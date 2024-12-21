25 yaşındaki kanser hastası kadın paylaştı: Şişkinlik sandı ama meğer vücuduna yayılmış

Murphy, uzun süredir hayalini kurduğu bir yıllık dünya turuna çıktığında karın bölgesinde bir şişlik ve sertlik hissetmeye başladı. Ancak bu durumu geçici bir rahatsızlık olarak değerlendiren genç kadın, seyahatini ertelemek istemedi ve belirtileri görmezden geldi.



