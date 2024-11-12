20 yaş altı 1 milyon kişiyi tehdit eden hastalık: Dünya genelinde yaygınlaştı
Dünya genelinde her 11 kişiden biri diyabet hastası. Uzmanlar; 20 yaşın altındaki 1 milyondan fazla çocuk ve genç tip 1 diyabet hastası olduğunu ve her 6 doğumdan 1’inin gebelik diyabetinden etkilendiğini ifade ediyor. Diyabeti önlemek ve diyabetten korunmak için özellikle sağlıklı beslenmeye çok dikkat etmek gerekiyor.
Uzmanlar; 20 yaşın altındaki 1 milyondan fazla çocuk ve genç tip 1 diyabet hastası olduğunu ve her 6 doğumdan 1’inin gebelik diyabetinden etkilendiğini ifade ediyor.