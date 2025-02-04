23 yaşındaki kadın 2 belirtiyle hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi: Doktorlar bu belirsiz işareti fark etmedi

23 yaşındaki Vikki Ellis, alt karın bölgesinde ağrı ve düzensiz akıntılar yaşadığında doktorlar, bunun cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olduğunu düşünerek testler yaptı. Ancak gerçek neden rahim ağzı kanseriydi.

23 yaşındaki kadın 2 belirtiyle hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi: Doktorlar bu belirsiz işareti fark etmedi - 1

Ellis, aile hekiminden smear testi talep etti ancak 25 yaş altı kadınlara tarama yapılmadığı gerekçesiyle bu talebi reddedildi. 25 yaşına geldiğinde yapılan testlerde lenf bezlerine yayılan rahim ağzı kanseri tespit edildi.


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23 yaşındaki kadın 2 belirtiyle hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi: Doktorlar bu belirsiz işareti fark etmedi - 2

25 yaşındaki Ellis'in rahim ağzının büyük bir kısmı ve lenf düğümleri ameliyatla alındı. Ancak 2020'de yapılan takip taramalarında rahim ağzında şüpheli bir kitle tespit edildi. 2021 yılında 35 yaşındayken, hastalığın yeniden ortaya çıkma riskini azaltmak için rahmini aldırma karanı aldı ve erken menopoza girdi.


23 yaşındaki kadın 2 belirtiyle hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi: Doktorlar bu belirsiz işareti fark etmedi - 3

İLK BELİRTİLER GÖRMEZDEN GELİNMEMELİ

Ellis, yaşadığı deneyimi anlatarak erken belirtilere dikkat edilmesi konusunda uyardı. "Düzensiz akıntım vardı ve çok fazla ağrı hissediyordum," dedi. Ancak doktorlar, kanama gibi tipik belirtileri taşımadığı için test sonuçları negatif çıksa da, durumunun cinsel yolla bulaşan bir hastalıktan kaynaklandığını söylediler.

2014 yılında yaptırdığı smear testinin sonuçları belirsizdi ve tekrar çağrıldı. 2015'te yapılan detaylı muayene sonucunda rahim ağzı kanseri olduğu kesinleşti. "Kanser yeterince erken tespit edildi ve bu konuda şanslıydım. Ancak belirtilerim ortaya çıktıktan sonra muhtemelen 18 ay boyunca vücudumdaydı."

23 yaşındaki kadın 2 belirtiyle hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi: Doktorlar bu belirsiz işareti fark etmedi - 4

RAHİM AĞZI KANSERİ SESSİZCE İLERLİYOR

Rahim ağzı kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türü olup her yıl yaklaşık 3.300 kişiyi etkiliyor. Uzmanlar, hastalığın belirtilerinin genellikle ağır adet dönemleri ve bitkinlik gibi daha hafif sorunlarla karıştırılabileceğini belirtiyor.

Belirtiler erken tespit edilirse hastalığa yakalanan kişilerin en az beş yıl yaşama oranı yaklaşık %95. Ancak kanser ilerleyip vücudun diğer bölgelerine yayıldığında bu oran %15'e kadar düşüyor.

Uzmanlar, adet dönemleri arası kanama, menopozdan sonra kanama, cinsel ilişki sırasında ağrı ve alt karında rahatsızlık hissi gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.


23 yaşındaki kadın 2 belirtiyle hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi: Doktorlar bu belirsiz işareti fark etmedi - 5

RAHİM AĞZI KANSERİ NEDEN OLUR?

Rahim ağzı kanseri, büyük ölçüde insan papilloma virüsünün (HPV) yüksek riskli türleriyle uzun süreli enfeksiyon maruziyeti sonucu gelişir. Cinsel yolla bulaşan yaygın bir enfeksiyon olan HPV'nin çoğu türü kendiliğinden iyileşse de, özellikle HPV 16 ve HPV 18 türleri rahim ağzı hücrelerinde değişikliklere neden olarak zamanla kansere dönüşebilir.


23 yaşındaki kadın 2 belirtiyle hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi: Doktorlar bu belirsiz işareti fark etmedi - 6

Sigara kullanımı, rahim ağzı hücrelerinin DNA'sına zarar verip bağışıklık sistemini zayıflatarak riski artırırken zayıf bağışıklık sistemi, HIV/AIDS gibi durumlar ve uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımı da kanser riskini yükselten faktörler arasında yer alır.

23 yaşındaki kadın 2 belirtiyle hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi: Doktorlar bu belirsiz işareti fark etmedi - 7

Ayrıca, erken yaşta cinsel ilişki, birden fazla cinsel partner ve çok sayıda tam süreli gebelik, HPV enfeksiyonuna yakalanma ihtimalini artırarak rahim ağzı kanseri riskini yükseltir. HPV enfeksiyonlarının çoğu kansere yol açmasa da düzenli taramalar ve HPV aşısı gibi önleyici yöntemler, bu kanseri büyük ölçüde önlemede etkili bir rol oynar.

Rahim ağzı kanseri nedenleri arasında şunlar yer alır:

  • HPV'nin yüksek riskli türleriyle enfeksiyon (özellikle HPV 16 ve HPV 18).
  • Sigara kullanımı ve bağışıklık sisteminin zayıflaması.
  • HIV/AIDS gibi durumlar nedeniyle bağışıklık sisteminin baskılanması.
  • Erken yaşta cinsel ilişkiye başlama.
  • Birden fazla cinsel partnerin bulunması.
  • Uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımı.
  • Çok sayıda tam süreli gebelik.
  • Ailede rahim ağzı kanseri öyküsü.
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