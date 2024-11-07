2 ila 5 yaş grubu arasındaki çocuklarda sık görülüyor: Hastalık 7 belirtiyle sinyali veriyor
Lösemi (Kan Kanseri), normalde farklı tiplerde kan hücrelerine dönüşecek olan hücrelerden köken alan bir kanser olup çocukluk çağında en sık görülen kanser türü olarak karşımıza çıkıyor. Doç. Dr. Ali Fettah, genellikle 2 ila 5 yaş arasındaki çocuklarda sıklıkla görülen löseminin, 8 belirtisine dikkat çekti.
Doç. Dr. Ali Fettah, genellikle 2 ila 5 yaş arasındaki çocuklarda sıklıkla görülen löseminin, halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma, enfeksiyon, yüksek ateş,boyun bezelerinde şişlik, kemiklerde ağrı, karnında şişlik gibi belirtiler gösterdiğini söyledi