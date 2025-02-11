157 mg magnezyum içeriyor: Kan basıncı düzenleyici, kas ve kemik güçlendirici

ISPANAK

Tek bir fincan pişmiş ıspanak yaklaşık 157 mg magnezyum içerir, bu da önerilen günlük alımın yaklaşık %40'ıdır. Ispanaktan daha iyi magnezyum emilimi için oksalatları parçalamak için yeşillikleri hafifçe buharda pişirebilir veya soteleyebilirsiniz, bu da magnezyum emilimini engelleyebilir. Mineral emilimini artırmak için C vitamini açısından zengin yiyeceklerle (limon suyu veya dolmalık biber gibi) birlikte tüketin.





