2 milyon kişi incelendi: Gürültü Alzheimer ve bunamayı artırıyor

İngiliz Tabipler Birliği sendikası tarafından yayımlanan hakemli dergi British Medical Journal’da yayımlanan ve türünün en büyük çalışmasına göre, karayolu ve demiryollarından gelen trafik gürültüsünün bunama riskini artırdığı belirtildi. İki milyon yetişkinin katıldığı ve 13 yıl süren çalışmada, ulaşım gürültüsü olan bölgelerde yaşayan insanların daha yüksek bunama, özellikle Alzheimer hastalığı riskiyle karşı karşıya olduğu açıklandı.

ntv.com.tr 09.09.2021 - 11:00 | Son Güncelleme : 09.09.2021 - 11:03

2 milyon kişi incelendi: Gürültü Alzheimer ve bunamayı artırıyor - 1

Danimarka’da yapılan ve bulguları yeni paylaşan çalışmada, karayolu ve demiryollarından gelen trafik gürültüsünün bunama riskini artırdığı açıklandı.

2 milyon kişi incelendi: Gürültü Alzheimer ve bunamayı artırıyor - 2

2004 ve 2017 yılları arasında ülkede yaşayan 60 yaş ve üstü yaklaşık iki milyon yetişkin üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, binaların en fazla ve en az trafik gürültüsüne maruz kalan cephelerinde yaşayan kişiler incelendi.

2 milyon kişi incelendi: Gürültü Alzheimer ve bunamayı artırıyor - 3

İngiliz Tabipler Birliği sendikası tarafından yayımlanan hakemli dergi British Medical Journal’da yayımlanan araştırmada, ortalama 8,5 yılda 31 bin 219 katılımcıya Alzheimer, 8 bin 664'e demans ve 2 bin 192'ye Parkinson ile ilişkili demans tanısı konduğu belirtildi.

2 milyon kişi incelendi: Gürültü Alzheimer ve bunamayı artırıyor - 4

Bu kişiler arasında her gürültü kategorisine maruz kalan insanların yüzdesinin nüfusa oranın hesaplandığında, 8 bin 664 demans hastasının 963’ünün karayolu, 253’ünün ise demiryolu gürültüsü nedeniyle hastalığa yakalandığı aktarıldı.

2 milyon kişi incelendi: Gürültü Alzheimer ve bunamayı artırıyor - 5

Araştırmacılar, "Bu büyük ülke çapında kohort çalışmasında, karayolu ve demiryollarından gelen ulaşım gürültüsünün, tüm nedenlere bağlı bunama ve bunama alt türleri, özellikle Alzheimer hastalığı riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu bulduk" diye yazdı.

2 milyon kişi incelendi: Gürültü Alzheimer ve bunamayı artırıyor - 6

Genel olarak, daha yüksek gürültüye maruz kalma ile daha yüksek bir risk modelinin keşfedildiğini söyleyen bilim insanları, "Bu bulgular gelecekteki çalışmalarda doğrulanırsa, hastalık yükünün ve ulaşım gürültüsüne atfedilen sağlık bakım maliyetlerinin tahmininde büyük bir etkisi olabilir" ifadelerine yer verdi.

2 milyon kişi incelendi: Gürültü Alzheimer ve bunamayı artırıyor - 7

Araştırma ile ilgili konuşan Oxford Üniversitesi'nde kıdemli klinik araştırmacı ve Britanya Dementias Platforms (DPUK) klinisyeni Dr. Ivan Koychev, çalışmanın "büyük, kaliteli bir çalışma" olduğunu söyledi.

2 milyon kişi incelendi: Gürültü Alzheimer ve bunamayı artırıyor - 8

Koychev, 2017'de Danimarka'da kaydedilen binden fazla demans vakasının gürültüye maruz kalmayla ilişkilendirilebileceği önerisinin 'tartışmalı' olduğunu söylerken, "Bu çalışmanın sonuçları, yakın zamanda demans ve diğer hastalıklarla ilişkili olduğu gösterilen trafik kirliliği seviyelerini kontrol eden yazarlar tarafından güçlendirildi" diye konuştu.

2 milyon kişi incelendi: Gürültü Alzheimer ve bunamayı artırıyor - 9

Demans ve Alzheimer üzerine yapılan önceki araştırmalar hava kirliliğini bunama riskiyle ilişkilendirirken, bu çalışmada araştırmacılar ulaşım gürültüsü ve bunama arasında ayrı bir bağlantı tespit ettiklerini bildirdi.

2 milyon kişi incelendi: Gürültü Alzheimer ve bunamayı artırıyor - 10

Demans, dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biri olarak kabul ediliyor. Küresel olarak, hastalıkla yaşayan insan sayısının 2050 yılına kadar 130 milyonu aşması bekleniyor.

2 milyon kişi incelendi: Gürültü Alzheimer ve bunamayı artırıyor - 11

Araştırmacılar, bulguların trafik gürültüsüyle mücadele ederek bunama yükünü azaltmanın mümkün olabileceğini öne sürdüler.

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