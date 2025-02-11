157 mg magnezyum içeriyor: Kan basıncı düzenleyici, kas ve kemik güçlendirici
Magnezyum, insan vücudundaki 300'den fazla biyokimyasal reaksiyonda önemli bir rol oynayan temel bir mineraldir. Kas ve sinir fonksiyonlarını destekler, kan basıncını düzenler ve kemik sağlığını korumaya yardımcı olur. Vücut kendi başına magnezyum üretmediği için, diyet kaynaklarından elde edilmelidir. Neyse ki, magnezyum açısından zengin vejetaryen dostu birçok yiyecek vardır.
Magnezyum (Mg), periyodik tabloda 12 atom numarasına sahip olan, gümüşümsü-beyaz renkte bir metal elementtir. Toprak alkali metaller grubunda yer alır ve doğada genellikle bileşikler halinde bulunur. İnsan vücudu için hayati öneme sahiptir ve birçok biyokimyasal reaksiyonda görev alır. Magnezyum eksikliği kas krampları, halsizlik, sinirlilik, baş ağrısı, uyku bozuklukları ve kalp çarpıntısı gibi sorunlara yol açabilir. Dengeli bir diyetle yeterli miktarda alınması önemlidir.