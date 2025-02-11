25 yaşındaki genç kadın şişkinlik belirtisini önemsemedi: Meğer akciğerine kadar yayılmış

ZORLU TEDAVİ SÜRECİ

Sirkiä, Eylül 2024'te dört aylık bir ilaç tedavisine başladı. Bununla birlikte, tümörün ve yumurtalıklarından birinin alınması için ameliyat geçirdi. Tedavi süreci, ilaca karşı alerjik reaksiyon göstermesi nedeniyle daha da zorlaştı ve tedavi planı değiştirildi. En büyük üzüntülerinden biri ise kızıl saçlarını kaybetmek oldu. "O dönemde her şey dünyanın sonu gibi geliyordu ama tedavinin iyi gitmesinden memnunum," dedi.



Genç kadının kemoterapi süreci 2024 yılbaşı gecesi sona erdi. Ancak mücadelesi henüz bitmiş değildi. Doktorlar, taramalarda akciğerlerinde yeni bir tümör tespit etti ve geçen hafta bu tümörün alınması için ameliyata girdi.





