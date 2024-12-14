24 saat tokluk sağlıyor: Kolesterol düşmanı ve kansersavar özelliği var

Bu kış, yüksek proteinli, bitki bazlı bir diyetle kilo alımına karşı savaşabilirsiniz. Nohut, mercimek, fasulye, soya ve kinoa gibi baklagiller, sizi tok tutar ve vücudunuzun protein ihtiyacını karşılarken lif zengini içeriğiyle sindirim sistemini de çalıştırır. Bu çok yönlü malzemeler çeşitli yemeklere kolayca eklenebilir, kilo kaybına yardımcı olurken genel sağlık için gerekli besinleri sağlar.

24 saat tokluk sağlıyor: Kolesterol düşmanı ve kansersavar özelliği var - 1

Soğuk kış mevsimi sizi tembel hissettirebilir, ancak kilo verme yolculuğundaysanız, yüksek proteinli bir diyet süreci çok daha kolay hale getirebilir. Yüksek proteinli bir diyet, kas kütlesini korumaya yardımcı olurken kilo kaybını teşvik etmede oldukça etkilidir.

SAĞLIK HABERLERİ

24 saat tokluk sağlıyor: Kolesterol düşmanı ve kansersavar özelliği var - 2

Daha soğuk havalarda daha az su içme eğilimimiz nedeniyle kışın kilo vermek nispeten zordur. Bu azalan su alımı, kilo verme çabalarını engelleyebilecek dehidrasyona yol açabilir.

24 saat tokluk sağlıyor: Kolesterol düşmanı ve kansersavar özelliği var - 3

Kilo vermeye yardımcı olması için bir protein diyeti seçerken, proteini verimli bir şekilde kullanmada etkili olan yeterli suya sahip olduğunuzdan emin olun.

24 saat tokluk sağlıyor: Kolesterol düşmanı ve kansersavar özelliği var - 4

NOHUT

Nohut, kemik ve kalp sağlığı için yüksek lif ve besin içeriğine sahip protein açısından zengin bir besindir. Düşük glisemik indekse sahiptir ve sindirim süreci yavaştır, bu da daha az yemenize neden olur. Nohutlar yüksek besin içerir, ancak yine de kalorileri düşüktür, bu da onları kilo vermeye uygun hale getirir. Nohutların tek başına tüketilmesi gerekmez ve salatalar, çorbalar, köriler, sandviçler, humus ve daha fazlası gibi çeşitli yemeklerde kullanılabilir.

24 saat tokluk sağlıyor: Kolesterol düşmanı ve kansersavar özelliği var - 5

MERCİMEK

Çoğunlukla Hint ve Meksika temelli diyetlerde kullanılan mercimek, protein, lif ve demir açısından zengindir ve mercimek çorbalar, salatalar ve garnitürler gibi yemekler şeklinde tüketilebilir. Mercimek protein açısından çok zengin olduğundan, et yerine de kullanılabilir. Mercimekteki çözünür lif, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Mercimekteki protein ve lif kombinasyonu daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur ve kalori alımını azaltır.

24 saat tokluk sağlıyor: Kolesterol düşmanı ve kansersavar özelliği var - 6

FASULYE

Fasulye bitki bazlı proteinlerdir ve siyah fasulye, barbunya fasulyesi ve pişmiş fasulye gibi farklı çeşitleri vardır ve bunların hepsi kahvaltı seçenekleri için alternatif seçeneklerdir. Fasulyedeki magnezyum ve potasyum kan basıncını düzenler ve kardiyovasküler sağlığı destekler. Fasulye ayrıca protein ve lif açısından zengindir ve kan şekerini dengelemeye çalışır, bu da onu diyabet hastaları için daha faydalı hale getirir.

24 saat tokluk sağlıyor: Kolesterol düşmanı ve kansersavar özelliği var - 7

SOYA

Soya, vücuda dokuz temel amino asidi sağlayan proteinlerden biridir. Tam soya gıdaları arasında tofu, edamame ve tempeh bulunur ve bunların hepsi vegan diyetleri uygulayan kişiler için çok iyi protein kaynaklarıdır.

Soya, omega-3 yağ asitleri gibi çoklu doymamış yağlar ve sağlık için yararlı olan düşük doymuş yağlar içerir. Soya, kadınlar için önemli bir diyet gereksinimidir çünkü soyadaki izoflavonlar vücuttaki östrojeni taklit ederek sıcak basmalarını, gece terlemelerini ve menopozla ilgili diğer semptomları potansiyel olarak azaltır.

24 saat tokluk sağlıyor: Kolesterol düşmanı ve kansersavar özelliği var - 8

KİNOA

Kinoa, yalancı tahıl maddesidir ve oldukça besleyicidir. Anti-inflamatuar ve kanser karşıtı özellikler taşıyan flavonoidler - kuersetin ve kaempferol içerir.

Kinoa yüksek tokluk seviyelerine sahiptir ve 24 saat sizi tok tutmaya yardımcı olabilir. İçindeki protein ve lif, aşırı yemeyi azaltarak tok hissetmenize yardımcı olur.

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