23 yaşındaki kadın 2 belirtiyle hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi: Doktorlar bu belirsiz işareti fark etmedi
23 yaşındaki Vikki Ellis, alt karın bölgesinde ağrı ve düzensiz akıntılar yaşadığında doktorlar, bunun cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olduğunu düşünerek testler yaptı. Ancak gerçek neden rahim ağzı kanseriydi.
Ellis, aile hekiminden smear testi talep etti ancak 25 yaş altı kadınlara tarama yapılmadığı gerekçesiyle bu talebi reddedildi. 25 yaşına geldiğinde yapılan testlerde lenf bezlerine yayılan rahim ağzı kanseri tespit edildi.