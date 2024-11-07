2 ila 5 yaş grubu arasındaki çocuklarda sık görülüyor: Hastalık 7 belirtiyle sinyali veriyor

Hafta dolayısıyla ailelere çağrıda bulunan Fettah, şöyle devam etti:



"Lösemi tedavi edilebilir bir hastalıktır. O yüzden ailelerimiz kaygıya kapılmasınlar. Bunlarla beraber destek tedavilerinde artışla beraber artık lösemi sağ kalımlarında da artış görüyoruz. Şu an Türkiye'de 5 yıllık sağ kalım oranlarını yüzde 80 civarındadır. O yüzden bu süreçte erken tanının önemini ve löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu tekrar vurgulamak isterim.



Ülkemizde hem Sağlık Bakanlığına hem de üniversiteye bağlı hastanelerde geri ödeme kapsamında ücretsiz olarak lösemi tedavi edilebilmektedir. Lösemi tedavi oranlarımız da oldukça yüksektir. Çünkü artık güncel tedavi modelleri biz de ülkemizde kullanabiliyoruz. O yüzden bakanlığa ve üniversiteye bağlı hastanelerde de lösemi çok başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir."



