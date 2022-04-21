21 günde iki kez Covid-19'a yakalandı: Bilim insanlarından yeniden enfekte vakalarda artış uyarısı

Haberler - ntv.com.tr 21.04.2022 - 14:51 | Son Güncelleme : 21.04.2022 - 15:26
Bilim insanlarının bildirdiğine göre, İspanya'da 31 yaşındaki bir kadın, 21 gün içinde iki kez Covid-19’a yakalandı.
İspanya'daki araştırmacılar, Aralık 2021'de yılbaşında birkaç gün önce ve tekrar Ocak 2022'de pozitif test edilen sağlık çalışanı ile ilgili ayrıntıları paylaştı. Vaka, Omicron varyantının yakın geçmişteki enfeksiyonlardan elde edilen bağışıklıktan bile kurtulabileceğini kanıtladı.
Tam aşıları olan ve 12 gün önce bir doz güçlendirici aşı olan kadın, 20 Aralık'ta işyerinde bir PCR personel tarama testinde pozitif çıktı. Herhangi bir semptom geliştirmedi ve işe dönmeden önce 10 gün kendini izole etti.
10 Ocak 2022'de, ilk testin pozitif çıkmasından sadece 20 gün sonra öksürük, ateş ve yorgunluk semptomları gösteren kadın başka bir PCR testi yaptı ve pozitif çıktı. Tüm genom dizilimi, hastanın iki farklı Covid-19 varyantı tarafından enfekte olduğunu gösterdi. İlk enfeksiyonu Delta varyantı ile, ikincisi ise daha bulaşıcı olduğu bilinen ve geçmiş enfeksiyonlardan ve aşılardan bağışıklıktan kaçabilen Omicron varyantı ile oldu.
Tarragona'daki Institut Català de la Salut'tan ve çalışmanın yazarlarından biri olan Dr Gemma Recio, “Bu vaka, Omicron varyantının, diğer varyantlarla doğal bir enfeksiyondan veya aşılardan elde edilen önceki bağışıklıktan kaçma potansiyelini vurgulamaktadır” diye konuştu.
İngiltere’de yer alan East Anglia Üniversitesi'nde tıp profesörü olan Paul Hunter, “Bu vaka özellikle şaşırtıcı değil, ancak enfeksiyonlar arasındaki boşluk çok kısa. Daha önce yeniden enfeksiyonların birkaç ay arayla medyada gelebileceğini biliyorduk. Omicron varyantı, kaçış mutasyonları ile yeniden enfeksiyon olasılığını daha da artırdı” değerlendirmesini yaptı.
Diğer taraftan, çalışmanın yazarları artık Omicron baskın varyant olduğundan, yeniden yeniden enfeksiyon vakalarının daha sık görülebileceğini açıkladı. Daha önce bilim insanları, Covid-19 endemik bir aşamaya girerken, yeniden enfeksiyonların üç ay ile beş yıl arasında ortaya çıkacağını tahmin etmişti.
Hunter, "Yeni varyantlar olmasa bile özellikle kış aylarında daha fazla enfeksiyon dalgası bekleyebiliriz. Neyse ki kanıtlar, şiddetli hastalığa karşı bağışıklığın enfeksiyona güçlendiğini gösteriyor. Bu nedenle, yeniden enfeksiyonlar uzun yıllar oluşmaya devam edecek olsa da, zamanla daha az ciddi hastalık ve ölüm göreceğiz” dedi.