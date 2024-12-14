24 saat tokluk sağlıyor: Kolesterol düşmanı ve kansersavar özelliği var

SOYA

Soya, vücuda dokuz temel amino asidi sağlayan proteinlerden biridir. Tam soya gıdaları arasında tofu, edamame ve tempeh bulunur ve bunların hepsi vegan diyetleri uygulayan kişiler için çok iyi protein kaynaklarıdır.

Soya, omega-3 yağ asitleri gibi çoklu doymamış yağlar ve sağlık için yararlı olan düşük doymuş yağlar içerir. Soya, kadınlar için önemli bir diyet gereksinimidir çünkü soyadaki izoflavonlar vücuttaki östrojeni taklit ederek sıcak basmalarını, gece terlemelerini ve menopozla ilgili diğer semptomları potansiyel olarak azaltır.