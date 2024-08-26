24 saatte metabolizmayı hızlandırıyor! Vücuttaki yağları parçalayan tohum

Vücudunuzdaki yağları eritmek ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız diyet listenizi gözden geçirmelisiniz. Sağlıklı kilo vermenin iki altın kuralı var. Diyet ve egzersiz yapmak. Ancak bazı besinler içeriği sayesinde diyet listenize eklendiğinde daha kolay kilo vermenize yardımcı oluyor.

24 saatte metabolizmayı hızlandırıyor! Vücuttaki yağları parçalayan tohum - 1

Fazla kilolarınızdan kurtulmak sandığınız kadar zor değil. Sıkı bir diyet ve vücudunuza uygun egzersiz programıyla ideal kilonuza kavuşabilirsiniz

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24 saatte metabolizmayı hızlandırıyor! Vücuttaki yağları parçalayan tohum - 2

Keten tohumu diyet listelerinde yer alan en popüler ürünlerden biri. Keten tohumunun vücuda pek çok faydası bulunuyor.

Tek gövdeli ve bir yıllık bir bitki olan keten bitkisinin, gri tonlu yeşil yaprakları, mavi çiçekleri bulunuyor.

24 saatte metabolizmayı hızlandırıyor! Vücuttaki yağları parçalayan tohum - 3

1 yemek kaşığı keten tohumunda 37 kalori bulunuyor ve yaklaşık 2 gram lif içeriyor. Keten tohumu Omega-3 yağ asitleri açısında zengin bir besin olarak biliniyor. Keten tohumlarının sindirimi zor olduğu için öğütülmüş olarak tüketilmesi gerekiyor.

24 saatte metabolizmayı hızlandırıyor! Vücuttaki yağları parçalayan tohum - 4

Kilo vermek için keten tohumu tüketmek istiyorsanız öğütülmüş halde tüketmeniz gerekir. Keten tohumu bütün halde tüketildiğinde sindirilmeden bağırsaktan geçtiği için fayda sağlamayabilir.

24 saatte metabolizmayı hızlandırıyor! Vücuttaki yağları parçalayan tohum - 5

Keten tohumu bağışıklığı güçlendirir ve vücudu hastalıklardan korumak için savaşır. Keten tohumu, antioksidanlar açısından diğer besinlere oranla zengindir. Yağ asidi, Omega 3, ALA (alfa-linolenik asit), lif ve ligan içerdiğinden vücudun direncini artırarak hastalıklara karşı korunmasında önemli rol oynar.

24 saatte metabolizmayı hızlandırıyor! Vücuttaki yağları parçalayan tohum - 6

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUYOR

Keten tohumu sindirim sisteminin düzenli çalışmasını etki eder. Kabızlık sorununu ortadan kaldırır.

Keten tohumu bu özelliği ile kilo vermeye yardımcı olur. Yağ yakımını destekleyen keten tohumu özellikle bölgeler yağların yakımı konusunda çok başarılıdırı. Keten tohumunu kilo vermek için çeşitli yöntemlerle tüketebilirsiniz.

24 saatte metabolizmayı hızlandırıyor! Vücuttaki yağları parçalayan tohum - 7

1- Keten tohumunun zayıflatma etkisinden faydalanmak için yemeklerden önce aç karnına, 1 kaşık ezilmiş keten tohumunu ağzınızda çiğneyin. Sonrasında üzerinde bir bardak su için.

2- Spordan sonra gece yatmadan önce 1 yemek kaşığı keten tohumu yemek ağrılarınızın azalmasına yardımcı olur.

3- Keten tohumunu yoğurtla karıştırarak yemek sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olur.

24 saatte metabolizmayı hızlandırıyor! Vücuttaki yağları parçalayan tohum - 8

Keten tohumu vücut sağlığını korumasının yanı sıra cilt sağlığı üzerinde de etkilidir. Bileşeninde cildin sarkmasını önleyerek, sıkılaşması sağlayan lignan ve antioksidanlar bulunur. Keten tohumu cildi yeniler ve gençleştirir.

24 saatte metabolizmayı hızlandırıyor! Vücuttaki yağları parçalayan tohum - 9

TOK TUTUCU ÖZELLİĞİ VAR

Keten tohumu özellikle tok tutucu özelliği sayesinde diyet listelerinin vazgeçilmezidir. Özellikle diyet listelerinde sık görülen bir besin kaynağı olan keten tohumunun içerisinde bulunan lifler su ile birleştiğinde jel kıvamına gelir. Bu da açlığı geciktirerek tokluk hissinin devam etmesini sağlar.

24 saatte metabolizmayı hızlandırıyor! Vücuttaki yağları parçalayan tohum - 10

ÖNEMLİ: Keten tohumunu zayıflamak için tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışmanız önerilir.

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