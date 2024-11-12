20 yaş altı 1 milyon kişiyi tehdit eden hastalık: Dünya genelinde yaygınlaştı

Bunun yanında yapılan bütün araştırmalar çocuklarda tip 2 diyabet için en önemli risk faktörünün obezite olduğunu göstermektedir. Tip 2 diyabet belirtilerine bakacak olursak hastalığın başlangıç şikayetleri çok barizdir. Bunlar; sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, çok su içme, sık acıkma, cilt yaralarının geç iyileşmesi şeklinde kendini gösterir.