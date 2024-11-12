20 yaş altı 1 milyon kişiyi tehdit eden hastalık: Dünya genelinde yaygınlaştı

Dünya genelinde her 11 kişiden biri diyabet hastası. Uzmanlar; 20 yaşın altındaki 1 milyondan fazla çocuk ve genç tip 1 diyabet hastası olduğunu ve her 6 doğumdan 1’inin gebelik diyabetinden etkilendiğini ifade ediyor. Diyabeti önlemek ve diyabetten korunmak için özellikle sağlıklı beslenmeye çok dikkat etmek gerekiyor.

20 yaş altı 1 milyon kişiyi tehdit eden hastalık: Dünya genelinde yaygınlaştı - 1

Uzmanlar; 20 yaşın altındaki 1 milyondan fazla çocuk ve genç tip 1 diyabet hastası olduğunu ve her 6 doğumdan 1’inin gebelik diyabetinden etkilendiğini ifade ediyor.

SAĞLIK HABERLERİ

20 yaş altı 1 milyon kişiyi tehdit eden hastalık: Dünya genelinde yaygınlaştı - 2

Dünyada ise her 11 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu fakat bunun yarısının diyabet olduğunu bilmediğini belirtiyor.

20 yaş altı 1 milyon kişiyi tehdit eden hastalık: Dünya genelinde yaygınlaştı - 3

Ailesinde diyabet hastası olanlar, aşırı kilolu olanlar, 4 kg ve üzeri bebek doğuran anneler, stres altında yaşayan bireyler, polikistik over sendromu teşhisi alanlar ve hareketsiz yaşam süren bireyler diyabet açısından yüksek risk altında.


20 yaş altı 1 milyon kişiyi tehdit eden hastalık: Dünya genelinde yaygınlaştı - 4

Diyabete genetik yatkınlığı olan çocuklarda virüslere bağlı enfeksiyonlar, gıdalardaki katkı maddeleri ve stres diyabeti tetikleyici faktör olabilir.

20 yaş altı 1 milyon kişiyi tehdit eden hastalık: Dünya genelinde yaygınlaştı - 5

Bunun yanında yapılan bütün araştırmalar çocuklarda tip 2 diyabet için en önemli risk faktörünün obezite olduğunu göstermektedir. Tip 2 diyabet belirtilerine bakacak olursak hastalığın başlangıç şikayetleri çok barizdir. Bunlar; sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, çok su içme, sık acıkma, cilt yaralarının geç iyileşmesi şeklinde kendini gösterir.

20 yaş altı 1 milyon kişiyi tehdit eden hastalık: Dünya genelinde yaygınlaştı - 6

DİYABETTEN KORUNMANIN ALTIN KURALI: SAĞLIKLI BESLENME

Diyabet riskini azaltmak için sağlıklı beslenme büyük önem taşıyor.

Diyabet tedavisinde kullanılan ilaç dışı güncel yöntemler; yaşam tarzı değişikliği, beslenme eğitimi, tıbbi beslenme tedavisi, düzenli egzersiz, kilo kontrolü ve duruma göre metabolik cerrahi uygulanabilir.

Sağlıklı beslenmenin yanında düzenli doktor kontrolü ve düzenli kan şekeri takibi ile HBA1C değerlerini hedefe yakın tutmak mümkündür. 

20 yaş altı 1 milyon kişiyi tehdit eden hastalık: Dünya genelinde yaygınlaştı - 7

Diyabetli hastalarda istediğimiz HBA1C değerlerini yüzde 6 ve altında tutmaktır. Kış ayı sebze ve meyvelerini öğünlerimize ekleyerek posa alımını arttırmalısınız.

20 yaş altı 1 milyon kişiyi tehdit eden hastalık: Dünya genelinde yaygınlaştı - 8

Glisemik indeksi düşük beslenmek diyabette kurtarıcınız olacaktır. Pirinç, makarna, beyaz ekmek yerine tam buğday, bulgur, kinoa, çavdar, yulaf, bezelye, havuç, patates yerine kabak, ıspanak, brokoli; meyve suyu ve gazlı içecekler yerine meyvenin kendisini tercih ederek kan şekeri seviyelerimizi kontrol altında tutabiliriz.

20 yaş altı 1 milyon kişiyi tehdit eden hastalık: Dünya genelinde yaygınlaştı - 9

Meyvelerden de muz, kuru meyveler yerine mandalina, elma, nar, ayva tercih edebiliriz. Meyveleri yanına protein kaynağı olan süt ürünleri ile tüketebiliriz.

20 yaş altı 1 milyon kişiyi tehdit eden hastalık: Dünya genelinde yaygınlaştı - 10


Tatlı tercih edilmemeli ancak tüketilecekse de şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilebilir. Aynı zamanda öğün atlamamak, az ve sık beslenme tarzını yaşamımıza entegre etmek diyabet hastalarının yaşamlarını en az semptomla geçirmelerini sağlayacaktır.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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