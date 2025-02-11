25 yaşındaki genç kadın şişkinlik belirtisini önemsemedi: Meğer akciğerine kadar yayılmış

Finlandiya’da yaşayan 25 yaşındaki Jenna Sirkiä, beklenmedik bir şekilde geçirdiği scooter kazası nedeniyle, ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiğini öğrendi. Kaza sonrası yapılan taramalar, genç kadının yumurtalık kanserine yakalandığını ve hastalığın akciğerlerine yayıldığını ortaya koydu. Sirkiä, yaşadığı süreci anlatarak, şişkinlik gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

25 yaşındaki genç kadın şişkinlik belirtisini önemsemedi: Meğer akciğerine kadar yayılmış - 1

Jenna Sirkiä, elektrikli scooter'dan düşerek karnının üstüne çarptığında bayılmasına neden olan şiddetli kramplar yaşadı. Hastanede yapılan ultrason taramalarında, yumurtalıklarından birinde bir tümör tespit edildi. Bunun yanı sıra, patlamış bir kist de fark edildi. Doktorlar, ani çöküşün bu kistin patlaması nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

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25 yaşındaki genç kadın şişkinlik belirtisini önemsemedi: Meğer akciğerine kadar yayılmış - 2


İki ay sonra hastaneden gelen telefon, genç kadının hayatını değiştirdi. Yapılan ileri tetkiklerde yumurtalık kanserinin karın bölgesine yayıldığı doğrulandı. Huzurevinde asistan olarak çalışan Sirkiä, doktorların tümörün uzun süredir vücudunda olduğunu düşündüğünü belirterek, "Çok ağladım. Başına gelenlere inanamadım," dedi.

25 yaşındaki genç kadın şişkinlik belirtisini önemsemedi: Meğer akciğerine kadar yayılmış - 3

ZORLU TEDAVİ SÜRECİ

Sirkiä, Eylül 2024'te dört aylık bir ilaç tedavisine başladı. Bununla birlikte, tümörün ve yumurtalıklarından birinin alınması için ameliyat geçirdi. Tedavi süreci, ilaca karşı alerjik reaksiyon göstermesi nedeniyle daha da zorlaştı ve tedavi planı değiştirildi. En büyük üzüntülerinden biri ise kızıl saçlarını kaybetmek oldu. "O dönemde her şey dünyanın sonu gibi geliyordu ama tedavinin iyi gitmesinden memnunum," dedi.

Genç kadının kemoterapi süreci 2024 yılbaşı gecesi sona erdi. Ancak mücadelesi henüz bitmiş değildi. Doktorlar, taramalarda akciğerlerinde yeni bir tümör tespit etti ve geçen hafta bu tümörün alınması için ameliyata girdi.


25 yaşındaki genç kadın şişkinlik belirtisini önemsemedi: Meğer akciğerine kadar yayılmış - 4

İYİLEŞME UMUDU

Yumurtalık kanseri, erken teşhis edilirse hastaların yüzde 93'ü beş yıl veya daha uzun süre hayatta kalabiliyor. Ancak hastalık yayılım gösterdiğinde bu oran yüzde 13'e kadar düşüyor. Buna rağmen Jenna Sirkiä, altı aylık bir aranın ardından Şubat ayı sonunda işine dönmeyi umuyor. "Zorlu bir yolculuktu ama hayatta kalmayı başardım. Kendimle gurur duyuyorum," diyerek moralini yüksek tutmaya çalışıyor.


25 yaşındaki genç kadın şişkinlik belirtisini önemsemedi: Meğer akciğerine kadar yayılmış - 5

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Genç kadın, hastalığın ilk belirtilerinin farkında olmadığını ve normal bir hayat yaşadığını belirtiyor. "Şişkinlik gibi belirtileri ciddiye almadığım için pişmanım. Ancak scooter kazası benim için büyük bir şanstı; aksi takdirde hastalık çok daha geç fark edilebilirdi," dedi.

Uzmanlar, yumurtalık kanseri belirtileri taşıyan hastaların zaman kaybetmeden doktora başvurması gerektiğini vurguluyor. İngiltere’de yapılan bir araştırma, belirtilerin teşhisten üç yıl önce ortaya çıkabileceğini ve erken müdahalenin sağkalım oranlarını önemli ölçüde artırdığını gösterdi.

25 yaşındaki genç kadın şişkinlik belirtisini önemsemedi: Meğer akciğerine kadar yayılmış - 6

YUMURTALIK KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Karında şişkinlik
  • Karın bölgesinde ağrı
  • İştahsızlık veya çabuk doyma hissi
  • Sık idrara çıkma
  • Hazımsızlık, kabızlık veya ishal
  • Sırt ağrısı
  • Yorgunluk
  • Açıklanamayan kilo kaybı
  • Menopoz sonrası vajinal kanama
25 yaşındaki genç kadın şişkinlik belirtisini önemsemedi: Meğer akciğerine kadar yayılmış - 7

Uzmanlar, bu belirtileri yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir sağlık uzmanına danışmasını öneriyor. Jenna Sirkiä’nın hikâyesi, erken teşhisin hayat kurtarabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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