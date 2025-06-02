2 hafta boyunca şekeri keserseniz ne olur? Vücut üzerindeki etkisi

Şekeri diyetinizden çıkarmak sadece kilo vermek için değildir, aynı zamanda bir dizi başka sağlık yararı da vardır.

Bilindiği gibi, rafine şekerin hiçbir besin değeri yoktur ve sadece kilo alımından değil, aynı zamanda yüksek kan şekeri, insülin direnci, metabolik sendrom, çürük gibi diş sorunları, artan trigliseritler, obezite ve tip 2 diyabet gibi yaşam tarzı hastalıklarından da sorumludur.

Çok fazla şeker tüketimi ayrıca kan basıncını ve kronik iltihabı artırarak felç, kalp hastalığı ve osteoporoz riskinizi artırabilir. Ancak, sadece 2 hafta boyunca şekeri kesmek bir dizi sağlık yararı sağlayabilir.





