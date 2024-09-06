20-20-20 kuralını uygulayın: Göz yorgunluğunu azaltan 6 günlük alışkanlık

2- GÖZ ÇEVRESİNİ NEMLİ TUTUN

Uzun süre ekran başında kalmayı kuru bir iç mekan ortamıyla birleştirdiğimizde, durum gözlerimiz için çok daha kötü hale gelir. Bir nemlendirici, havadaki nem seviyelerini artırarak gözlerin kurumasını önlemeye yardımcı olur.

ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi'ndeki bir araştırmaya göre, çevremizde yeterli nemi korumak gözyaşı buharlaşmasını ve göz kuruluğunu azaltarak gerginliği azaltır.