25 yaşındaki kanser hastası kadın paylaştı: Şişkinlik sandı ama meğer vücuduna yayılmış

Kanser dünyada en sık görülen hastalıkların başında gelir. Kanserde erken teşhis hayati önem taşıyor. Kanser, hücrelerin anormal ve kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olarak tanımlanıyor. 200’den fazla türü bulunan bu hastalığın belirtileri bazen göz ardı edilemeyecek kadar belirgin olsa da kimi zaman fark edilmesi oldukça zor olabiliyor. Avustralya’da yaşayan 25 yaşındaki Tora Murphy, bu durumu bizzat deneyimledi.

25 yaşındaki kanser hastası kadın paylaştı: Şişkinlik sandı ama meğer vücuduna yayılmış - 1

Murphy, uzun süredir hayalini kurduğu bir yıllık dünya turuna çıktığında karın bölgesinde bir şişlik ve sertlik hissetmeye başladı. Ancak bu durumu geçici bir rahatsızlık olarak değerlendiren genç kadın, seyahatini ertelemek istemedi ve belirtileri görmezden geldi.

SAĞLIK HABERLERİ

25 yaşındaki kanser hastası kadın paylaştı: Şişkinlik sandı ama meğer vücuduna yayılmış - 2

Ne var ki süreç Murphy’nin umduğu gibi ilerlemedi. Şikayetleri azalmak yerine farklı belirtilerle artarak devam etti.

25 yaşındaki kanser hastası kadın paylaştı: Şişkinlik sandı ama meğer vücuduna yayılmış - 3

Seyahati sırasında İngiltere’deyken yaşadığı rahatsızlıkların kaynağını öğrenmek için doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu, Murphy’ye yumurtalık kanseri teşhisi konuldu.

25 yaşındaki kanser hastası kadın paylaştı: Şişkinlik sandı ama meğer vücuduna yayılmış - 4

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Tora Murphy, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda dile getirdi. İlk belirtilerin başladığı dönemde yemek yemekte bile zorlandığını ifade eden genç kadın, bu durumun dayanılmaz hale gelmesi üzerine hastaneye gittiğini ve burada yumurtalık kanseri olduğunu öğrendiğini açıkladı.

25 yaşındaki kanser hastası kadın paylaştı: Şişkinlik sandı ama meğer vücuduna yayılmış - 5

Kanserin birçok sebebi olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, genetik faktörler, çevresel etkiler, sağlıksız beslenme ve stresin hastalığın oluşumunda etkili olduğunu belirtiyor.

25 yaşındaki kanser hastası kadın paylaştı: Şişkinlik sandı ama meğer vücuduna yayılmış - 6

Ayrıca kanser türleri, iyi huylu ve kötü huylu olarak sınıflandırılıyor. İyi huylu tümörler genellikle yayılma göstermezken, kötü huylu tümörler hızla büyüyüp diğer organlara yayılabiliyor.

25 yaşındaki kanser hastası kadın paylaştı: Şişkinlik sandı ama meğer vücuduna yayılmış - 7

Murphy’nin hikayesi, erken teşhisin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

25 yaşındaki kanser hastası kadın paylaştı: Şişkinlik sandı ama meğer vücuduna yayılmış - 8

Uzmanlar, uzun süre devam eden ve sebebi açıklanamayan belirtiler karşısında mutlaka doktora başvurulması gerektiğini vurguluyor.

25 yaşındaki kanser hastası kadın paylaştı: Şişkinlik sandı ama meğer vücuduna yayılmış - 9

KANSERİN ERKEN BELİRTİLERİ

  • Kısa sürede, diyet veya egzersiz yapmadan kilo kaybetmek.
  • Dinlenmeyle geçmeyen sürekli yorgunluk hissi.
  • Sebebi belirlenemeyen ve sürekli tekrarlayan ateş.
  • Nedeni belli olmayan ve uzun süren ağrılar.
25 yaşındaki kanser hastası kadın paylaştı: Şişkinlik sandı ama meğer vücuduna yayılmış - 10

KANSERİN BÖLGESEL BELİRTİLERİ

  • Yeni oluşan veya değişiklik gösteren benler, cilt lekeleri ya da yaraların iyileşmemesi.
  • Beklenmedik şekilde ağız, burun, vajina veya idrardan kan gelmesi.
  • Vücudun herhangi bir bölgesinde ele gelen sertlik ya da şişlikler.
  • Uzun süre geçmeyen öksürük, balgamda kan veya ses değişiklikleri.



25 yaşındaki kanser hastası kadın paylaştı: Şişkinlik sandı ama meğer vücuduna yayılmış - 11

  • Yutkunurken zorlanma veya sürekli boğazda takılma hissi.
  • Uzun süreli kabızlık, ishal, dışkıda kan veya bağırsak alışkanlıklarında değişiklik.
  • Sık idrara çıkma, yanma hissi veya idrarda kan.
Bu belirtilerden herhangi biri uzun süre devam ederse, bir uzmana başvurulması önerilir. Kanserde erken teşhis, tedavinin başarısını büyük ölçüde artırır.
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