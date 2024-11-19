24 saat tok tutucu özelliği var: Kışın bir bardağı bile yağ yakmaya yetiyor
Kış aylarında hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte evde geçirdiğiniz vakitler daha fazla olur. Bu durumda da hareketleriniz kısıtlanır ve kilo alımına neden olur. Kış mevsimi boyunca kilonuzu yönetmek için bazı bitki çaylarından faydalanabilirsiniz.
Bitki çayları genel olarak metabolizmayı hızlandırmaya ve yağları parçalamaya yardımcı olabilen kateşin adı verilen bir flavonoid içerir. Bazı çaylardaki kafein enerji kullanımını artırabilir ve vücudun daha fazla kalori yakmasına neden olabilir.