24 saat tok tutucu özelliği var: Kışın bir bardağı bile yağ yakmaya yetiyor

2. ZENCEFİL ÇAYI

Zencefil, kalori yakımını hızlandırabilen ve daha sağlıklı bir metabolizma hızını destekleyebilen gingerol içerir. Zencefil çayı, kışın kilo vermenin ve genel metabolik sağlığın harika bir yoludur. En iyi sonuçlar için çaya süt ve şeker eklememek en iyisidir.