25 yaşındaki kanser hastası kadın paylaştı: Şişkinlik sandı ama meğer vücuduna yayılmış
Kanser dünyada en sık görülen hastalıkların başında gelir. Kanserde erken teşhis hayati önem taşıyor. Kanser, hücrelerin anormal ve kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olarak tanımlanıyor. 200’den fazla türü bulunan bu hastalığın belirtileri bazen göz ardı edilemeyecek kadar belirgin olsa da kimi zaman fark edilmesi oldukça zor olabiliyor. Avustralya’da yaşayan 25 yaşındaki Tora Murphy, bu durumu bizzat deneyimledi.
Murphy, uzun süredir hayalini kurduğu bir yıllık dünya turuna çıktığında karın bölgesinde bir şişlik ve sertlik hissetmeye başladı. Ancak bu durumu geçici bir rahatsızlık olarak değerlendiren genç kadın, seyahatini ertelemek istemedi ve belirtileri görmezden geldi.