hominis adlı akarın neden olduğu bir tür cilt hastalığı olarak biliniyor.

15 dakikada bulaşıp, yayılıyor! Kalabalık alanlar riskli: Gece aniden gelen kaşıntıyı hafife almayın - 3

Geceleri daha yoğun bir şekilde kaşıntıya neden olan bu hastalık tedavi edilmediğinde döküntü ve yara oluşumunu beraberinde getirir. Uyuz, kişisel hijyenden bağımsız olarak herkeste görülebilir.

15 dakikada bulaşıp, yayılıyor! Kalabalık alanlar riskli: Gece aniden gelen kaşıntıyı hafife almayın - 4

Uyuz hastalığı ortam kullanım alanlarından ve eşyalardan daha hızlı yayılıyor. Uyuz hastalığının yayılmasındaki en başlıca nedenlerden bazıları; okullarda ve kreşlerde çocukların çok fazla yakın temasta bulunması ve spor kıyafetlerini ortak kullanması, spor salonlarında matların ve bazı antrenmanlarda giysilerin ortak kullanılması, toplu taşımalarda insanların birbirine yakın durması ve oturma yerlerinin ortak kullanılması, bazen de mağazalarda kıyafet denerken o kıyafetlerin uzun süre kişilerin üzerinde kalması, restoran ve kafeteryalarda ortak alanların kullanımı gibi faktörler olarak biliniyor.

15 dakikada bulaşıp, yayılıyor! Kalabalık alanlar riskli: Gece aniden gelen kaşıntıyı hafife almayın - 5

Uyuz belirtileri ise şöyle;

En yaygın belirtisi kaşıntıdır. Bu kaşıntılar genellikle geceleri daha da şiddetlenir.

Bulgular ve şikayetler, el parmak araları, el bileğinin iç kısmı, koltuk altları, bel, kalça, ayak ve ayak bileğinde daha sık görülür.

Sıklıkla parmak aralarında ve el bileğinde görülen, 1-10 mm uzunluğundaki tünel olarak adlandırılan beyaz, kırık çizgi şeklindeki oluşumlar en belirgin bulgusudur.

15 dakikada bulaşıp, yayılıyor! Kalabalık alanlar riskli: Gece aniden gelen kaşıntıyı hafife almayın - 6

Deride kaşıntı izleri, kaşıntılı kabarıklıklar, içi şeffaf su ile dolu, milimetrik, inci tanesi şeklindeki kabarcıklar, egzama benzeri kaşıntılar ve döküntüler.

Uyuz ilk bulaştığında belirti vermden ilerliyor. Deriye girişten yaklaşık 45 ila 60 günlük bir süreç sonrasında parazitin dışkılarıyla ve bırakılan yumurtaların çatlayıp erişkin parazitlerin ortaya çıkmasıyla birlikte ciltte belirtiler görülmeye başlanır

15 dakikada bulaşıp, yayılıyor! Kalabalık alanlar riskli: Gece aniden gelen kaşıntıyı hafife almayın - 7

UYUZ HASTALIĞININ BULAŞMA RİSKİNİ ARTIRAN NEDENLER

Enfekte olan kişiyle doğrudan temas ve bu temasın en az 15-20 dakika sürmesi gerekmektedir; yani aynı yatakta uyumak, sarılmak ve enfekte olan kişinin kişisel eşyalarını, giysilerini, havlularını, yatak takımlarını kullanmak gibi durumlar bulaşma riskini artırır.

15 dakikada bulaşıp, yayılıyor! Kalabalık alanlar riskli: Gece aniden gelen kaşıntıyı hafife almayın - 8

DOĞAL ÖNERİLERİ UYGULAMAK RİSKLİ OLABİLİR

Uyuz hastalığını tedavi etmek için evlerde uygulanan bazı doğal yöntemler var. Ancak bu yöntemler uyuz hastalığının tedavisinde bazı zorluklara yol açabilir.

Uyuz tedavisinde sadece şikayetleri olan kişinin tedavisinin yeterli olmadığı unutulmamalı. Kişisel olarak uygulanan, yeterli bilimsel kanıta sahip olmayan bu tarz uygulamalar ile hastalar başlangıçta kısmen rahatlasa bile, doğru ve yeterli bir tedavi almadıkları için zaman kaybetmekte ve hastalığın çevrelerinde bulunan, temas halindeki diğer kişilere yayılmasına neden olmaktadır.

15 dakikada bulaşıp, yayılıyor! Kalabalık alanlar riskli: Gece aniden gelen kaşıntıyı hafife almayın - 9

Ayrıca bu tarz uygulamaların kontrolsüz ve bilinçsiz bir şekilde uygulanması, deriyi kurutarak, egzamalara ve dolayısıyla kaşıntılara neden olabilmektedir. Bu durum hastalarda tanıda gecikmelere, yanlış tanılara, deri yapısı bozulduğu için de tedavide zorluklara yol açmaktadır. Kükürtlü sabunlar, tıbbi tedaviye ek olarak, tedavi öncesi ve sonrası banyo ve keseleme işlemleri sırasında kullanılabilir

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