24 saat tok tutuyor, kasları geliştiriyor: Kilo vermeyi hızlandıran magnezyum kaynağı besin

Kilo vermek zorlu bir yolculuk gibi görünebilir. Ancak hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracak yöntemler de var. Lif ve protein açısından zengin yiyecekler kilo verme sürecinizi hızlandırırken genel sağlığınızı korumanıza da yardımcı olur. Yağ, karbonhidrat, kalsiyum demir, vitaminler, mineraller ve diğer birçok besin maddesiyle dolu olan siyah fasulye kilo vermeyi kolaylaştıran besinlerden biri.

24 saat tok tutuyor, kasları geliştiriyor: Kilo vermeyi hızlandıran magnezyum kaynağı besin - 1

Kilo vermenin pek çok yolu bulunuyor. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için kişiye özel bir diyet ve egzersiz programını uygulamanız gerekir.

SAĞLIK HABERLERİ

24 saat tok tutuyor, kasları geliştiriyor: Kilo vermeyi hızlandıran magnezyum kaynağı besin - 2

Yaşam tarzını değiştirerek, zengin ve besleyici bir diyet uygulayarak, sağlıksız atıştırmalıklardan kaçınarak, egzersiz yaparak, yoga yaparak, spor salonuna giderek kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

24 saat tok tutuyor, kasları geliştiriyor: Kilo vermeyi hızlandıran magnezyum kaynağı besin - 3

Lif ve protein açısından zengin yiyecekler, açlık hissini azaltmak ve daha uzun süre enerjik ve tok hissetmek için en iyi seçenek olabilir Siyah fasulyeler, yağ, karbonhidrat, kalsiyum demir, vitaminler, mineraller ve diğer birçok besin maddesinin deposudur. Kilo kaybı için sağlıklı bir seçim olmasının yanı sıra, bir dizi lezzetli yemeğe dönüştürülebilirler.

İşte siyah fasulyelerin kilo vermeye yardımcı olmasının 5 yolu:

24 saat tok tutuyor, kasları geliştiriyor: Kilo vermeyi hızlandıran magnezyum kaynağı besin - 4

LİF AÇISINDAN ZENGİN

Siyah fasulyeler besin açısından ve lif açısından zengindir. Siyah fasulye yemek gün boyunca kendinizi daha tok hissetmenizi sağlayabilir. Sağlıksız atıştırmalıklara olan açlığı ve isteği azaltmaya yardımcı olur.

2016 yılında Amerikan Beslenme Derneği'nde yayınlanan bir çalışma, siyah fasulyeler de dahil olmak üzere yüksek lifli diyetlerin daha iyi metabolizma oranlarına ve yağ oksidasyonuna katkıda bulunarak kilo verme çabalarını artırdığını buldu.

24 saat tok tutuyor, kasları geliştiriyor: Kilo vermeyi hızlandıran magnezyum kaynağı besin - 5

PROTEİNLE DOLU

Siyah fasulyeler güçlü bir protein kaynağıdır. Kalorisi düşüktür ve kas oluşturmaya ve metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olur.

24 saat kendinizi tok hissetmenizi sağlayabilir ve isteklerinizi azaltabilir; gün boyunca daha fazla kalori yakacak ve kilo vermenize yardımcı olacaktır.

Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışmaya göre, yüksek proteinli bir diyet kas kütlesini artırarak kilo vermeye yardımcı olabilir ve bu da metabolizmayı ve yağ yakımını artırır.

24 saat tok tutuyor, kasları geliştiriyor: Kilo vermeyi hızlandıran magnezyum kaynağı besin - 6

MİNERAL DEPOSU

Siyah fasulyeler demir, magnezyum, protein ve lif gibi vitamin ve minerallerle doludur. Kilo kaybı için harika bir seçimdir ve genel sağlığınızı desteklemeye yardımcı olur.

Siyah fasulyeler gün boyunca tok hissetmenizi sağlayabilir, enerji sağlayabilir ve kilo vermenize yardımcı olabilir. Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışma, lif açısından zengin diyetlerin daha iyi kilo yönetimi ile ilişkili olduğunu buldu.

24 saat tok tutuyor, kasları geliştiriyor: Kilo vermeyi hızlandıran magnezyum kaynağı besin - 7

SAĞLIKLI SİNDİRİM

Siyah fasulyeler kilo kaybı ve sağlıklı sindirim için harika bir seçimdir. Siyah fasulyelerde bulunan yüksek lif miktarı düzenli bağırsak hareketlerini ve bağırsak sağlığını destekler. Sağlıklı, çalışan bir sindirim sistemi kilo kaybına yardımcı olabilir.

24 saat tok tutuyor, kasları geliştiriyor: Kilo vermeyi hızlandıran magnezyum kaynağı besin - 8

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Siyah fasulyelerin glisemik indeksi düşüktür; kan şekeri seviyesi üzerinde düşük bir etkiye sahiptirler; kan şekeri seviyesini düşürür ve yağ depolarlar.

Dengeli bir diyette siyah fasulye gibi düşük GI'li yiyecekler tokluk hissini artırarak, kan şekeri seviyelerini düzenleyerek ve genel kalori alımını azaltarak kilo kaybını destekleyebilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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