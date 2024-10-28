24 saat tok tutuyor, kasları geliştiriyor: Kilo vermeyi hızlandıran magnezyum kaynağı besin

MİNERAL DEPOSU

Siyah fasulyeler demir, magnezyum, protein ve lif gibi vitamin ve minerallerle doludur. Kilo kaybı için harika bir seçimdir ve genel sağlığınızı desteklemeye yardımcı olur.

Siyah fasulyeler gün boyunca tok hissetmenizi sağlayabilir, enerji sağlayabilir ve kilo vermenize yardımcı olabilir. Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışma, lif açısından zengin diyetlerin daha iyi kilo yönetimi ile ilişkili olduğunu buldu.