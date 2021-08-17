2 milyon kişi incelendi: Yüksek karbonhidrat içeren besinler kilo alımına neden olmuyor

O zamandan bu yana insanlara, işlenmiş gıdalar, şekerlemeler ve gazlı içecekler gibi çok fazla yüksek glisemikli gıdaların onları şişmanlatabileceği söylendi, beyaz ekmeği kepekli ekmekle değiştirilmeleri istendi.

Ayrıca "hızlı karbonhidratlar"ın vücutta kan şekerini yükseltebileceği ve yağ depolanmasına neden olarak şeker hastalığı ve obeziteye neden olabileceği açıkladı.