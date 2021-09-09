2 milyon kişi incelendi: Gürültü Alzheimer ve bunamayı artırıyor

Genel olarak, daha yüksek gürültüye maruz kalma ile daha yüksek bir risk modelinin keşfedildiğini söyleyen bilim insanları, "Bu bulgular gelecekteki çalışmalarda doğrulanırsa, hastalık yükünün ve ulaşım gürültüsüne atfedilen sağlık bakım maliyetlerinin tahmininde büyük bir etkisi olabilir" ifadelerine yer verdi.