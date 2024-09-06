20-20-20 kuralını uygulayın: Göz yorgunluğunu azaltan 6 günlük alışkanlık

Bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar veya telefonlarımız olsun, bunları her gün ne kadar süreyle kullandığımızı bilmiyoruz. Bu uzun süreli kullanım bazen göz yorgunluğuna yol açar, bu da gözlerimizin kurumasına ve baş ağrılarına neden olabilir. Günlük hayatınızda yapacağınız bazı değişimler sayesinde göz yorgunluğunuzu azaltabilirsiniz.

20-20-20 kuralını uygulayın: Göz yorgunluğunu azaltan 6 günlük alışkanlık - 1

Basit günlük alışkanlıklar gözlerimizin sağlıklı ve rahat kalmasında büyük fark yaratabilir. Göz yorgunluğunu hızla azaltmak için altı pratik alışkanlık edinebilirsiniz.

1- MAVİ IŞIK KORUMASI OLAN GÖZLÜKLER

Gözlerimiz ekranlardan yayılan mavi ışığa çok uzun süre maruz kalıyor ve bu da dijital göz yorgunluğuna katkıda bulunabilir. Amerikan Oftalmoloji Akademisi'nin (AAO) araştırması, mavi ışığın uyku düzenini bozabileceğini, yorgun gözlere ve bitkinliğe yol açabileceğini öne sürüyor.

Mavi ışık koruma gözlükleri takmak zararlı ışınları filtrelemeye ve ekranların önünde uzun saatler geçirmenin getirdiği rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

20-20-20 kuralını uygulayın: Göz yorgunluğunu azaltan 6 günlük alışkanlık - 2

2- GÖZ ÇEVRESİNİ NEMLİ TUTUN

Uzun süre ekran başında kalmayı kuru bir iç mekan ortamıyla birleştirdiğimizde, durum gözlerimiz için çok daha kötü hale gelir. Bir nemlendirici, havadaki nem seviyelerini artırarak gözlerin kurumasını önlemeye yardımcı olur.

ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi'ndeki bir araştırmaya göre, çevremizde yeterli nemi korumak gözyaşı buharlaşmasını ve göz kuruluğunu azaltarak gerginliği azaltır.

20-20-20 kuralını uygulayın: Göz yorgunluğunu azaltan 6 günlük alışkanlık - 3

3- GÖZ DAMLASI

Göz yorgunluğunu gidermek için en hızlı çözümlerden biridir. ABD Ulusal Göz Enstitüsü'nden alınan bir rapora göre, kayganlaştırıcı göz damlaları kuruluğu yatıştırabilir, kızarıklığı azaltabilir ve rahatsızlığı giderebilir.

Bu basit uygulama, gözlerinizin gün boyunca nemli ve taze kalmasını sağlar. Göz damlalarını elinizin altında bulundurun ve gözlerinizin yorulduğunu veya kaşındığını hissettiğinizde uygulayın.

20-20-20 kuralını uygulayın: Göz yorgunluğunu azaltan 6 günlük alışkanlık - 4

4- GÖZLERİ RAHATLATMAK İÇİN SICAK KOMPRESS

Gözlere uygulanan sıcak kompres, göz yorgunluğunu gidermede harikalar yaratabilir. 'Scientific Reports'ta yayınlanan bir araştırmaya göre, ısı gözlerimizin etrafındaki kasları gevşetmeye yardımcı olur ve gözyaşı üretimini uyarır. Kompresin ısısı göz çevresindeki dolaşımı artırarak rahatsızlığı ve tahrişi azaltır.

Özellikle uzun ekran seanslarından sonra, görüşünüzü rahatlatmak ve gevşetmek için kapalı gözlerinizin üzerine 5-10 dakika boyunca ılık, nemli bir bez koyun.

20-20-20 kuralını uygulayın: Göz yorgunluğunu azaltan 6 günlük alışkanlık - 5

5- 20-20-20 KURALINI UYGULAYIN

Ağrıyı azaltmamıza yardımcı olan birkaç egzersiz vardır. Bunlardan biri de 20-20-20 kuralıdır. Kural, her 20 dakikada bir 20 saniyelik bir mola verip 20 fit uzaktaki bir şeye bakmanızı önerir. BMJ Journals'da yayınlanan çalışmalar, bu basit yöntemin odaklanmayı yeniden sağlamaya, göz yorgunluğunu önlemeye ve uzun vadeli göz yorgunluğu riskini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Gözlerimize düzenli molalar vermek, rahatlamalarını sağlar.

20-20-20 kuralını uygulayın: Göz yorgunluğunu azaltan 6 günlük alışkanlık - 6

6- DÜZENLİ GÖZ MUAYENELERİ YAPTIRIN

Gözleriniz iyi hissetse bile, düzenli kontroller şarttır. Bir göz doktoru, zamanla kötüleşebilecek gerginlik veya diğer sorunların erken belirtilerini tespit edebilir. Bir göz muayenesi, gözlüklerinizin veya kontakt lenslerinizin doğru reçeteyle güncellenmesini ve göz sağlığınızın izlenmesini sağlar.

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