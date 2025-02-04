23 yaşındaki kadın 2 belirtiyle hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi: Doktorlar bu belirsiz işareti fark etmedi

İLK BELİRTİLER GÖRMEZDEN GELİNMEMELİ

Ellis, yaşadığı deneyimi anlatarak erken belirtilere dikkat edilmesi konusunda uyardı. "Düzensiz akıntım vardı ve çok fazla ağrı hissediyordum," dedi. Ancak doktorlar, kanama gibi tipik belirtileri taşımadığı için test sonuçları negatif çıksa da, durumunun cinsel yolla bulaşan bir hastalıktan kaynaklandığını söylediler.



2014 yılında yaptırdığı smear testinin sonuçları belirsizdi ve tekrar çağrıldı. 2015'te yapılan detaylı muayene sonucunda rahim ağzı kanseri olduğu kesinleşti. "Kanser yeterince erken tespit edildi ve bu konuda şanslıydım. Ancak belirtilerim ortaya çıktıktan sonra muhtemelen 18 ay boyunca vücudumdaydı."



