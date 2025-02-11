25 yaşındaki genç kadın şişkinlik belirtisini önemsemedi: Meğer akciğerine kadar yayılmış
Finlandiya’da yaşayan 25 yaşındaki Jenna Sirkiä, beklenmedik bir şekilde geçirdiği scooter kazası nedeniyle, ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiğini öğrendi. Kaza sonrası yapılan taramalar, genç kadının yumurtalık kanserine yakalandığını ve hastalığın akciğerlerine yayıldığını ortaya koydu. Sirkiä, yaşadığı süreci anlatarak, şişkinlik gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Jenna Sirkiä, elektrikli scooter'dan düşerek karnının üstüne çarptığında bayılmasına neden olan şiddetli kramplar yaşadı. Hastanede yapılan ultrason taramalarında, yumurtalıklarından birinde bir tümör tespit edildi. Bunun yanı sıra, patlamış bir kist de fark edildi. Doktorlar, ani çöküşün bu kistin patlaması nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.