2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni
Kalp krizi hayati riski olan ciddi bir sağlık problemi. Dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenlerinden biri olan kalp krizinin beslenme biçimiyle doğrudan bir ilgisi var. Sağlıksız gıdaların tüketimi kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyerek kalp krizi riskini artırabiliyor. Kalp doktoru bu nedenle bu besinler hayatınızdan çıkarmanızı öneriyor.
Dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenleri arasında kalp krizi yeri alıyor. Kalp hastalıkları çoğu zaman belirti vermeden sinsice ileriliyor.