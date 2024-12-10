2025 yılında hayatınızı tamamen değiştirecek 25 yol: Uyandıktan 2 saat sonraya erteleyin

21- DURUŞ KONTROLÜ

Uygun egzersiz formunu desteklemek ve yaralanmayı önlemek için iyi bir duruş sergileyin



Fiziksel aktivite sırasında. Gün boyunca duruşunuzu düzenli olarak kontrol edin ve en iyi hizalamayı sağlayın.



22- MEDİTASYON



Mümkün olduğunda meditasyon yapmak için zaman ayırın, stresi ve kaygıyı azaltmanın en pratik ve etkili yolu olarak çalışır ve hem fiziksel hem de zihinsel refahınızı artırır.