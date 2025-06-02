2 hafta boyunca şekeri keserseniz ne olur? Vücut üzerindeki etkisi
Şeker yemeyi bıraktığınızda, vücudunuz yavaş yavaş şeker isteğini bırakır. Bunun nedeni, şekerin kan şekerinin yükselmesine ve ardından düşmesine neden olması ve bunun da açlık ve istekleri tetiklemesidir. Yaklaşık iki hafta sonra iştahınız dengelenir ve genel olarak daha az aç hissedersiniz, bu da yiyecek alımınızı kontrol etmenizi kolaylaştırır.
Şekeri diyetinizden çıkarmak sadece kilo vermek için değildir, aynı zamanda bir dizi başka sağlık yararı da vardır.
Bilindiği gibi, rafine şekerin hiçbir besin değeri yoktur ve sadece kilo alımından değil, aynı zamanda yüksek kan şekeri, insülin direnci, metabolik sendrom, çürük gibi diş sorunları, artan trigliseritler, obezite ve tip 2 diyabet gibi yaşam tarzı hastalıklarından da sorumludur.
Çok fazla şeker tüketimi ayrıca kan basıncını ve kronik iltihabı artırarak felç, kalp hastalığı ve osteoporoz riskinizi artırabilir. Ancak, sadece 2 hafta boyunca şekeri kesmek bir dizi sağlık yararı sağlayabilir.