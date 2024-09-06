20-20-20 kuralını uygulayın: Göz yorgunluğunu azaltan 6 günlük alışkanlık
Bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar veya telefonlarımız olsun, bunları her gün ne kadar süreyle kullandığımızı bilmiyoruz. Bu uzun süreli kullanım bazen göz yorgunluğuna yol açar, bu da gözlerimizin kurumasına ve baş ağrılarına neden olabilir. Günlük hayatınızda yapacağınız bazı değişimler sayesinde göz yorgunluğunuzu azaltabilirsiniz.
Basit günlük alışkanlıklar gözlerimizin sağlıklı ve rahat kalmasında büyük fark yaratabilir. Göz yorgunluğunu hızla azaltmak için altı pratik alışkanlık edinebilirsiniz.
1- MAVİ IŞIK KORUMASI OLAN GÖZLÜKLER
Gözlerimiz ekranlardan yayılan mavi ışığa çok uzun süre maruz kalıyor ve bu da dijital göz yorgunluğuna katkıda bulunabilir. Amerikan Oftalmoloji Akademisi'nin (AAO) araştırması, mavi ışığın uyku düzenini bozabileceğini, yorgun gözlere ve bitkinliğe yol açabileceğini öne sürüyor.
Mavi ışık koruma gözlükleri takmak zararlı ışınları filtrelemeye ve ekranların önünde uzun saatler geçirmenin getirdiği rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir.